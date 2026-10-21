El arresto por DUI de la estrella de Oregón ensombrece la última victoria de Duck mientras Dan Lanning promete “acción apropiada”

Dan Lanning dijo que todavía estaba recopilando información sobre el arresto del receptor abierto de Oregon Evan Stewart, pero el entrenador en jefe de los Ducks de quinto año prometió tomar lo que describió como “medidas apropiadas” una vez que tuviera todos los detalles necesarios.

“Se tomarán las medidas apropiadas. Aún estamos recopilando algunos detalles sobre cómo se ve esa situación”, dijo Lanning.

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Añadió que la situación se abordará internamente. “Pero eso se manejaría internamente. No voy a responder a ninguna otra pregunta al respecto. Lo manejaremos con nuestros muchachos”.

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Stewart fue detenido la madrugada del domingo acusado de conducir bajo los efectos del alcohol, horas después de que los Ducks se recuperaron para derrotar a Nebraska el sábado por la noche. Fue ingresado en la cárcel municipal de Springfield, según los registros policiales.

Lanning dijo que el incidente fue desafortunado porque ensombreció la victoria de los Ducks.

Stewart no jugó en el partido contra los Cornhuskers debido a una lesión no revelada. Tiene 27 recepciones para 352 yardas y cuatro touchdowns esta temporada después de perderse toda la temporada pasada debido a un desgarro del tendón rotuliano derecho.

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“Hubo un incidente este fin de semana que no coincidió con nuestro estándar aquí en nuestro programa”, dijo Lanning.

Oregon visita Illinois para un enfrentamiento entre los Diez Grandes y el estado del mariscal de campo estrella Dante Moore aún no está claro.

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Moore se ha perdido los últimos dos juegos de los Ducks mientras se recuperaba de una conmoción cerebral.

Lanning dijo que Moore participó en la práctica previa al enfrentamiento de la Semana 6 de Oregon con UCLA, pero Brock Thoman y Dylan Raiola finalmente vieron acción en la derrota de los Ducks por 17-15 ante los Bruins. Ambos mariscales de campo también jugaron contra Nebraska.

La Prensa Asociada contribuyó a este informe.