Defe inicia temporada de handbal

Desde el club Defensores de Formosa anunciaron que ya fue habilitada la temporada de entrenamientos de handbol masculino y femenino en el Polideportivo Policial a cargo del Profesor Luis Pineda. Los planteles en ambas ramas forman parte de los torneos locales, provinciales y regionales donde han sido protagonistas en cada una de las últimas competencias disputadas previo a la pandemia. Con la coordinación del Profesor Pineda, Defensores de Formosa pone en marcha una nueva temporada de la disciplina donde durante los últimos años ha sido partícipe y se fue haciendo de un nombre en toda la región jugando por el ejemplo el Regional C con buenos resultados; cosechando logros además de posicionarse siempre entre los primeros, con campeonato incluido, de los torneos formoseños. Serán en esta primera etapa las categorías Sub 14, Sub 16 y Sub 18 las que realicen los entrenamientos correspondientes; lunes, miércoles de 18 a 19:30 para la Sub 14 y lunes, miércoles y viernes de 19:30 a 21 horas para las categorías Sub 16 y Sub 18. Todas las dudas y consultas pueden ser realizadas en los horarios de los entrenamientos al profesor Pineda quien adelantó que lo necesario previamente para poder iniciar un entrenamiento es el certificado de Aptitud Física, fotocopia del DNI , fotocopia de la libreta de vacuna contra el covid-19.