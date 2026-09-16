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Archivos del FBI revelan nuevos detalles sobre el intento de asesinato de Trump

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Gabriel Sánchez
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Archivos del FBI revelan nuevos detalles sobre el intento de asesinato de Trump

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Historia principal

El FBI ha publicado nuevos documentos sobre el intento de asesinato del presidente Trump en Butler, Pensilvania. Un asistente al mitin le dijo al FBI que el intento de asesinato, Thomas Crooks, estaba haciendo “comentarios de odio” sobre Trump antes del ataque. Informes Stephanie Gosk de NBC News.16 de septiembre de 2026

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