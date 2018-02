Sin victorias pero con un punto

En lo que fue el inicio de la Liga A1 Femenina de Voley, el conjunto de las Franjeadas no pudo ganar en sus dos partidos en tierras santafesinas; el juego ante Villa Dora fue derrota en tie break por lo cual sumó un punto mientras que ante Rosario cayó en set corridos. Villa Dora venció en condición de local 3-2 (25-20, 23-25, 25-8, 22-25 y 15-9) a San Martín de Formosa e inicio de gran manera su participación en la Liga Argentina Femenina de este año. Este domingo se enfrentara ante San Isidro para cerrar el weekend. El primer punto del partido fue un anticipo de lo que este deparaba; larga sucesión de contraataques que culmino con un remate de Da Silva por posición dos y que les otorgaba la ventaja a las Doras. Emoción, buen juego y un excelente marco de público fueron algunos de los condimentos que se presentaron en un duelo de alto nivel entre santafesinas y formoseñas. El semblante de alegría de las locales cambio a preocupación por un memento cuando se paro el partido (3-2) debido a que su capitana quedo tendida en el piso, inmóvil y con grandes gestos de dolor tras buscar una pelota cercana a la red a la cual llego exigida. Finalmente Suligoy debió abandonar el partido por una molestia en su rodilla izquierda y no volvió a ingresar, en su lugar ingreso Cina. El encuentro se reanudo y Villa Dora llego al primer tiempo técnico con una ventaja de 8-3. Posteriormente el equipo visitante se aproximo aprovechando los errores propios de las doras y los precisos remates de Paterno, pero la experimentada Scacchi apareció junto a la potente derecha de Da Silva para llegar al segundo tiempo técnico 16-11 y mantener la ventaja. Pese a los esfuerzos de San Martín por acortar la distancia, que llevaron a un tiempo de descanso pedido por Villa Dora (18-16) las dirigidas por Lorena Góngora cerraron el primer set 25-20. El segundo set fue la antítesis del anterior, San Martín fue contundente y mostró una sólida defensa mientras que las locales presentaron errores en sus ataques y su recepción que les costaron seis puntos de desventaja en el primer tiempo técnico (2-8). Distancia que se acortaría para el segundo tiempo técnico (12-16). Tras el último tiempo de descanso del set, pedido por Villa Dora, y la aparición nuevamente de Scacchi mediante sus remates y bloqueos efectivos el equipo local reacciono y acorto la distancia (20-22), pero no fue suficiente y las formoseñas cerraron un excelente segundo set con una ventaja de 25-23. La cachetada del segundo set despertó a las doras que se impusieron en el tercer set de manera contundente, mejorando su defensa y buscando constantemente a su máxima anotadora de la noche (20 putnos), la morena Da Silva que con su derecha fulminante y junto a Reinoso, consiguieron llegar al primer descanso técnico 8-4 y posteriormente al segundo con una ventaja de diez (16-6). Sin ningún tipo de inconveniente las doras cerraron el tercer set 25-8 sin dar ningún tipo de ventaja a sus rivales. De la misma manera dio comienzo el cuarto set, con las doras como protagonistas del encuentro, 8-3 el primer tiempo técnico y todo parecía que se encaminaba para que las dirigidas por Góngora extiendan su ventaja y puedan cerrar cómodamente el set y el partido. Pero San Martín no se conformaba con ser un simple espectador del juego que desarrollaban las doras y emparejo el encuentro (11-11) para mas adelante darlo vuelta en el segundo tiempo técnico 16-14. Sin dudas el set más igualado de la noche, cada punto se definía por pequeños detalles. Tras dos tiempos de descanso consecutivos solicitado por cada equipo, el primero pedido por las visitantes perdiendo 19-18 y el segundo por las locales cayendo 21-23 , el cuarto set se cerró 25-22 a favor de San Martín de Formosa. El partido iba a tie-break. Tras un comienzo igualado, las locales consiguieron una leve ventaja que mantuvieron y extendieron hasta la mitad del set (8-5). Pese a los tiempos de descansos pedidos por el entrenador de la visita (10-6 y 13-8), San Martín no logro acomodarse en el set y las doras motivadas por el público que se hizo presente en la calurosa noche de Santa Fe le dieron fin al set y partido por 15-9 para comenzar la Liga Argentina Femenina con el pie derecho. Síntesis del partido Liga Argentina Femenina – Weekend 1 Villa Dora 3 – San Martín de Formosa 2 Villa Dora: 4- Morena Martinez (L); 5- Karina Suligoy (C); 6- Rosa Reinoso; 8- Marcia Scacchi; 14- Neves Soares Das; 12- María Da Silva. Ingresaron: 11- Aldana Tibaldo 16- Pilar Cina 1- Aylen Ponso 17- Valentina Cano Perreti 19- Aylen Rafañelo. Suplentes: 15- Macarena Ruiz 10- Florencia Giorgi 9- Lucia Keller Entrenador: Lorena Gongora Asistentes: Estanislao Vachino y Patricia Sánchez Preparador Físico: Sebastian Villalba San Martín: 2- Belén Gon (C) 4- Estefania Rodríguez; 9- Daniela Vega; 11- Florencia Correa; 12- Soledad Rodríguez (L); 18- Celia Paterno. Ingresaron: 1- Florencia Cobelas 15- Silvina Marino 16- Micaela Machuca. Suplentes: 3- Fiorela Baez 6- Debora Solusolia 8- Sofía Castillo 10- Analía Fores 14- Camila Ponce Entrenador: Marcelo Arias Ayudante: Nelson Avalos Preparador Físico: Rafael Baez Arbitros: Parciales: 25-20, 23-25, 25-8, 22-25 y 15-9 Lugar: Club Villa Dora La segunda fecha de la liga Femenina 2018 tenía como protagonistas a Club Rosario y San Martín de Formosa. En el estadio cubierto de Newell’s las mujeres rosarinas repitieron la actuación de la primer jornada y vencieron 3-0 a las formoseñas. Con parciales 25-13, 25-19 y 25-17 no dejaron dudas en el desarrollo del partido. Irene Verasio, punta del local, con 17 puntos fue la máxima anotadora de la noche. El partido comenzó con Cipone en el saque y un arranque de Club Rosario esplendido con 7 puntos consecutivos del equipo. Con esa diferencia llegó el primer tiempo técnico y el set se encaminaba para las dirigidas por Mariano Zapata. Aunque la visita ajustó piezas la diferencia se hizo inalcanzable y se estiró a 9 (16-7) con una gran actuación de Antuña para luego darle paso al cierre del primer periodo con la mayor distancia del encuentro, 25-13. Las locales estuvieron avasallantes en el arranque y San Martín no pudo controlarlas. La continuidad del partido, en su segundo set, no tuvo un trámite distinto al primero. Club Rosario confirmó lo hecho y, a pesar de que San Martín hizo fuerza, llevó el partido a su ritmo. Ataques de Verasio y bloqueos de Cipone marcaron el andar del segundo periodo. El ingreso de Marino, que aportó 9 tantos desde el banco, en la visita no pudo contra el buen andar rosarino. 25-19 ganó el segundo Club Rosario y encaminó la victoria. En el tercero fue igual al resto del partido. El local dañando y las formoseñas sufriendo cada ataque. Sonó el segundo timbre y el marcador 16-8 a favor del local dejaba encaminado el cierre del partido y fue así. Verasio toma el balón en saque, con un remate suave complica a la defensa y anota el tanto ganador, 25-17 y los tres puntos para Club Rosario. Club Rosario:Baili, Verasio, Nioi, Antuña, Beltramino, Cipone y Pelozo (Libero) Ingresó: Palmisano. DT: Mariano Zapata San Martín de Formosa: Gon, Gobela, Vega, Paterno, Estefania Rodríguez, Correa y Machuca (Libero). Ingresaron: Solusolia, Flores, Ponce, Marino y Soledad Rodríguez Arbitros: Luis Castro y Natalia Filoni Estadio: Newell’s Old Boy Prensa Club Rosario