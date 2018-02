San Isidro no jugará mas la Liga A1

Si bien aun no hay comunicado oficial por parte de la dirigencia ni tampoco de las autoridades de la Feva o bien Federación Formoseña, trascendió que el club San Isidro ya no será parte de la Liga A1 y esta noche no se presentará a jugar ante San Lorenzo en el inicio del tercer weekend. Las no habilitaciones hasta el momento de tres de sus refuerzos –entre ellos la extranjera colombiana- habría generado malestar entre los dirigentes de San Isidro y por ello habría tomado la determinación de bajarse de la competencia. Ahora, será momento de esperar y ver si las inhabilitaciones fueron por parte de la Feva o bien del ente formoseño que rige el voley.