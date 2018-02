Los motivos de San Isidro

La Liga Femenina estaba en plena marcha y en vísperas del tercer weekend, cuando San Isidro dijo basta y decidió bajarse de la competencia. La salida del entrenador, cuestiones económicas y la falta de preparación derivaron en la salida y dejaron a San Martín como el único representante de Formosa en el torneo.

Es cierto que San Isidro no tuvo un buen arranque en la Liga, ya que en sus tres presentaciones -ante Club Rosario, Villa Dora y San Martín- acumuló todas derrotas, sin poder ganar al menos un set. Sin embargo, la decisión de abandonar el campeonato cuando ya había arrancado la acción no dejó de sorprender a propios y ajenos. Así lo da a entender Miriam Correa, la manager del club, que en diálogo con Somos Voley se sinceró: “Dejar que cosas que tenían solución nos superen significa que no se estaba preparado para la competencia”. – ¿Cuál fue el motivo que desencadenó la baja del equipo? – El conflicto empezó con el retiro del entrenador (Daniel Collado), que suscitó su salida debido a que no le habilitaban algunas jugadoras. Además, en mi opinión, ni la parte dirigencial ni las jugadoras locales estaban preparados para afrontar una competencia como la Liga. No es la primera vez que el club formoseño atraviesa dificultades en torno a la Liga. El antecedente marca que tampoco fue fácil el ingreso de San Isidro al torneo nacional en la edición 2017. “La entrada a la Liga el año pasado fue conflictiva con los otros clubes, porque se logró a pesar de no haber jugado el torneo oficial ni la Liga regional. Más allá de eso, se cumplió con todos los compromisos”, relató Correa. Y continuó: “Este año, desde que se ingresó a la Liga, la propuesta fue seguir compitiendo y se empezó con mucho entusiasmo. Por eso no entiendo por qué el entrenador se dejó avasallar por los problemas que mencionó. Creo que también una cuestión económica fue el detonante de su decisión”. Claro que no será nada barato para San Isidro bajarse de la competencia femenina nacional más importante del país. De hecho, en la institución esperan una sanción por parte de la Federación del Voleibol Argentino de dos años sin poder participar de ningún compromiso nacional bajo el nombre del club. Además, aunque aún la FeVA no se expidió al respecto, también recibirían una multa económica aproximadamente de 100 mil pesos, al tiempo que podrían sumar otro castigo por parte de la Federación formoseña. “Evidentemente al club le importa muy poco la sanción, porque no hizo hasta lo imposible para seguir en la Liga”, sostuvo Correa, quien aclaró que ni las jugadoras ni ella recibieron dinero. Ahora, resta saber qué pasará con los puntos en juego de los partidos que estaban programados ante San Isidro. De hecho, por el momento, los encuentros frente a San Lorenzo y Vélez correspondientes al Weekend 3 fueron catalogados como suspendidos. Lo cierto es que la Liga Femenina se quedó sin uno de sus representantes formoseños. Fuente: Somos Voley