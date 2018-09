Voley en la casa del Taninero

Con rotundo éxito debido a la gran cantidad de equipos practicantes, se llevó a cabo este fin de semana un nuevo certamen de vóley en el Club Domingo Faustino Sarmiento. Se jugó en Sub 13 y en Primera División, ambas de la rama femenina.

San Martín se quedó con el título de la categoría principal tras ganarle en la final a Tabaré, en tanto que Independencia Star derrotó a Defensores de Divino Niño y festejó en Sub 13. Desde la organización del certamen se quiere agradecer a las empresas Chawar y Palmasinc por los premios entregados a cada uno de los premiados en el este evento que se desarrolló entre los días sábados 8 y domingo 9 de setiembre. Premios Categoría Primera Campeón: San Martín Subcampeón: Tabaré Tercer Puesto: Independencia Mejor Jugadora: Fiorela Báez- San Martín. Mejor Atacante: Candela Delgado- Tabaré. Mejor Armadora: Luján Galeano. Mejor Defensora: Micaela Machuca- San Martín. Mejor Central: Claudia Villalba- SITRAMF. Mención Especial: Regina Trinidad- Independencia. Mención Especial: Yesica Sotelo- Tabaré. Categoría Sub 13 Campeón: Independencia Star. Subcampeón: Defensores de Divino Niño. Tercer Puesto: Clorinda Vóley. Mención Especial: Bianca Cáceres- Clorinda Vóley Reconocimiento: DT Sergio González- Clorinda Vóley Mejor Jugadora: Daiara Browless- Independencia Star Mejor Atacante: Carla Ortiz- Defensores Divino Niño) Mejor Armadora: Ariadna Roa- Deportivo Escuela Mejor Defensora: Josefina Fernández- Clorinda Voley