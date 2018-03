Las Franjeadas le opacaron la fiesta

Las Franjeadas, al mando de Marcelo Arias, se quedaron con la final de la Copa de Oro al vencer por 2 a 0 (25-22 y 26-24) a las locales de Miguel Campuzano y conquistar de esa manera el muy buen certamen organizado entre los días sábados 24 y domingo 25 de marzo en las instalaciones del Club Domingo Faustino Sarmiento. El equipo local obtuvo el subcampeonato, mientras que el tercer puesto fue para San Francisco de Tacaaglé y el cuarto para Clorinda Vóley. Los números del certamen Equipos participantes: Sarmiento “A”, Sarmiento “B”, San Martin, Clorinda Vóley, Independencia Star, San Francisco de Tacaaglé, Policial, 8 de Diciembre, Sol de América y Deportivo Escuela. Zona A: Sarmiento “A”, San Francisco de Tacaaglé, Deportivo Escuela, Independencia Star y Sol de América. Zona B: Sarmiento “B”, San Martin, Clorinda Vóley, Policial y 8 de Diciembre. Todos los partidos: -San Martín (2) vs. San Francisco de Tacaaglé (0). -Sarmiento “A” (2) vs. Clorinda Vóley (0). -Independencia Star (1) vs. Sarmiento “A” (2). -Deportivo Escuela (1) vs. Sol de América (2). -San Martin (2) vs. Clorinda Vóley (1). -Sarmiento “B” (1) vs. 8 de Diciembre (2). -Sarmiento “B” (0) vs. San Martin (2). -Policial (0) vs. Clorinda Vóley (2). -Deportivo Escuela (1) vs. Independencia Star (2). -Sarmiento “A” (2) vs. San Francisco de Tacaaglé (0). -Clorinda Vóley (2) vs. 8 de Diciembre (0). -San Martín (2) vs. Policial (0). -Deportivo Escuela (0) vs. San Francisco de Tacaaglé (2). -Sol de América (0) vs. Independencia Star (2). -Sarmiento “B” (0) vs. Clorinda Vóley (2). -Policial (0) vs. 8 de Diciembre (2). -Sarmiento “A” (2) vs. Deportivo Escuela (0). -San Francisco de Tacaaglé (2) vs. Sol de América (1). -Sarmiento “B” (2) vs. Policial (0). -San Martin (2) vs. 8 de Diciembre (0). -San Francisco de Tacaaglé (2) vs. Independencia Star (1). -Sol de América vs. Sarmiento “A” (2). -Sarmiento “B” (2) vs. Independencia Star (0). -Clorinda Vóley (1) vs. San Francisco de Tacaaglé (2). -Final Copa de Plata: 8 de Diciembre (2) vs. Sarmiento “B” (0). -Final Copa de Oro: San Martín (2) vs. Sarmiento “A” (0). Premios por equipo -Copa de Oro- Campeón: San Martin. -Copa de Oro- Subcampeón: Sarmiento A. -Copa de Oro- Tercero: San Francisco de Tacaaglé. -Copa de Oro- Cuarto: Clorinda Vóley. -Copa de Plata- Campeón: 8 de Diciembre. -Copa de Plata- Subcampeón: Sarmiento “B”. Premios individuales -Mejor Armadora: Fiorella Báez de San Martín. -Mejor Defensora: Marianela Palacios de Sarmiento. -Mejor Atacante: Ivonne Jara de Sarmiento.