San Isidro perdió ambos en set corridos

Las primeras dos jornadas para San Isidro en este su segundo año en la Liga A1 Femenina no fue buena ya que en ambos juegos terminó perdiendo en set corridas, primero frente a Rosario y posteriormente ante Villa Dora, ambos juegos disputados en tierras santafesinas. Por la primera fecha de la Liga Femenina 2018, Club Rosario recibió en el Estadio Cubierto de Newell’s a San Isidro de Formosa y con un contundente 3-0 a favor abrió su participación en el torneo. Con parciales 25-16; 25-10 y 25-22 las chicas rosarinas no dejaron dudas en el resultado final. Josefina Baili, capitana del Club Rosario, fue la que más aportó con 21 puntos. El comienzo del partido tuvo al club local muy activo, sin dejar que las formoseñas pudieran levantar cabeza y luego de un saque de Agostina Cipone que cayó en campo rival cerró, al primer timbre, 8-1. Avasallante arranque de las dirigidas por Mariano Zapata. Luego del primer tiempo técnico, el andar del primer set se mantuvo en esa corriente, Club Rosario no perdonaba y San Isidro no dañaba con sus ataques y cometía errores en la recepción que llevaron a una ventaja 16-6 en el segundo parate. Aunque la visita intentó levantar nada pudo hacer ante la potencia rosarina. Cómodamente, tras un saque de Delfina Trovato y una mala recepción de San Isidro que no encontró compañera, el primer periodo se lo llevó Club Rosario por 25-16. La segunda parte fue la más dispar. Los ataques de Baili se reflejaban en el marcador y la diferencia se estiraba cada vez más. Junto a la capitana también sumaban Beltramino, Cipone y Verasio que hacían inútiles los esfuerzos de San Isidro por retener el ataque local. 25-10 cerró el set Rosario sin dejar espacio para una posible reacción. Ya en el tercer periodo apareció esta reacción por parte de la visita. Las dirigidas por Daniel Collado entraron al último set más decididas y llevaron el partido punto a punto hasta llegar al segundo tiempo técnico con el resultado a favor (16-13), Karina Martínez se hizo presente en San Isidro y el equipo lo notó. Pero luego del descanso las locales se acomodaron, salieron a jugar el último tramo del partido con agresividad y dieron vuelta el resultado para dejarle a Cipone el saque en Match Point. La 14 sacó y nuevamente una mala recepción de las formoseñas selló el set y partido para Club Rosario. Club Rosario tuvo el debut que esperaba y ahora espera por San Martín de Formosa. San Isidro recibió un duro golpe y hoy enfrentan a Villa Dora en Santa Fe. Club Rosario: Baili, Verasio, Nioi, Antuña, Beltramino, Cipone y Pelozo (libero) DT: Mariano Zapata. Ingresaron: Trovato, Vilches, Lobera, Bustos, Aufranc y Palmisano San Isidro: Penayo, Molinari, Obregon, Piris, Galeano, Martinez y Molina (Libero) DT: Daniel Collado Ingresaron: Gonzalez, Siacia, Rapar y Avalos. Arbitros: Luis Castro y Natalia Filoni Prensa Club Rosario