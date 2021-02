Festejó La Unión

Los formoseños le ganaron 77-75 a Gimnasia en un apasionante cierre, donde dos tapas (la última de Giorgi, figura con 15 puntos y 10 rebotes) decretaron el triunfo de los dirigidos por Cano. Así, Gimnasia se quedó sin chances de entrar al Final 4 del Súper 20. Con dos acciones efectivas en defensa en los últimos intentos del rival por empatarlo, La Unión de Formosa se quedó con el triunfo ante Gimnasia de Comodoro Rivadavia por 77 a 75. En 5 segundos, primero fue Torres y luego Giorgi, con tapas, los que defendieron la ventaja. El juego fue de gran equilibrio, con La Unión sacando máxima de 8 -41 a 33- en el segundo parcial pero su rival buscó, como quedó claro, hasta el final provocando ese cierre cargado de emociones. Amicucci con 17, Giorgi con 15 y 10 rebotes y Pais con 12 sobresalieron en el elenco de Daniel Cano. Del otro lado hubo una gran producción de Romero con 20 puntos y 11 rebotes, de Treise con 15 anotaciones y 12 de Ruiz. En los primeros 4 minutos del juego La Unión apostó al juego interior y allí ganó puntos con Giorgi y Amicucci lo que le permitió ponerse al frente por 9 a 7. Al buen momento se sumó la puntería de afuera del mismo Giorgi que con un doble largo obligó al tiempo muerto de Gimnasia con las cifras 13 a 9. En el regreso al juego a ambos le costó más trabajo anotar y en ese trámite La Unión mantuvo los 4 de distancia -15 a 11 y 17 a 13- hasta que sacó una unidad más de breca con un triple de Pais -20 a 15-, la sostuvo con dos libres de Marín -22 a 17- y en la última acción hubo un doble de Cantarutti para cerrar Gimnasia a 3 -22 a 19-. La largada del segundo cuarto fue a puras rachas. Gimnasia pasó a ganar 24 a 22 con 5-0 de Mencia pero respondió también con un unipersonal 5-0 La Unión, con Pais, para pasar 27 a 24. A la corrida del equipo de Cano se agregó un doble profundo de Giorgi que le permitía recuperar la ventaja de 5 -29 a 24-. Lo de las rachas se repitió pero ahora con un 4-0. Romero para los de la Patagonia para quedar a uno -31 a 30- y Figueredo para La Unión que, de nuevo, tenía 5 -35 a 30- con algo más de 5 minutos por jugar. Repitiendo la fórmula de jugar adentro con Amicucci, la diferencia pasó a ser de 7 -37 a 30- y con Gamboa, también en la pintura, había 8 -41 a 33-. Pudo bajar el margen Gimnasia con Mencia y Romero -41 a 38- siempre relevantes cerca del aro e incluso contó con algunas opciones más para subir su marcador sin encontrar eficacia y por eso La Unión logró llegar al cierre del primer tiempo con resultado a su favor: 41 a 38. Con Mencia largó el tercero para que Gimnasia quede a la mínima -41 a 40- aunque La Unión encontró respuestas con Marín que se anotó con un triple y un doble para un 5-0 y luz de 48 a 42. Treise se encargó de todo enfrente. Personal 10-0 del base –incluyendo dos triples- para que Gimnasia recupere el liderazgo como no ocurría desde el inicio del partido -52 a 48-. Ese gran momento del elenco de Villagrán dejó la mala noticia de la salida por lesión de Mencia. De inmediato La Unión volvió a alimentar a Amicucci que se armó un 5-0 para que su equipo quede arriba -53 a 52- a falta de 4 minutos para el cierre. El juego se igualó en 55 y de ahí al final del parcial Gimnasia sacó tres con Romero, La Unión se lo empató en 61 con un triple de Pais y finalmente una segunda anotación consecutiva de tres, ahora con Konsztad, cerró el resultado con 64 a 61 para los de Cano. 66 a 61 se puso La Unión en el inicio del cuarto final con Giorgi y lograría cuidar esa distancia 3 minutos después con un 70 a 65 producto de un parcial de 6 a 4. Sobre la segunda mitad del cuarto, con un doble de Torres, los de Cano tenía 6 -72 a 66- pero Gimnasia no se rendía de la mano de Treise y Rivero -72 a 71-. Las soluciones en ataque iban a llegar con Amicucci, asistido por Gamboa, para ponerse a 3 -74 a 71- con 2,05 minutos por jugar. Ruiz dejó a los suyos a uno con dos libres -74 a 73- y luego de una pérdida de cada lado, Gamboa corrió la cancha para conseguir un 76 a 73 a 50 segundos. A 44 segundos Romero anotó el doble y sacó falta. Desde la línea no pudo sumar el adicional -76 a 75-. Pais falló de tres, Romero de dos, Pais tomó el rebote y recibió falta de Romero para ir a la línea con 5 segundos. Primero adentro, segundo afuera, corrida de Cantarutti que iba a terminar con Torres tapándolo bajo el aro. Con 4 décimas Gimnasia tuvo la última buscando a Romero que se encontró con otra tapa, ahora de Giorgi, que significó la definición del partido a favor de La Unión. Síntesis: La Unión de Formosa (77): A. Konsztadt 5, E. Gamboa 8, F. Marín 9, F. Giorgi 15 y C. Amicucci 17 (FI); F. Pais 12, D. Figueredo 6, G. Torres 5 y M. Caire 0. DT. Daniel Cano. Gimnasia (75): J. Treise 15, F. Ferraria 5, J. Fernández Chávez 5, Y. Mencia 11, M. Ruiz 12 (fi); J. Rivero 3, E. Cantarutti 4, D. Romero 20 y P. Rojas 0. DT: Martín Villagrán. Arbitros: F. Vito, S. Moncloba y R. Lorenzo. Parciales: 22-19, 41-38 y 64-61. Por cuartos: 22-19, 19-19, 23-23 y 13-14. Informe: Prensa La Unión Foto: La Liga Contenidos