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Od zotročení k osvobození?

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Valentina Moreno
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Feminismus, genderovÃ¡ rovnost nebo emancipace Å¾en nejsou jen termÃ­ny pouÅ¾Ã­vanÃ© ve zdejÅ¡Ã­ch kulturnÃ­ch vÃ¡lkÃ¡ch poslednÃ­ch let, jejichÅ¾ aktÃ©rÅ¯m slouÅ¾Ã­ jako hlavnÃ­ cÃ­le kritiky â€žprogresivistickÃ½châ€œ politik, kterÃ© kÂ â€žnÃ¡mâ€œ pÅ™ichÃ¡zejÃ­ ze ZÃ¡padu. Ve skuteÄnosti zde podobnÃ© debaty probÃ­haly jiÅ¾ pÅ™ed tÅ™iceti lety, kdyÅ¾ po roce 1989 vzrostlo povÄ›domÃ­ oÂ zÃ¡padnÃ­ch feminismech pÅ™edevÅ¡Ã­m liberÃ¡lnÃ­ orientace, kterÃ© se uÂ nÃ¡s postupnÄ› zaÄaly recipovat aÂ ujÃ­mat â€“ prvnÃ­ ÄÃ­slo slovenskÃ©ho feministickÃ©ho Äasopisu Aspekt bylo vÂ roce 1993 vÄ›novÃ¡no MÃ½tu krÃ¡sy (1990, slovensky 2000) od americkÃ© liberÃ¡lnÃ­ feministky Naomi Wolf, kterÃ¡ je dnes znÃ¡mÃ¡ jako protagonistka knihy Naomi Klein oÂ svÄ›tÄ› konspiraÄnÃ­ch teoriÃ­ Doppelganger: AÂ Trip into the Mirror World (DvojnÃ­k. VÃ½prava do svÄ›ta za zrcadlem, 2023).

PodobnÄ› jako dnes se iÂ vÂ tehdejÅ¡Ã­ch debatÃ¡ch objevovaly konzervativnÃ­ postoje propagujÃ­cÃ­ â€žpÅ™irozenÃ½â€œ genderovÃ½ Å™Ã¡d aÂ tradiÄnÃ­ rodinu; Äasto je pÅ™itom prosazovaly veÅ™ejnÄ› znÃ¡mÃ© osobnosti, zvlÃ¡Å¡tÄ› pak ti, kteÅ™Ã­ mÄ›li nÄ›jakou, byÅ¥ sebemenÅ¡Ã­ zkuÅ¡enost se ZÃ¡padem (napÅ™Ã­klad hudebnÃ­k aÂ spisovatel Jan VodÅˆanskÃ½ po svÃ©m nÄ›kolikatÃ½dennÃ­m vÃ½letu do SpojenÃ½ch stÃ¡tÅ¯). ZaznÃ­valy tak leckdy nechutnÃ© sexistickÃ© vÃ½roky aÂ pÅ™Ã­krÃ© odsudky zÃ¡padnÃ­ch â€žradikÃ¡lnÃ­châ€œ Äi â€žmilitantnÃ­châ€œ feministek, aÄkoli nikdo pÅ™esnÄ› nevÄ›dÄ›l, co si pod tÃ­m vlastnÄ› pÅ™edstavit. Mimo zastÃ¡vÃ¡nÃ­ liberÃ¡lnÃ­ch nebo naopak konzervativnÃ­ch pozic nicmÃ©nÄ› tehdejÅ¡Ã­ diskuse zahrnovala takÃ© hodnocenÃ­ socialistickÃ© emancipace Å¾en, kterÃ© vybÃ­zelo kÂ otÃ¡zce, jakÃ½m smÄ›rem by se budoucÃ­ vÃ½voj mÄ›l ubÃ­rat.

ChraÅˆ nÃ¡s pÅ™ed Svazem Å¾en

PÅ™estoÅ¾e se nejednalo vÂ pravÃ©m slova smyslu oÂ celospoleÄenskou debatu, ale spÃ­Å¡e oÂ otÃ¡zku diskutovanou vÂ akademickÃ½ch kruzÃ­ch aÂ pronikajÃ­cÃ­ iÂ na strÃ¡nky tisku, mnoÅ¾stvÃ­ dobovÃ½ch textÅ¯ na toto tÃ©ma ukazuje, jak dÅ¯leÅ¾itÃ© se tehdy jevilo. PÅ™i reflexi vlastnÃ­ zkuÅ¡enosti vyvstÃ¡valy pÅ™edevÅ¡Ã­m dva okruhy problÃ©mÅ¯: za prvÃ© Å¡lo oÂ to, jakÃ½ dopad mÄ›ly stÃ¡tnÄ›sociaÂ­listickÃ© politiky na postavenÃ­ Å¾en vÂ rÅ¯znÃ½ch oblastech jejich Å¾ivota ve srovnÃ¡nÃ­ se ZÃ¡padem; za druhÃ© se probÃ­ralo, jak â€“ aÂ zda vÅ¯bec â€“ si Å¾eny za stÃ¡tnÃ­ho socialismu genderovou nerovnost uvÄ›domovaly aÂ byly kÂ nÃ­ kritickÃ©.

UvaÅ¾ovat oÂ feminismu ve smyslu prosazovÃ¡nÃ­ zÃ¡jmÅ¯ Å¾en na politickÃ© Ãºrovni ve stÃ¡tnÃ­m socialismu vÂ porevoluÄnÃ­ch letech nikoho ani nenapadlo. ÄŒeskÃ½ svaz Å¾en (ÄŒSZ) byl chÃ¡pÃ¡n pouze jako souÄÃ¡st komunistickÃ©ho reÅ¾imu, kterÃ½ â€žshoraâ€œ direktivnÄ› aÂ negativnÄ› ovlivÅˆoval Å¾ivoty osob Å¾enskÃ©ho pohlavÃ­. TakÃ© stejnojmennÃ¡ porevoluÄnÃ­ organizace stÃ¡la vÄ›tÅ¡inou vnÄ› aktivistickÃ½ch feministickÃ½ch kruhÅ¯, sÂ nimiÅ¾ se dostÃ¡vala iÂ do konfliktÅ¯ (pÅ™edsedkynÄ› svazu ZdeÅˆka HajnÃ¡ vzpomÃ­nala vÂ pamÄ›tech na spory se socioloÅ¾kou JiÅ™inou Å iklovou). OstatnÄ› jiÅ¾ listopadovÃ© demonstrace byly zamÄ›Å™enÃ© iÂ proti ÄŒSZ â€“ pÅ™ed praÅ¾skÃ½m sÃ­dlem organizace se demonstrovalo sÂ heslem â€žSvatÃ¡ AneÅ¾ko ÄeskÃ¡, chraÅˆ nÃ¡s pÅ™ed Svazem Å¾enâ€œ, kterÃ© bylo pouÅ¾ito iÂ skupinou aktivistek vÂ tehdejÅ¡Ã­m ProhlÃ¡Å¡enÃ­ mladÃ½ch matek, vÂ nÄ›mÅ¾ autorky podpoÅ™ily aktivity ObÄanskÃ©ho fÃ³ra. â€žFeminismus pro nÃ¡s znamenal otevÅ™enost aÂ pluralitu,â€œ vzpomÃ­naly pozdÄ›ji slovenskÃ© feministky aÂ teoretiÄky Jana CvikovÃ¡ aÂ Jana OravcovÃ¡ na devadesÃ¡tÃ¡ lÃ©ta. Oproti tomu stÃ¡tnÃ­ socialismus se svÃ½m pÅ™Ã­stupem kÂ emancipaci Å¾en pro nÄ› pÅ™edstavoval â€žpovinnou unifikaci aÂ homogenituâ€œ.

PÅ™i hodnocenÃ­ postavenÃ­ Å¾en vÂ socialistickÃ©m ÄŒeskoslovensku nicmÃ©nÄ› vÂ devadesÃ¡tÃ½ch letech â€“ aÂ jeÅ¡tÄ› po roce 2000 â€“ zaznÃ­valy iÂ hlasy (mimo jinÃ© socioloÅ¾ky aÂ filosofky Hany HavelkovÃ©), kterÃ© chÃ¡paly postavenÃ­ Å¾en vÂ ÄŒeskoslovensku jako emancipovanÄ›jÅ¡Ã­ neÅ¾ na ZÃ¡padÄ›. HlavnÃ­m argumentem pro nÄ› bylo, Å¾e ekonomickÃ© vyvlastnÄ›nÃ­ postihlo pÅ™edevÅ¡Ã­m muÅ¾e, kteÅ™Ã­ navÃ­c pÅ™iÅ¡li oÂ ÄÃ¡st moci zavÃ¡dÄ›nÃ­m rÅ¯znÃ½ch prÃ¡vnÃ­ch Ãºprav â€“ napÅ™Ã­klad zÃ¡kona oÂ demokratizaci rodiny, dÃ­ky kterÃ©mu muÅ¾ ztratil status â€žhlavy rodinyâ€œ. SpoleÄnÄ› sÂ celkovou zmÄ›nou spoleÄenskÃ½ch vztahÅ¯ pÅ™ispÄ›ly tyto zÃ¡sahy kÂ narovnÃ¡vÃ¡nÃ­ genderovÃ½ch vztahÅ¯ aÂ ovlivnily Å¾ivot lidÃ­ vÂ celÃ© spoleÄnosti. AÄkoli se tuzemskÃ© partnerskÃ© modely nedaly srovnÃ¡vat sÂ Å¾ivotnÃ­ praxÃ­ vÂ zÃ¡padnÃ­ch feministickÃ½ch kolektivech, zÂ hlediska mainstreamovÃ© spoleÄnosti se dalo Å™Ã­ct, Å¾e obecnÄ› byly genderovÄ› vyvÃ¡Å¾enÄ›jÅ¡Ã­ neÅ¾ na ZÃ¡padÄ›. PÅ™esto byl dominantnÃ­ obraz, kterÃ½ se vÂ devadesÃ¡tÃ½ch letech oÂ socialistickÃ© emancipaci ustanovil, negativnÃ­ â€“ stÃ¡tnÃ­ socialismus zaruÄil rovnost mezi muÅ¾i aÂ Å¾enami pouze na papÃ­Å™e (ale vÂ jakÃ©m spoleÄenskÃ©m uspoÅ™Ã¡dÃ¡nÃ­ je to jinak?) aÂ pÅ™ispÄ›l kÂ â€žzotroÄenÃ­â€œ Å¾en skrze jejich â€žpÅ™ezamÄ›stnanostâ€œ.

Za vÅ¡Ã­m hledej sex

Teprve vÂ poslednÃ­ch letech se mezinÃ¡rodnÃ­ vÃ½zkumy vracejÃ­ ke zkoumÃ¡nÃ­ socialistickÃ© emancipace Å¾en aÂ (pravdÄ›podobnÄ› iÂ sÂ ohledem na souÄasnÃ© stÃ¡le vÃ½raznÄ›jÅ¡Ã­ projevy neoliberalismu) vyhodnocujÃ­ socialistickÃ½ experiment mnohem pozitivnÄ›ji. ÄŒasto se zkoumÃ¡ role Å¾en ve stÃ¡tnÄ›socialistickÃ½ch Å¾enskÃ½ch organizacÃ­ch (svazech Å¾en) aÂ jejich pÅ¯sobenÃ­ se novÄ› interpretuje aktivisticky jako prosazovÃ¡nÃ­ sociÃ¡lnÃ­ch politik ve prospÄ›ch Å¾en. ProgresivnÃ­ legislativnÃ­ politika VÃ½chodu je pak vÂ tomto kontextu interpretovÃ¡na jako impuls, na zÃ¡kladÄ› nÄ›hoÅ¾ ve studenovÃ¡leÄnÃ©m soupeÅ™enÃ­ zaÄal Å¾enskou otÃ¡zku vÃ­ce zkoumat aÂ Å™eÅ¡it na oficiÃ¡lnÃ­ Ãºrovni takÃ© ZÃ¡pad. VÂ mnoÅ¾stvÃ­ pracÃ­, kterÃ© se tÃ­mto populÃ¡rnÃ­m vÃ½zkumnÃ½m tÃ©matem zabÃ½vajÃ­, se vÅ¡ak objevujÃ­ iÂ zÃ¡vÄ›ry, kterÃ© jsou pÅ™inejmenÅ¡Ã­m diskutabilnÃ­.

PravdÄ›podobnÄ› nejznÃ¡mÄ›jÅ¡Ã­m pÅ™Ã­kladem je vÂ tomto ohledu publikace ProÄ majÃ­ Å¾eny za socialismu lepÅ¡Ã­ sex (2018, Äesky 2020) od americkÃ© antropoloÅ¾ky Kristen Ghodsee. NÃ¡zev knihy je spÃ­Å¡e marketingovÃ½ tah, protoÅ¾e sexualitÄ› se vÄ›nuje jen menÅ¡Ã­ ÄÃ¡st textu, zÃ¡roveÅˆ se ale iÂ dÃ­ky nÄ›mu povedlo prosadit pÅ™edstavu oÂ sexuÃ¡lnÃ­m osvobozenÃ­ Å¾en za stÃ¡tnÃ­ho socialismu. Ghodsee vychÃ¡zÃ­ zÂ marxistickÃ© kritiky burÅ¾oaznÃ­ho manÅ¾elstvÃ­ jako trÅ¾nÃ­ smÄ›ny aÂ zÂ ekonomickÃ© teorie sexuality chÃ¡pajÃ­cÃ­ sex jako komoditu, kterou Å¾eny vÂ kapitalistickÃ½ch spoleÄnostech smÄ›ÅˆujÃ­ sÂ muÅ¾i, kÂ ÄemuÅ¾ se pojÃ­ pÅ™edpoklad, Å¾e potÄ›Å¡enÃ­ ze sexu uÂ Å¾en probÃ­hÃ¡ tehdy, kdyÅ¾ nenÃ­ pÅ™edmÄ›tem tÃ©to obchodnÃ­ transakce. SÂ touto premisou pak Ghodsee sleduje postavenÃ­ Å¾en za stÃ¡tnÃ­ho socialismu. JelikoÅ¾ vÄ›tÅ¡ina zÂ nich byla vÃ½dÄ›leÄnÄ› ÄinnÃ¡ aÂ mÄ›ly zajiÅ¡tÄ›ny zÃ¡kladnÃ­ potÅ™eby jako bydlenÃ­, vzdÄ›lÃ¡nÃ­ nebo zdravotnÃ­ pÃ©Äi, sex pro nÄ› podle autorky nebyl pÅ™edmÄ›tem smÄ›ny aÂ mohly si ho nezÃ¡vaznÄ› uÅ¾Ã­vat.

PodobnÄ› socioloÅ¾ka KateÅ™ina LiÅ¡kovÃ¡ pÅ™i zkoumÃ¡nÃ­ ÄeskoslovenskÃ© sexuologie ve svÃ© prÃ¡ci Politika touhy (anglicky 2018, Äesky 2023) pÃ­Å¡e oÂ tom, jak byly Å¾eny vÂ ÄŒeskoslovensku sexuÃ¡lnÄ› osvobozeny jiÅ¾ vÂ padesÃ¡tÃ½ch letech â€“ dÃ­ky legalizaci potratu nebo tomu, Å¾e sexuologovÃ© jiÅ¾ tehdy zkoumali Å¾enskÃ½ orgasmus. JednÃ¡ se veskrze oÂ pÅ™itaÅ¾livÃ© zÃ¡vÄ›ry, bohuÅ¾el ale bez konkrÃ©tnÃ­ch dokladÅ¯, jak ono sexuÃ¡lnÃ­ osvobozenÃ­ probÃ­halo. SrovnÃ¡vacÃ­ vÃ½zkum, kterÃ½ by dokÃ¡zal urÄit, zda si Å¾eny pÅ™ed sedmdesÃ¡ti lety uÅ¾Ã­valy sex vÃ­ce na VÃ½chodÄ›, nebo na ZÃ¡padÄ›, lze zpÄ›tnÄ› tÄ›Å¾ko provÃ©st.

Slast versus disciplinace

KladenÃ­ dÅ¯razu na sexuÃ¡lnÃ­ osvobozenÃ­ Å¾en ve stÃ¡tnÃ­m socialismu je zÃ¡roveÅˆ vÃ½sledkem pÅ™ebÃ­rÃ¡nÃ­ zÃ¡padnÃ­ perspektivy druhÃ© vlny feminismu, pro niÅ¾ bylo sexuÃ¡lnÃ­ osvobozenÃ­ klÃ­ÄovÃ© â€“ vÂ pÅ™Ã­padÄ› KateÅ™iny LiÅ¡kovÃ© je pÅ™itom zajÃ­mavÃ©, Å¾e ve svÃ© pÅ™edeÅ¡lÃ© knize HodnÃ© holky se dÃ­vajÃ­ jinam (2009) ostÅ™e kritizovala antipornografickÃ½ feminismus, pÅ™iÄemÅ¾ omezovÃ¡nÃ­ vizualizace sexuality bylo zÃ¡sadnÃ­ prÃ¡vÄ› pro stÃ¡tnÄ›socialistickÃ½ diskurs. Spojovat padesÃ¡tÃ¡ lÃ©ta vÂ ÄŒeskoslovensku sÂ pÅ™edstavou, Å¾e tehdy mohly Å¾eny rozhodovat oÂ vlastnÃ­m tÄ›le aÂ reprodukÄnÃ­m chovÃ¡nÃ­ podobnÄ› jako AmeriÄanky oÂ dekÃ¡du Äi dvÄ› pozdÄ›ji, je vÂ kaÅ¾dÃ©m pÅ™Ã­padÄ› mÃ­rnÄ› Å™eÄeno pÅ™ehnanÃ©. Antikoncepce byla tehdy vÂ ÄŒeskoslovensku nedostatkovÃ© zboÅ¾Ã­ aÂ podle zprÃ¡v interrupÄnÃ­ch komisÃ­ zÂ Å¡edesÃ¡tÃ½ch let vÄ›tÅ¡ina Å¾en, kterÃ© Å¾Ã¡daly oÂ potrat, oÂ antikoncepÄnÃ­ch metodÃ¡ch nemÄ›la informace. DalÅ¡Ã­ vÄ›cÃ­ je, Å¾e legalizace potratÅ¯ aÂ zkoumÃ¡nÃ­ Å¾enskÃ©ho orgasmu probÃ­halo vÂ jinÃ½ch diskursech neÅ¾ vÂ tom individualistickÃ©m, liberÃ¡lnÃ­m, jehoÅ¾ vyjÃ¡dÅ™enÃ­m je heslo â€žMoje tÄ›lo, moje volbaâ€œ aÂ kterÃ½ se zamÄ›Å™uje primÃ¡rnÄ› na subjektivnÃ­ proÅ¾Ã­vÃ¡nÃ­ sexuality Å¾enami. Å½enskÃ½ orgasmus se zkoumal za ÃºÄelem lÃ©Äby neplodnosti aÂ legalizace potratÅ¯ probÃ­hala iÂ jako Å™eÅ¡enÃ­ sociÃ¡lnÃ­ch aÂ zdravotnÃ­ch problÃ©mÅ¯ Å¾en aÂ mÄ›la vÃ©st ke zlepÅ¡enÃ­ populaÄnÃ­ho vÃ½voje.

ÄŒeskoslovenskÃ½ modernizaÄnÃ­ expertnÃ­ diskurs byl sice bezpochyby progresivnÄ›jÅ¡Ã­ neÅ¾ pÅ™Ã­stup vÂ urÄitÃ½ch stÃ¡tech na ZÃ¡padÄ›, otÃ¡zkou ale zÅ¯stÃ¡vÃ¡, na zÃ¡kladÄ› Äeho si Å¾eny vÂ ÄŒeskoslovensku vÂ padesÃ¡tÃ½ch letech mÄ›ly vÂ rÃ¡mci sexuÃ¡lnÃ­ho osvobozenÃ­ vÃ­ce uÅ¾Ã­vat sex. Podle KateÅ™iny LiÅ¡kovÃ© kÂ tomu pÅ™ispÃ­vala propagace genderovÃ© rovnosti vÂ partnerskÃ½ch vztazÃ­ch spoleÄnÄ› sÂ dÅ¯razem na â€žpÅ™Ã­tomnost hlubokÃ½ch citÅ¯ jako pÅ™edpokladu uspokojivÃ©ho sexuâ€œ. Pokud se ale podÃ­vÃ¡me na pamÄ›ti mÃ­stnÃ­ch Å¾en (vÂ nichÅ¾ se zmÃ­nky oÂ sexu ostatnÄ› objevujÃ­ velmi poskrovnu), padesÃ¡tÃ¡ lÃ©ta vÂ nich zpravidla nejsou lÃ­Äena jako doba, vÂ nÃ­Å¾ objevovaly svÃ¡ tÄ›la aÂ moÅ¾nosti sexuÃ¡lnÃ­ slasti.

Å½o LangerovÃ¡ napÅ™Ã­klad ve svÃ½ch pamÄ›tech Å½ila jsem sÂ oddanÃ½m komunistou (2017) vzpomÃ­nÃ¡ na svÅ¯j partnerskÃ½ vztah se slovenskÃ½m levicovÃ½m intelektuÃ¡lem Otakarem Langerem, kterÃ©ho si vzala vÂ roce 1934.Â Langerovi iÂ jejich komunistiÄtÃ­ pÅ™Ã¡telÃ© vyznÃ¡vali volnÃ© sexuÃ¡lnÃ­ vztahy aÂ na sexuÃ¡lnÃ­ aktivitu byl ideovÄ› kladen dÅ¯raz: â€žVÂ naÅ¡ich kruzÃ­ch se podle sovÄ›tskÃ© ideologie soudilo, Å¾e je tÅ™eba vÃ©st pohlavnÃ­ Å¾ivot, protoÅ¾e fyzicky neÂ­Â­uspokojenÃ½ ÄlovÄ›k nemÅ¯Å¾e bÃ½t plnÄ› funkÄnÃ­ vÂ boji za naÅ¡i vÄ›c.â€œ NicmÃ©nÄ› svou zkuÅ¡enost sÂ manÅ¾elskÃ½m sexem ilustrovala tÃ­m, Å¾e jednou, kdyÅ¾ pÅ™i souloÅ¾i rozsvÃ­tila, manÅ¾el okamÅ¾itÄ› zhasl: â€žAno, pro nÄ›j to bylo ostudnÃ©, ne zÂ nÄ›jakÃ© ostÃ½chavosti, ale protoÅ¾e je to pÅ™Ã­jemnÃ©, aÂ my nemÃ¡me prÃ¡vo na slast, kdyÅ¾ na svÄ›tÄ› existuje tolik utrpenÃ­ aÂ bÃ­dy.â€œ

Tato stranickÃ¡ morÃ¡lka zavrhujÃ­cÃ­ tÄ›lesnÃ© aÂ konzumnÃ­ poÅ¾itky ztotoÅ¾ÅˆovanÃ© sÂ burÅ¾oazÂ­nÃ­mi pÅ™eÅ¾itky (tak vysmÃ­vanÃ¡ vÂ literatuÅ™e Å¡edesÃ¡tÃ½ch let) spolu sÂ vÃ­rou vÂ to, Å¾e ve vztahu si lidÃ© nemajÃ­ patÅ™it aÂ Å¾Ã­t jeden pro druhÃ©ho, nÃ½brÅ¾ spoleÄnÄ› pracovat pro nÄ›co vyÅ¡Å¡Ã­ho, samozÅ™ejmÄ› nebyla imperativem celÃ© spoleÄnosti. VÂ nÃ­ stÃ¡le existovaly partnerskÃ© vztahy zaloÅ¾enÃ© na rÅ¯znÃ½ch pÅ™edpokladech aÂ uspokojujÃ­cÃ­ rÅ¯znÃ© potÅ™eby aÂ pÅ™ihlÃ©dnout musÃ­me iÂ kÂ fenomÃ©nÅ¯m, jako byly legendami opÅ™edenÃ© sexuÃ¡lnÃ­ aktivity na takzvanÃ½ch brigÃ¡dÃ¡ch mlÃ¡deÅ¾e aÂ podobnÃ½ch akcÃ­ch. StÃ¡le se ale musÃ­me ptÃ¡t, jestli genderovÃ¡ rovnost propagovanÃ¡ vÂ padesÃ¡tÃ½ch letech skuteÄnÄ› mohla nabourat, oÅ¾ivit Äi novÄ› definovat provÃ¡dÄ›nÃ­ sexuÃ¡lnÃ­ch praktik ukotvenÃ½ch vÂ patriarÂ­chÃ¡lnÃ­ch rÃ¡mcÃ­ch.

UvolnÄ›nÃ­ aÂ experimenty

Pro sexuÃ¡lnÃ­ osvobozenÃ­ Å¾en na ZÃ¡padÄ› bylo dÅ¯leÅ¾itÃ© pÅ™edevÅ¡Ã­m pojmenovÃ¡vÃ¡nÃ­ aÂ sdÃ­lenÃ­ sexuÃ¡lnÃ­ch zkuÅ¡enostÃ­, pÅ™edstav aÂ pÅ™Ã¡nÃ­ mezi Å¾enami navzÃ¡jem. VÂ tomto smÄ›ru vÃ½voj vÂ ÄŒeskoslovensku probÃ­hal soubÄ›Å¾nÄ› se ZÃ¡padem â€“ takÃ© uÂ nÃ¡s zaÄala bÃ½t sexualita veÅ™ejnÄ› probÃ­rÃ¡na aÅ¾ vÂ Å¡edesÃ¡tÃ½ch letech. DÄ›lo se tak ale vÂ socialistickÃ©m kontextu, kterÃ½ byl disciplinaÄnÃ­.

Filosofka Irena DubskÃ¡ napÅ™Ã­klad vÂ roÂ­Â­ce 1962 napsala do Äasopisu Host do domu ÄlÃ¡nek nadepsanÃ½ otÃ¡zkou â€žJe tÅ™eba znovu vynalÃ©zt lÃ¡sku?â€œ, vÂ nÄ›mÅ¾ zÂ pozic marxistickÃ©ho revizionismu kritizovala krÃ¡tce trvajÃ­cÃ­ sexuÃ¡lÂ­nÃ­ vztahy pÄ›stovanÃ© na ZÃ¡padÄ›. Ty poklÃ¡dala za projev individualismu aÂ souÄasnÄ› za ÃºtÄ›k do soukromÃ­ pÅ™ed odcizenÃ½m, zbyrokratizovanÃ½m svÄ›tem. Informace oÂ sexuÃ¡lnÃ­ch praktikÃ¡ch vÂ zÃ¡padnÃ­ch spoleÄnostech, kterÃ© pronikaly zÂ odbornÃ½ch kruhÅ¯ do tisku, pÅ™itom rozhodnÄ› nechÃ¡pala jako vÃ½sledek modernizaÄnÃ­ho diskursu, ale hodnotila je negativnÄ› jako technizaci aÂ racionalizaci sexu. Sama propagovala zapojenÃ­ lÃ¡sky do celospoleÄenskÃ½ch pospolitÃ½ch vztahÅ¯ aÂ novÃ© jednoty cÃ­tÄ›nÃ­, myÅ¡lenÃ­ aÂ jednÃ¡nÃ­, aniÅ¾ by ovÅ¡em popsala, jak by se tento ideÃ¡l mÄ›l konkrÃ©tnÄ› realizovat.

Teprve ke konci Å¡edesÃ¡tÃ½ch let se na strÃ¡nkÃ¡ch ÄeskoslovenskÃ½ch ÄasopisÅ¯ objevila kritika poÃºnorovÃ©ho vÃ½voje, kterÃ½ podle nÃ­ sice pÅ™ispÄ›l ke spoleÄenskÃ© aÂ ekonomickÃ© emancipaci Å¾en, jejich sexuÃ¡lnÃ­ chovÃ¡nÃ­ vÅ¡ak zÅ¯stalo nadÃ¡le urÄovÃ¡no kategoriemi aÂ normami vytvoÅ™enÃ½mi muÅ¾i. Mimo to bylo skrze propagovanÃ½ obraz rovnoprÃ¡vnÃ©ho manÅ¾elstvÃ­ ovlivnÄ›no romantizujÃ­cÃ­mi pÅ™edstavami oÂ lÃ¡sce. VÂ rÃ¡mci dobovÃ©ho uvolnÄ›nÃ­ se tak novinÃ¡Å™ka Helena KlÃ­movÃ¡ napÅ™Ã­klad vÂ LiterÃ¡rnÃ­ch novinÃ¡ch pozitivnÄ› vyjadÅ™ovala oÂ neomezovanÃ½ch paralelnÃ­ch mimomanÅ¾elskÃ½ch sexuÃ¡lÂ­nÃ­ch vztazÃ­ch aÂ negovala normativnÃ­ pÅ™edstavy oÂ sexuÃ¡lnÃ­m chovÃ¡nÃ­. VÂ sexu je podle nÃ­ â€žnormÃ¡lnÃ­â€œ vÅ¡e, co se dÄ›je se vzÃ¡jemnÃ½m souhlasem zÃºÄastnÄ›nÃ½ch.

ZÂ hlediska dobovÃ½ch debat se tak dÃ¡ usuzovat, Å¾e kÂ sexuÃ¡lnÃ­mu uvolnÄ›nÃ­ vÂ ÄŒeskoslovensku dochÃ¡zelo â€“ celkem nepÅ™ekvapivÄ› â€“ vÂ Å¡edesÃ¡tÃ½ch letech, iÂ kdyÅ¾ je otÃ¡zka, jakÃ½ dopad mÄ›lo toto uvolnÄ›nÃ­ Äi pÅ™Ã­mo experimentovÃ¡nÃ­ na genderovou rovnost. MalÃ­Å™ka VÄ›ra NovÃ¡kovÃ¡ vÂ knize KaÅ¾dÃ½ krok je volba (2023) napÅ™Ã­klad vzpomÃ­nala na svou nedobrovolnou pozici vÂ partnerskÃ©m trojÃºhelnÃ­ku, kterÃ½ dÃ¡vala prÃ¡vÄ› do kontextu mÃ³dnÃ­ vlny Å¡edesÃ¡tÃ½ch let.

Modernizace spoleÄnosti

OÂ sexualitÄ› se mimo expertnÃ­ diskurs vÂ sociaÂ­listickÃ©m ÄŒeskoslovensku psalo vÃ½jimeÄnÄ›, aÂ to pÅ™edevÅ¡Ã­m vÂ druhÃ© polovinÄ› Å¡edesÃ¡tÃ½ch let. Naopak pÅ™Ã­znaÄnÃ½ byl pro socialistickou emancipaci Å¾en dÅ¯raz na kolektivitu, kterÃ¡ se ovÅ¡em jen mÃ¡lokdy dÃ¡vala do kontextu se sexualitou (myÅ¡lenky Alexandry Kollontaj byly vÄ›tÅ¡inou zavrhovÃ¡ny jako ÃºpadkovÃ©).

Po roce 1948 se na oficiÃ¡lnÃ­ rovinÄ› oÂ pozici Å¾en ve spoleÄnosti uvaÅ¾ovalo vÄ›tÅ¡inou se zÅ™etelem ke tÅ™em aspektÅ¯m: za prvÃ© Å¡lo oÂ angaÅ¾ovanost, sÂ nÃ­Å¾ mÄ›ly napomÃ¡hat spoleÄenskÃ© pÅ™estavbÄ›, aÂ to zpravidla aktivismem na lokÃ¡lnÃ­, komunitnÃ­ Ãºrovni; za druhÃ© oÂ jejich pracovnÃ­ roli, skrze niÅ¾ se emancipovaly â€“ nÄ›kdy iÂ realizovaly â€“ aÂ pÅ™ispÃ­valy kÂ budovÃ¡nÃ­ spoleÄnosti; aÂ do tÅ™etice se jednalo oÂ roli mateÅ™skou. Jako matky vychovÃ¡valy novÃ© obÄany aÂ obÄanky socialistickÃ©ho stÃ¡tu aÂ za tuto reprodukÄnÃ­ prÃ¡ci je stÃ¡t novÄ› zaÄal finanÄnÄ› odmÄ›Åˆovat. Emancipace Å¾en mÄ›la jÃ­t ruku vÂ ruce sÂ emancipacÃ­ aÂ modernizacÃ­ celÃ© socialistickÃ© spoleÄnosti. AÄkoli se dnes tento diskurs zdÃ¡ konzervativnÃ­ aÂ diskriminaÄnÄ› homogenizujÃ­cÃ­ â€“ mimo jinÃ© vÂ tom smyslu, Å¾e se oÂ Å¾enÃ¡ch vÅ¾dy uvaÅ¾ovalo jako oÂ matkÃ¡ch, kdeÅ¾to muÅ¾i nebyli chÃ¡pÃ¡ni jako peÄujÃ­cÃ­ osoby (na rodiÄovskou dovolenou mohli jÃ­t ve vÃ½jimeÄnÃ½ch pÅ™Ã­padech aÅ¾ vÂ osmdesÃ¡tÃ½ch letech) â€“, vÂ dobovÃ©m kontextu se takovÃ½ pÅ™Ã­stup jevil progresivnÃ­.

NapÅ™Ã­klad na vÃ½tvarnÃ© scÃ©nÄ› patÅ™ily kÂ nejangaÅ¾ovanÄ›jÅ¡Ã­m projektÅ¯m tÃ½kajÃ­cÃ­m se emancipace Å¾en kolektivnÃ­ vÃ½stavy poÅ™Ã¡danÃ© avantgardnÃ­ architektkou Augustou MÃ¼llerovou, kterÃ© vychÃ¡zely zÂ povÃ¡leÄnÃ©ho celospoleÄenskÃ©ho nadÅ¡enÃ­ participacÃ­ na veÅ™ejnÃ©m dÄ›nÃ­. Tyto aÂ dalÅ¡Ã­ akce propagujÃ­cÃ­ novÄ› zavÃ¡dÄ›nÃ© sociÃ¡lnÃ­ politiky (napÅ™. zestÃ¡tnÄ›nÃ© aÂ nezpoplatnÄ›nÃ© Å¡kolstvÃ­ nebo povinnost otce platit vÃ½Å¾ivnÃ© na nemanÅ¾elskÃ© dÄ›ti) zÃ¡roveÅˆ umoÅ¾Åˆovaly se kulturnÄ› odliÅ¡it od protektorÃ¡tnÃ­ho diskursu â€“ tÃ©ma mateÅ™stvÃ­ uÅ¾ nebylo prezentovÃ¡no sÂ odkazem kÂ minulosti, kÂ tradiÄnÃ­m hodnotÃ¡m aÂ kÅ™esÅ¥anstvÃ­, popÅ™Ã­padÄ› kÂ rasovÃ© ÄistotÄ›, ale naopak bylo zacÃ­leno do budoucnosti, na spravedlivÄ›ji uspoÅ™Ã¡danou spoleÄnost, vÂ nÃ­Å¾ velkou roli mÄ›ly hrÃ¡t prÃ¡vÄ› dÄ›ti, jejich rovnoprÃ¡vnÃ© postavenÃ­ aÂ vÃ½chova. Toto tÃ©ma ostatnÄ› bylo dÅ¯leÅ¾itÃ© iÂ pro mezivÃ¡leÄnÃ© komunistky JoÅ¾ku JabÅ¯rkovou, Luisu LandovouÂ­-Å tychovou nebo Marii Å vermovou, jeÅ¾ se mu vÂ rÅ¯znÃ½ch podobÃ¡ch vÄ›novaly.

â€žNaÅ¡e Å¾enyâ€œ vÂ novÃ© dobÄ›

Po roce 1989 se kÂ pÅ™Ã­bÄ›hu oÂ â€žpÅ™ezamÄ›stnanostiâ€œ Å¾en pÅ™idal obraz konzervativnÃ­ normalizace, bÄ›hem nÃ­Å¾ se prosazoval dÅ¯raz na nukleÃ¡rÂ­nÃ­ rodinu â€“ Å¾ena plnila pÅ™edevÅ¡Ã­m roli matky aÂ podstatnou ÄÃ¡st Å¾ivota trÃ¡vila na dlouhÃ½ch â€žmateÅ™skÃ½ch dovolenÃ½châ€œ. (ÄŒtyÅ™letÃ¡ â€žrodiÄovskÃ¡â€œ byla pÅ™itom uzÃ¡konÄ›na aÅ¾ vÂ roce 1995 aÂ nÄ›kterÃ© politickÃ© subjekty tehdy mÄ›ly vÂ programu iÂ jejÃ­ Å¡estiletÃ© trvÃ¡nÃ­, pÅ™iÄemÅ¾ tento nÃ¡stroj sociÃ¡lnÃ­ politiky stÃ¡le chÃ¡paly jako urÄenÃ½ pouze Å¾enÃ¡m.) PÅ™edrevoluÄnÃ­ stÃ¡tnÃ­ politika zamÄ›Å™enÃ¡ na postavenÃ­ Å¾en aÂ jejich zapojenÃ­ do pracovnÃ­ho procesu se zdÃ¡la zdiskreditovanÃ¡.

Jakkoli vÅ¡ak mÅ¯Å¾eme diskutovat oÂ podobÃ¡ch normalizaÄnÃ­ spoleÄenskÃ© praxe, je nepochybnÃ©, Å¾e oficiÃ¡lnÃ­ socialistickÃ½ ideovÃ½ rÃ¡mec podstatnÄ› ovlivÅˆoval uvaÅ¾ovÃ¡nÃ­ mÃ­stnÃ­ho obyvatelstva. SocioloÅ¾ka aÂ chartistka JiÅ™ina Å iklovÃ¡, kterÃ¡ vÂ roce 1991 stÃ¡la uÂ zrodu Gender Studies, se tak vÂ devadesÃ¡tÃ½ch letech zÂ pozice nÄ›kdejÅ¡Ã­ho disentu sice vymezovala vÅ¯Äi pÅ™edstavitelkÃ¡m ÄŒeskÃ©ho svazu Å¾en, nÃ¡zorovÄ› ale vychÃ¡zela zÂ podobnÃ½ch vzorcÅ¯ â€“ pouÅ¾Ã­vala pÅ™edlistopadovÃ½ â€žoficiÃ¡lnÃ­â€œ slovnÃ­k, kdyÅ¾ psala oÂ â€žnaÅ¡ich Å¾enÃ¡châ€œ, aÂ jejÃ­ rÃ©torika iÂ smÄ›Å™ovÃ¡nÃ­ (propagovala pÅ™edevÅ¡Ã­m prakticky zamÄ›Å™enÃ½ obor sociÃ¡lnÃ­ prÃ¡ce) vychÃ¡zely zÂ pÅ™edstavy, Å¾e je tÅ™eba se starat oÂ nejÅ¡irÅ¡Ã­ vrstvy spoleÄnosti. TeoretickÃ© zÃ¡jmy feministek zÂ elitnÃ­ho akademickÃ©ho prostÅ™edÃ­ zÃ¡padnÃ­ch univerzit, kterÃ© kÂ nÃ¡m po roce 1989 pÅ™ijÃ­Å¾dÄ›ly, na ni proto vÄ›tÅ¡inou pÅ¯sobily provokativnÄ› aÂ odtrÅ¾enÄ› od â€žreÃ¡lnÃ½ch problÃ©mÅ¯â€œ.

NÃ¡vaznost na socialistickÃ½ rÃ¡mec lze najÃ­t iÂ vÂ debatÃ¡ch oÂ lidskÃ½ch prÃ¡vech, kterÃ© vÂ devadesÃ¡tÃ½ch letech probÃ­haly aÂ vÂ nichÅ¾ zaznÃ­valy hlasy, Å¾e nejdÅ™Ã­ve je tÅ™eba vybudovat obÄanskou spoleÄnost aÂ teprve potÃ© se mÅ¯Å¾eme zaÄÃ­t vÄ›novat feminismu. PÅ™itom stÃ¡tnÄ›sociaÂ­listickÃ¡ zkuÅ¡enost, vÂ nÃ­Å¾ osvobozenÃ­ Å¾en bylo souÄÃ¡stÃ­ emancipace celÃ© spoleÄnosti, byla prÃ¡vÄ› pro svÅ¯j univerzalizujÃ­cÃ­ Ã©tos zavrÅ¾ena jako nekritickÃ¡ kÂ patriarchÃ¡lnÃ­mu systÃ©mu, aÂ tedy nepouÅ¾itelnÃ¡.

ZÂ dneÅ¡nÃ­ho, zpÄ›tnÃ©ho pohledu mohlo bÃ½t namÃ­sto pÅ™evaÅ¾ujÃ­cÃ­ polistopadovÃ© recepce liberÃ¡lnÃ­ho, na individualismu zaloÅ¾enÃ©ho feminismu cestou novÃ© promÃ½Å¡lenÃ­ socialistickÃ© zkuÅ¡enosti sÂ ohledem na myÅ¡lenky levicovÃ©ho feminismu, kterÃ½ se paralelnÄ› vyvÃ­jel na ZÃ¡padÄ›. Hodnoty stojÃ­cÃ­ vÂ opozici kÂ individualismu aÂ komerci aÂ spojenÃ© napÅ™Ã­klad se starostÃ­ oÂ mÃ­stnÃ­ komunitu nebo sÂ pÃ©ÄÃ­ oÂ Å¾ivotnÃ­ prostÅ™edÃ­ se tak mohly stÃ¡t souÄÃ¡stÃ­ novÄ› formulovanÃ© feministicky orientovanÃ© levicovÃ© politiky. Debata oÂ socialistickÃ© emancipaci Å¾en, kterÃ¡ se po roce 1989 vedla, vÅ¡ak zÅ¯stala na rovinÄ› popisu vlastnÃ­ situovanosti ve vztahu kÂ ZÃ¡padu aÂ vÂ Å¾Ã¡dnou â€žtÅ™etÃ­ cestuâ€œ bohuÅ¾el nevyÃºstila.

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