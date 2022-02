Oasis y la actualidad del boxeo

Los clubes formoseños vuelven a su ritmo habitual progresivamente y Oasis Formosa es uno de ellos. La institución tiene al boxeo como una de sus banderas y su director habló de dicha actividad, además de cómo transitaron los años anteriores en plena pandemia. El entrenador de boxeo Fernando Céspedes, director de Oasis Formosa, nos cuenta cómo fue el regreso de la actividad en el club, los objetivos que se vienen para este 2022, quienes forman parte del grupo de profesores y nos detalla cómo se trabaja en el club ubicado en Fortín Yunká 748 de nuestra ciudad. “La verdad es que seguimos acompañados por nuestra gente, por nuestros pupilos y con la idea de volver a competir que es algo que nos está faltando hoy por hoy y a lo que queremos llegar en un corto plazo”, comentó Céspedes. “Siempre mantenemos el protocolo. Es algo que a pesar de las flexibilizaciones siempre tuvimos muy en cuenta. El alcohol en el ingreso, el lavado de manos, los profes siempre con su barbijo y el distanciamiento que también es clave entre alumno y alumno”, detalló el profesor. Sobre los cambios que llegaron en este último tiempo Fernando dijo: “La pandemia nos obligó a no competir y a no hacer los sparrings. De a poco se está volviendo a todo eso. El 2020, el 2021 fueron muy importantes para hacer seminarios, cursos y seguir mejorando. Las clases han evolucionado, con muchas cosas nuevas”. En cuanto al equipo de entrenadores Fernando dijo: “Tenemos un grupo de entrenadores que son todos boxeadores profesionales. Ariel Almirón, Manuel Arrieta, Carlos Céspedes. Ellos tres, junto a mí, nos encargamos de llevar adelante los entrenamientos. En este tiempo nos hemos capacitado, no nos hemos quedado quietos, con la intención de mejorar todo lo que podemos brindar a cada alumno que viene a entrenar y a cada pupilo que sueña con ser boxeador”. “Es un deporte donde no hay límite de edad. Chicos de 8 años hasta adultos, siempre el abanico de edades que se acercan al club ha sido muy amplio. Quiero destacar que estamos de lunes a viernes de 14 a 22 horas y los sábados de 15 a 16. Es una hora de clase. A quienes vienen le pedimos el apto físico, con eso comenzamos los primeros pasos en el boxeo, como saltar la soga, hacer un poco de técnica y la parte física. Cada uno va a su ritmo, a su tiempo y así se empieza con las primeras armas en el mundo del boxeo”, cerró Céspedes.