Od zotročení k osvobození?

Feminismus, genderovÃ¡ rovnost nebo emancipace Å¾en nejsou jen termÃny pouÅ¾ÃvanÃ© ve zdejÅ¡Ãch kulturnÃch vÃ¡lkÃ¡ch poslednÃch let, jejichÅ¾ aktÃ©rÅ¯m slouÅ¾Ã jako hlavnÃ cÃle kritiky â€žprogresivistickÃ½châ€œ politik, kterÃ© kÂ â€žnÃ¡mâ€œ pÅ™ichÃ¡zejÃ ze ZÃ¡padu. Ve skuteÄnosti zde podobnÃ© debaty probÃhaly jiÅ¾ pÅ™ed tÅ™iceti lety, kdyÅ¾ po roce 1989 vzrostlo povÄ›domÃ oÂ zÃ¡padnÃch feminismech pÅ™edevÅ¡Ãm liberÃ¡lnÃ orientace, kterÃ© se uÂ nÃ¡s postupnÄ› zaÄaly recipovat aÂ ujÃmat â€“ prvnÃ ÄÃslo slovenskÃ©ho feministickÃ©ho Äasopisu Aspekt bylo vÂ roce 1993 vÄ›novÃ¡no MÃ½tu krÃ¡sy (1990, slovensky 2000) od americkÃ© liberÃ¡lnÃ feministky Naomi Wolf, kterÃ¡ je dnes znÃ¡mÃ¡ jako protagonistka knihy Naomi Klein oÂ svÄ›tÄ› konspiraÄnÃch teoriÃ Doppelganger: AÂ Trip into the Mirror World (DvojnÃk. VÃ½prava do svÄ›ta za zrcadlem, 2023).
PodobnÄ› jako dnes se iÂ vÂ tehdejÅ¡Ãch debatÃ¡ch objevovaly konzervativnÃ postoje propagujÃcÃ â€žpÅ™irozenÃ½â€œ genderovÃ½ Å™Ã¡d aÂ tradiÄnÃ rodinu; Äasto je pÅ™itom prosazovaly veÅ™ejnÄ› znÃ¡mÃ© osobnosti, zvlÃ¡Å¡tÄ› pak ti, kteÅ™Ã mÄ›li nÄ›jakou, byÅ¥ sebemenÅ¡Ã zkuÅ¡enost se ZÃ¡padem (napÅ™Ãklad hudebnÃk aÂ spisovatel Jan VodÅˆanskÃ½ po svÃ©m nÄ›kolikatÃ½dennÃm vÃ½letu do SpojenÃ½ch stÃ¡tÅ¯). ZaznÃvaly tak leckdy nechutnÃ© sexistickÃ© vÃ½roky aÂ pÅ™ÃkrÃ© odsudky zÃ¡padnÃch â€žradikÃ¡lnÃchâ€œ Äi â€žmilitantnÃchâ€œ feministek, aÄkoli nikdo pÅ™esnÄ› nevÄ›dÄ›l, co si pod tÃm vlastnÄ› pÅ™edstavit. Mimo zastÃ¡vÃ¡nÃ liberÃ¡lnÃch nebo naopak konzervativnÃch pozic nicmÃ©nÄ› tehdejÅ¡Ã diskuse zahrnovala takÃ© hodnocenÃ socialistickÃ© emancipace Å¾en, kterÃ© vybÃzelo kÂ otÃ¡zce, jakÃ½m smÄ›rem by se budoucÃ vÃ½voj mÄ›l ubÃrat.
ChraÅˆ nÃ¡s pÅ™ed Svazem Å¾en
PÅ™estoÅ¾e se nejednalo vÂ pravÃ©m slova smyslu oÂ celospoleÄenskou debatu, ale spÃÅ¡e oÂ otÃ¡zku diskutovanou vÂ akademickÃ½ch kruzÃch aÂ pronikajÃcÃ iÂ na strÃ¡nky tisku, mnoÅ¾stvÃ dobovÃ½ch textÅ¯ na toto tÃ©ma ukazuje, jak dÅ¯leÅ¾itÃ© se tehdy jevilo. PÅ™i reflexi vlastnÃ zkuÅ¡enosti vyvstÃ¡valy pÅ™edevÅ¡Ãm dva okruhy problÃ©mÅ¯: za prvÃ© Å¡lo oÂ to, jakÃ½ dopad mÄ›ly stÃ¡tnÄ›sociaÂlistickÃ© politiky na postavenÃ Å¾en vÂ rÅ¯znÃ½ch oblastech jejich Å¾ivota ve srovnÃ¡nÃ se ZÃ¡padem; za druhÃ© se probÃralo, jak â€“ aÂ zda vÅ¯bec â€“ si Å¾eny za stÃ¡tnÃho socialismu genderovou nerovnost uvÄ›domovaly aÂ byly kÂ nÃ kritickÃ©.
UvaÅ¾ovat oÂ feminismu ve smyslu prosazovÃ¡nÃ zÃ¡jmÅ¯ Å¾en na politickÃ© Ãºrovni ve stÃ¡tnÃm socialismu vÂ porevoluÄnÃch letech nikoho ani nenapadlo. ÄŒeskÃ½ svaz Å¾en (ÄŒSZ) byl chÃ¡pÃ¡n pouze jako souÄÃ¡st komunistickÃ©ho reÅ¾imu, kterÃ½ â€žshoraâ€œ direktivnÄ› aÂ negativnÄ› ovlivÅˆoval Å¾ivoty osob Å¾enskÃ©ho pohlavÃ. TakÃ© stejnojmennÃ¡ porevoluÄnÃ organizace stÃ¡la vÄ›tÅ¡inou vnÄ› aktivistickÃ½ch feministickÃ½ch kruhÅ¯, sÂ nimiÅ¾ se dostÃ¡vala iÂ do konfliktÅ¯ (pÅ™edsedkynÄ› svazu ZdeÅˆka HajnÃ¡ vzpomÃnala vÂ pamÄ›tech na spory se socioloÅ¾kou JiÅ™inou Å iklovou). OstatnÄ› jiÅ¾ listopadovÃ© demonstrace byly zamÄ›Å™enÃ© iÂ proti ÄŒSZ â€“ pÅ™ed praÅ¾skÃ½m sÃdlem organizace se demonstrovalo sÂ heslem â€žSvatÃ¡ AneÅ¾ko ÄeskÃ¡, chraÅˆ nÃ¡s pÅ™ed Svazem Å¾enâ€œ, kterÃ© bylo pouÅ¾ito iÂ skupinou aktivistek vÂ tehdejÅ¡Ãm ProhlÃ¡Å¡enÃ mladÃ½ch matek, vÂ nÄ›mÅ¾ autorky podpoÅ™ily aktivity ObÄanskÃ©ho fÃ³ra. â€žFeminismus pro nÃ¡s znamenal otevÅ™enost aÂ pluralitu,â€œ vzpomÃnaly pozdÄ›ji slovenskÃ© feministky aÂ teoretiÄky Jana CvikovÃ¡ aÂ Jana OravcovÃ¡ na devadesÃ¡tÃ¡ lÃ©ta. Oproti tomu stÃ¡tnÃ socialismus se svÃ½m pÅ™Ãstupem kÂ emancipaci Å¾en pro nÄ› pÅ™edstavoval â€žpovinnou unifikaci aÂ homogenituâ€œ.
PÅ™i hodnocenÃ postavenÃ Å¾en vÂ socialistickÃ©m ÄŒeskoslovensku nicmÃ©nÄ› vÂ devadesÃ¡tÃ½ch letech â€“ aÂ jeÅ¡tÄ› po roce 2000 â€“ zaznÃvaly iÂ hlasy (mimo jinÃ© socioloÅ¾ky aÂ filosofky Hany HavelkovÃ©), kterÃ© chÃ¡paly postavenÃ Å¾en vÂ ÄŒeskoslovensku jako emancipovanÄ›jÅ¡Ã neÅ¾ na ZÃ¡padÄ›. HlavnÃm argumentem pro nÄ› bylo, Å¾e ekonomickÃ© vyvlastnÄ›nÃ postihlo pÅ™edevÅ¡Ãm muÅ¾e, kteÅ™Ã navÃc pÅ™iÅ¡li oÂ ÄÃ¡st moci zavÃ¡dÄ›nÃm rÅ¯znÃ½ch prÃ¡vnÃch Ãºprav â€“ napÅ™Ãklad zÃ¡kona oÂ demokratizaci rodiny, dÃky kterÃ©mu muÅ¾ ztratil status â€žhlavy rodinyâ€œ. SpoleÄnÄ› sÂ celkovou zmÄ›nou spoleÄenskÃ½ch vztahÅ¯ pÅ™ispÄ›ly tyto zÃ¡sahy kÂ narovnÃ¡vÃ¡nÃ genderovÃ½ch vztahÅ¯ aÂ ovlivnily Å¾ivot lidÃ vÂ celÃ© spoleÄnosti. AÄkoli se tuzemskÃ© partnerskÃ© modely nedaly srovnÃ¡vat sÂ Å¾ivotnÃ praxÃ vÂ zÃ¡padnÃch feministickÃ½ch kolektivech, zÂ hlediska mainstreamovÃ© spoleÄnosti se dalo Å™Ãct, Å¾e obecnÄ› byly genderovÄ› vyvÃ¡Å¾enÄ›jÅ¡Ã neÅ¾ na ZÃ¡padÄ›. PÅ™esto byl dominantnÃ obraz, kterÃ½ se vÂ devadesÃ¡tÃ½ch letech oÂ socialistickÃ© emancipaci ustanovil, negativnÃ â€“ stÃ¡tnÃ socialismus zaruÄil rovnost mezi muÅ¾i aÂ Å¾enami pouze na papÃÅ™e (ale vÂ jakÃ©m spoleÄenskÃ©m uspoÅ™Ã¡dÃ¡nÃ je to jinak?) aÂ pÅ™ispÄ›l kÂ â€žzotroÄenÃâ€œ Å¾en skrze jejich â€žpÅ™ezamÄ›stnanostâ€œ.
Za vÅ¡Ãm hledej sex
Teprve vÂ poslednÃch letech se mezinÃ¡rodnÃ vÃ½zkumy vracejÃ ke zkoumÃ¡nÃ socialistickÃ© emancipace Å¾en aÂ (pravdÄ›podobnÄ› iÂ sÂ ohledem na souÄasnÃ© stÃ¡le vÃ½raznÄ›jÅ¡Ã projevy neoliberalismu) vyhodnocujÃ socialistickÃ½ experiment mnohem pozitivnÄ›ji. ÄŒasto se zkoumÃ¡ role Å¾en ve stÃ¡tnÄ›socialistickÃ½ch Å¾enskÃ½ch organizacÃch (svazech Å¾en) aÂ jejich pÅ¯sobenÃ se novÄ› interpretuje aktivisticky jako prosazovÃ¡nÃ sociÃ¡lnÃch politik ve prospÄ›ch Å¾en. ProgresivnÃ legislativnÃ politika VÃ½chodu je pak vÂ tomto kontextu interpretovÃ¡na jako impuls, na zÃ¡kladÄ› nÄ›hoÅ¾ ve studenovÃ¡leÄnÃ©m soupeÅ™enÃ zaÄal Å¾enskou otÃ¡zku vÃce zkoumat aÂ Å™eÅ¡it na oficiÃ¡lnÃ Ãºrovni takÃ© ZÃ¡pad. VÂ mnoÅ¾stvÃ pracÃ, kterÃ© se tÃmto populÃ¡rnÃm vÃ½zkumnÃ½m tÃ©matem zabÃ½vajÃ, se vÅ¡ak objevujÃ iÂ zÃ¡vÄ›ry, kterÃ© jsou pÅ™inejmenÅ¡Ãm diskutabilnÃ.
PravdÄ›podobnÄ› nejznÃ¡mÄ›jÅ¡Ãm pÅ™Ãkladem je vÂ tomto ohledu publikace ProÄ majÃ Å¾eny za socialismu lepÅ¡Ã sex (2018, Äesky 2020) od americkÃ© antropoloÅ¾ky Kristen Ghodsee. NÃ¡zev knihy je spÃÅ¡e marketingovÃ½ tah, protoÅ¾e sexualitÄ› se vÄ›nuje jen menÅ¡Ã ÄÃ¡st textu, zÃ¡roveÅˆ se ale iÂ dÃky nÄ›mu povedlo prosadit pÅ™edstavu oÂ sexuÃ¡lnÃm osvobozenÃ Å¾en za stÃ¡tnÃho socialismu. Ghodsee vychÃ¡zÃ zÂ marxistickÃ© kritiky burÅ¾oaznÃho manÅ¾elstvÃ jako trÅ¾nÃ smÄ›ny aÂ zÂ ekonomickÃ© teorie sexuality chÃ¡pajÃcÃ sex jako komoditu, kterou Å¾eny vÂ kapitalistickÃ½ch spoleÄnostech smÄ›ÅˆujÃ sÂ muÅ¾i, kÂ ÄemuÅ¾ se pojÃ pÅ™edpoklad, Å¾e potÄ›Å¡enÃ ze sexu uÂ Å¾en probÃhÃ¡ tehdy, kdyÅ¾ nenÃ pÅ™edmÄ›tem tÃ©to obchodnÃ transakce. SÂ touto premisou pak Ghodsee sleduje postavenÃ Å¾en za stÃ¡tnÃho socialismu. JelikoÅ¾ vÄ›tÅ¡ina zÂ nich byla vÃ½dÄ›leÄnÄ› ÄinnÃ¡ aÂ mÄ›ly zajiÅ¡tÄ›ny zÃ¡kladnÃ potÅ™eby jako bydlenÃ, vzdÄ›lÃ¡nÃ nebo zdravotnÃ pÃ©Äi, sex pro nÄ› podle autorky nebyl pÅ™edmÄ›tem smÄ›ny aÂ mohly si ho nezÃ¡vaznÄ› uÅ¾Ãvat.
PodobnÄ› socioloÅ¾ka KateÅ™ina LiÅ¡kovÃ¡ pÅ™i zkoumÃ¡nÃ ÄeskoslovenskÃ© sexuologie ve svÃ© prÃ¡ci Politika touhy (anglicky 2018, Äesky 2023) pÃÅ¡e oÂ tom, jak byly Å¾eny vÂ ÄŒeskoslovensku sexuÃ¡lnÄ› osvobozeny jiÅ¾ vÂ padesÃ¡tÃ½ch letech â€“ dÃky legalizaci potratu nebo tomu, Å¾e sexuologovÃ© jiÅ¾ tehdy zkoumali Å¾enskÃ½ orgasmus. JednÃ¡ se veskrze oÂ pÅ™itaÅ¾livÃ© zÃ¡vÄ›ry, bohuÅ¾el ale bez konkrÃ©tnÃch dokladÅ¯, jak ono sexuÃ¡lnÃ osvobozenÃ probÃhalo. SrovnÃ¡vacÃ vÃ½zkum, kterÃ½ by dokÃ¡zal urÄit, zda si Å¾eny pÅ™ed sedmdesÃ¡ti lety uÅ¾Ãvaly sex vÃce na VÃ½chodÄ›, nebo na ZÃ¡padÄ›, lze zpÄ›tnÄ› tÄ›Å¾ko provÃ©st.
Slast versus disciplinace
KladenÃ dÅ¯razu na sexuÃ¡lnÃ osvobozenÃ Å¾en ve stÃ¡tnÃm socialismu je zÃ¡roveÅˆ vÃ½sledkem pÅ™ebÃrÃ¡nÃ zÃ¡padnÃ perspektivy druhÃ© vlny feminismu, pro niÅ¾ bylo sexuÃ¡lnÃ osvobozenÃ klÃÄovÃ© â€“ vÂ pÅ™ÃpadÄ› KateÅ™iny LiÅ¡kovÃ© je pÅ™itom zajÃmavÃ©, Å¾e ve svÃ© pÅ™edeÅ¡lÃ© knize HodnÃ© holky se dÃvajÃ jinam (2009) ostÅ™e kritizovala antipornografickÃ½ feminismus, pÅ™iÄemÅ¾ omezovÃ¡nÃ vizualizace sexuality bylo zÃ¡sadnÃ prÃ¡vÄ› pro stÃ¡tnÄ›socialistickÃ½ diskurs. Spojovat padesÃ¡tÃ¡ lÃ©ta vÂ ÄŒeskoslovensku sÂ pÅ™edstavou, Å¾e tehdy mohly Å¾eny rozhodovat oÂ vlastnÃm tÄ›le aÂ reprodukÄnÃm chovÃ¡nÃ podobnÄ› jako AmeriÄanky oÂ dekÃ¡du Äi dvÄ› pozdÄ›ji, je vÂ kaÅ¾dÃ©m pÅ™ÃpadÄ› mÃrnÄ› Å™eÄeno pÅ™ehnanÃ©. Antikoncepce byla tehdy vÂ ÄŒeskoslovensku nedostatkovÃ© zboÅ¾Ã aÂ podle zprÃ¡v interrupÄnÃch komisÃ zÂ Å¡edesÃ¡tÃ½ch let vÄ›tÅ¡ina Å¾en, kterÃ© Å¾Ã¡daly oÂ potrat, oÂ antikoncepÄnÃch metodÃ¡ch nemÄ›la informace. DalÅ¡Ã vÄ›cÃ je, Å¾e legalizace potratÅ¯ aÂ zkoumÃ¡nÃ Å¾enskÃ©ho orgasmu probÃhalo vÂ jinÃ½ch diskursech neÅ¾ vÂ tom individualistickÃ©m, liberÃ¡lnÃm, jehoÅ¾ vyjÃ¡dÅ™enÃm je heslo â€žMoje tÄ›lo, moje volbaâ€œ aÂ kterÃ½ se zamÄ›Å™uje primÃ¡rnÄ› na subjektivnÃ proÅ¾ÃvÃ¡nÃ sexuality Å¾enami. Å½enskÃ½ orgasmus se zkoumal za ÃºÄelem lÃ©Äby neplodnosti aÂ legalizace potratÅ¯ probÃhala iÂ jako Å™eÅ¡enÃ sociÃ¡lnÃch aÂ zdravotnÃch problÃ©mÅ¯ Å¾en aÂ mÄ›la vÃ©st ke zlepÅ¡enÃ populaÄnÃho vÃ½voje.
ÄŒeskoslovenskÃ½ modernizaÄnÃ expertnÃ diskurs byl sice bezpochyby progresivnÄ›jÅ¡Ã neÅ¾ pÅ™Ãstup vÂ urÄitÃ½ch stÃ¡tech na ZÃ¡padÄ›, otÃ¡zkou ale zÅ¯stÃ¡vÃ¡, na zÃ¡kladÄ› Äeho si Å¾eny vÂ ÄŒeskoslovensku vÂ padesÃ¡tÃ½ch letech mÄ›ly vÂ rÃ¡mci sexuÃ¡lnÃho osvobozenÃ vÃce uÅ¾Ãvat sex. Podle KateÅ™iny LiÅ¡kovÃ© kÂ tomu pÅ™ispÃvala propagace genderovÃ© rovnosti vÂ partnerskÃ½ch vztazÃch spoleÄnÄ› sÂ dÅ¯razem na â€žpÅ™Ãtomnost hlubokÃ½ch citÅ¯ jako pÅ™edpokladu uspokojivÃ©ho sexuâ€œ. Pokud se ale podÃvÃ¡me na pamÄ›ti mÃstnÃch Å¾en (vÂ nichÅ¾ se zmÃnky oÂ sexu ostatnÄ› objevujÃ velmi poskrovnu), padesÃ¡tÃ¡ lÃ©ta vÂ nich zpravidla nejsou lÃÄena jako doba, vÂ nÃÅ¾ objevovaly svÃ¡ tÄ›la aÂ moÅ¾nosti sexuÃ¡lnÃ slasti.
Å½o LangerovÃ¡ napÅ™Ãklad ve svÃ½ch pamÄ›tech Å½ila jsem sÂ oddanÃ½m komunistou (2017) vzpomÃnÃ¡ na svÅ¯j partnerskÃ½ vztah se slovenskÃ½m levicovÃ½m intelektuÃ¡lem Otakarem Langerem, kterÃ©ho si vzala vÂ roce 1934.Â Langerovi iÂ jejich komunistiÄtÃ pÅ™Ã¡telÃ© vyznÃ¡vali volnÃ© sexuÃ¡lnÃ vztahy aÂ na sexuÃ¡lnÃ aktivitu byl ideovÄ› kladen dÅ¯raz: â€žVÂ naÅ¡ich kruzÃch se podle sovÄ›tskÃ© ideologie soudilo, Å¾e je tÅ™eba vÃ©st pohlavnÃ Å¾ivot, protoÅ¾e fyzicky neÂÂuspokojenÃ½ ÄlovÄ›k nemÅ¯Å¾e bÃ½t plnÄ› funkÄnÃ vÂ boji za naÅ¡i vÄ›c.â€œ NicmÃ©nÄ› svou zkuÅ¡enost sÂ manÅ¾elskÃ½m sexem ilustrovala tÃm, Å¾e jednou, kdyÅ¾ pÅ™i souloÅ¾i rozsvÃtila, manÅ¾el okamÅ¾itÄ› zhasl: â€žAno, pro nÄ›j to bylo ostudnÃ©, ne zÂ nÄ›jakÃ© ostÃ½chavosti, ale protoÅ¾e je to pÅ™ÃjemnÃ©, aÂ my nemÃ¡me prÃ¡vo na slast, kdyÅ¾ na svÄ›tÄ› existuje tolik utrpenÃ aÂ bÃdy.â€œ
Tato stranickÃ¡ morÃ¡lka zavrhujÃcÃ tÄ›lesnÃ© aÂ konzumnÃ poÅ¾itky ztotoÅ¾ÅˆovanÃ© sÂ burÅ¾oazÂnÃmi pÅ™eÅ¾itky (tak vysmÃvanÃ¡ vÂ literatuÅ™e Å¡edesÃ¡tÃ½ch let) spolu sÂ vÃrou vÂ to, Å¾e ve vztahu si lidÃ© nemajÃ patÅ™it aÂ Å¾Ãt jeden pro druhÃ©ho, nÃ½brÅ¾ spoleÄnÄ› pracovat pro nÄ›co vyÅ¡Å¡Ãho, samozÅ™ejmÄ› nebyla imperativem celÃ© spoleÄnosti. VÂ nÃ stÃ¡le existovaly partnerskÃ© vztahy zaloÅ¾enÃ© na rÅ¯znÃ½ch pÅ™edpokladech aÂ uspokojujÃcÃ rÅ¯znÃ© potÅ™eby aÂ pÅ™ihlÃ©dnout musÃme iÂ kÂ fenomÃ©nÅ¯m, jako byly legendami opÅ™edenÃ© sexuÃ¡lnÃ aktivity na takzvanÃ½ch brigÃ¡dÃ¡ch mlÃ¡deÅ¾e aÂ podobnÃ½ch akcÃch. StÃ¡le se ale musÃme ptÃ¡t, jestli genderovÃ¡ rovnost propagovanÃ¡ vÂ padesÃ¡tÃ½ch letech skuteÄnÄ› mohla nabourat, oÅ¾ivit Äi novÄ› definovat provÃ¡dÄ›nÃ sexuÃ¡lnÃch praktik ukotvenÃ½ch vÂ patriarÂchÃ¡lnÃch rÃ¡mcÃch.
UvolnÄ›nÃ aÂ experimenty
Pro sexuÃ¡lnÃ osvobozenÃ Å¾en na ZÃ¡padÄ› bylo dÅ¯leÅ¾itÃ© pÅ™edevÅ¡Ãm pojmenovÃ¡vÃ¡nÃ aÂ sdÃlenÃ sexuÃ¡lnÃch zkuÅ¡enostÃ, pÅ™edstav aÂ pÅ™Ã¡nÃ mezi Å¾enami navzÃ¡jem. VÂ tomto smÄ›ru vÃ½voj vÂ ÄŒeskoslovensku probÃhal soubÄ›Å¾nÄ› se ZÃ¡padem â€“ takÃ© uÂ nÃ¡s zaÄala bÃ½t sexualita veÅ™ejnÄ› probÃrÃ¡na aÅ¾ vÂ Å¡edesÃ¡tÃ½ch letech. DÄ›lo se tak ale vÂ socialistickÃ©m kontextu, kterÃ½ byl disciplinaÄnÃ.
Filosofka Irena DubskÃ¡ napÅ™Ãklad vÂ roÂÂce 1962 napsala do Äasopisu Host do domu ÄlÃ¡nek nadepsanÃ½ otÃ¡zkou â€žJe tÅ™eba znovu vynalÃ©zt lÃ¡sku?â€œ, vÂ nÄ›mÅ¾ zÂ pozic marxistickÃ©ho revizionismu kritizovala krÃ¡tce trvajÃcÃ sexuÃ¡lÂnÃ vztahy pÄ›stovanÃ© na ZÃ¡padÄ›. Ty poklÃ¡dala za projev individualismu aÂ souÄasnÄ› za ÃºtÄ›k do soukromÃ pÅ™ed odcizenÃ½m, zbyrokratizovanÃ½m svÄ›tem. Informace oÂ sexuÃ¡lnÃch praktikÃ¡ch vÂ zÃ¡padnÃch spoleÄnostech, kterÃ© pronikaly zÂ odbornÃ½ch kruhÅ¯ do tisku, pÅ™itom rozhodnÄ› nechÃ¡pala jako vÃ½sledek modernizaÄnÃho diskursu, ale hodnotila je negativnÄ› jako technizaci aÂ racionalizaci sexu. Sama propagovala zapojenÃ lÃ¡sky do celospoleÄenskÃ½ch pospolitÃ½ch vztahÅ¯ aÂ novÃ© jednoty cÃtÄ›nÃ, myÅ¡lenÃ aÂ jednÃ¡nÃ, aniÅ¾ by ovÅ¡em popsala, jak by se tento ideÃ¡l mÄ›l konkrÃ©tnÄ› realizovat.
Teprve ke konci Å¡edesÃ¡tÃ½ch let se na strÃ¡nkÃ¡ch ÄeskoslovenskÃ½ch ÄasopisÅ¯ objevila kritika poÃºnorovÃ©ho vÃ½voje, kterÃ½ podle nÃ sice pÅ™ispÄ›l ke spoleÄenskÃ© aÂ ekonomickÃ© emancipaci Å¾en, jejich sexuÃ¡lnÃ chovÃ¡nÃ vÅ¡ak zÅ¯stalo nadÃ¡le urÄovÃ¡no kategoriemi aÂ normami vytvoÅ™enÃ½mi muÅ¾i. Mimo to bylo skrze propagovanÃ½ obraz rovnoprÃ¡vnÃ©ho manÅ¾elstvÃ ovlivnÄ›no romantizujÃcÃmi pÅ™edstavami oÂ lÃ¡sce. VÂ rÃ¡mci dobovÃ©ho uvolnÄ›nÃ se tak novinÃ¡Å™ka Helena KlÃmovÃ¡ napÅ™Ãklad vÂ LiterÃ¡rnÃch novinÃ¡ch pozitivnÄ› vyjadÅ™ovala oÂ neomezovanÃ½ch paralelnÃch mimomanÅ¾elskÃ½ch sexuÃ¡lÂnÃch vztazÃch aÂ negovala normativnÃ pÅ™edstavy oÂ sexuÃ¡lnÃm chovÃ¡nÃ. VÂ sexu je podle nÃ â€žnormÃ¡lnÃâ€œ vÅ¡e, co se dÄ›je se vzÃ¡jemnÃ½m souhlasem zÃºÄastnÄ›nÃ½ch.
ZÂ hlediska dobovÃ½ch debat se tak dÃ¡ usuzovat, Å¾e kÂ sexuÃ¡lnÃmu uvolnÄ›nÃ vÂ ÄŒeskoslovensku dochÃ¡zelo â€“ celkem nepÅ™ekvapivÄ› â€“ vÂ Å¡edesÃ¡tÃ½ch letech, iÂ kdyÅ¾ je otÃ¡zka, jakÃ½ dopad mÄ›lo toto uvolnÄ›nÃ Äi pÅ™Ãmo experimentovÃ¡nÃ na genderovou rovnost. MalÃÅ™ka VÄ›ra NovÃ¡kovÃ¡ vÂ knize KaÅ¾dÃ½ krok je volba (2023) napÅ™Ãklad vzpomÃnala na svou nedobrovolnou pozici vÂ partnerskÃ©m trojÃºhelnÃku, kterÃ½ dÃ¡vala prÃ¡vÄ› do kontextu mÃ³dnÃ vlny Å¡edesÃ¡tÃ½ch let.
Modernizace spoleÄnosti
OÂ sexualitÄ› se mimo expertnÃ diskurs vÂ sociaÂlistickÃ©m ÄŒeskoslovensku psalo vÃ½jimeÄnÄ›, aÂ to pÅ™edevÅ¡Ãm vÂ druhÃ© polovinÄ› Å¡edesÃ¡tÃ½ch let. Naopak pÅ™ÃznaÄnÃ½ byl pro socialistickou emancipaci Å¾en dÅ¯raz na kolektivitu, kterÃ¡ se ovÅ¡em jen mÃ¡lokdy dÃ¡vala do kontextu se sexualitou (myÅ¡lenky Alexandry Kollontaj byly vÄ›tÅ¡inou zavrhovÃ¡ny jako ÃºpadkovÃ©).
Po roce 1948 se na oficiÃ¡lnÃ rovinÄ› oÂ pozici Å¾en ve spoleÄnosti uvaÅ¾ovalo vÄ›tÅ¡inou se zÅ™etelem ke tÅ™em aspektÅ¯m: za prvÃ© Å¡lo oÂ angaÅ¾ovanost, sÂ nÃÅ¾ mÄ›ly napomÃ¡hat spoleÄenskÃ© pÅ™estavbÄ›, aÂ to zpravidla aktivismem na lokÃ¡lnÃ, komunitnÃ Ãºrovni; za druhÃ© oÂ jejich pracovnÃ roli, skrze niÅ¾ se emancipovaly â€“ nÄ›kdy iÂ realizovaly â€“ aÂ pÅ™ispÃvaly kÂ budovÃ¡nÃ spoleÄnosti; aÂ do tÅ™etice se jednalo oÂ roli mateÅ™skou. Jako matky vychovÃ¡valy novÃ© obÄany aÂ obÄanky socialistickÃ©ho stÃ¡tu aÂ za tuto reprodukÄnÃ prÃ¡ci je stÃ¡t novÄ› zaÄal finanÄnÄ› odmÄ›Åˆovat. Emancipace Å¾en mÄ›la jÃt ruku vÂ ruce sÂ emancipacÃ aÂ modernizacÃ celÃ© socialistickÃ© spoleÄnosti. AÄkoli se dnes tento diskurs zdÃ¡ konzervativnÃ aÂ diskriminaÄnÄ› homogenizujÃcÃ â€“ mimo jinÃ© vÂ tom smyslu, Å¾e se oÂ Å¾enÃ¡ch vÅ¾dy uvaÅ¾ovalo jako oÂ matkÃ¡ch, kdeÅ¾to muÅ¾i nebyli chÃ¡pÃ¡ni jako peÄujÃcÃ osoby (na rodiÄovskou dovolenou mohli jÃt ve vÃ½jimeÄnÃ½ch pÅ™Ãpadech aÅ¾ vÂ osmdesÃ¡tÃ½ch letech) â€“, vÂ dobovÃ©m kontextu se takovÃ½ pÅ™Ãstup jevil progresivnÃ.
NapÅ™Ãklad na vÃ½tvarnÃ© scÃ©nÄ› patÅ™ily kÂ nejangaÅ¾ovanÄ›jÅ¡Ãm projektÅ¯m tÃ½kajÃcÃm se emancipace Å¾en kolektivnÃ vÃ½stavy poÅ™Ã¡danÃ© avantgardnÃ architektkou Augustou MÃ¼llerovou, kterÃ© vychÃ¡zely zÂ povÃ¡leÄnÃ©ho celospoleÄenskÃ©ho nadÅ¡enÃ participacÃ na veÅ™ejnÃ©m dÄ›nÃ. Tyto aÂ dalÅ¡Ã akce propagujÃcÃ novÄ› zavÃ¡dÄ›nÃ© sociÃ¡lnÃ politiky (napÅ™. zestÃ¡tnÄ›nÃ© aÂ nezpoplatnÄ›nÃ© Å¡kolstvÃ nebo povinnost otce platit vÃ½Å¾ivnÃ© na nemanÅ¾elskÃ© dÄ›ti) zÃ¡roveÅˆ umoÅ¾Åˆovaly se kulturnÄ› odliÅ¡it od protektorÃ¡tnÃho diskursu â€“ tÃ©ma mateÅ™stvÃ uÅ¾ nebylo prezentovÃ¡no sÂ odkazem kÂ minulosti, kÂ tradiÄnÃm hodnotÃ¡m aÂ kÅ™esÅ¥anstvÃ, popÅ™ÃpadÄ› kÂ rasovÃ© ÄistotÄ›, ale naopak bylo zacÃleno do budoucnosti, na spravedlivÄ›ji uspoÅ™Ã¡danou spoleÄnost, vÂ nÃÅ¾ velkou roli mÄ›ly hrÃ¡t prÃ¡vÄ› dÄ›ti, jejich rovnoprÃ¡vnÃ© postavenÃ aÂ vÃ½chova. Toto tÃ©ma ostatnÄ› bylo dÅ¯leÅ¾itÃ© iÂ pro mezivÃ¡leÄnÃ© komunistky JoÅ¾ku JabÅ¯rkovou, Luisu LandovouÂ-Å tychovou nebo Marii Å vermovou, jeÅ¾ se mu vÂ rÅ¯znÃ½ch podobÃ¡ch vÄ›novaly.
â€žNaÅ¡e Å¾enyâ€œ vÂ novÃ© dobÄ›
Po roce 1989 se kÂ pÅ™ÃbÄ›hu oÂ â€žpÅ™ezamÄ›stnanostiâ€œ Å¾en pÅ™idal obraz konzervativnÃ normalizace, bÄ›hem nÃÅ¾ se prosazoval dÅ¯raz na nukleÃ¡rÂnÃ rodinu â€“ Å¾ena plnila pÅ™edevÅ¡Ãm roli matky aÂ podstatnou ÄÃ¡st Å¾ivota trÃ¡vila na dlouhÃ½ch â€žmateÅ™skÃ½ch dovolenÃ½châ€œ. (ÄŒtyÅ™letÃ¡ â€žrodiÄovskÃ¡â€œ byla pÅ™itom uzÃ¡konÄ›na aÅ¾ vÂ roce 1995 aÂ nÄ›kterÃ© politickÃ© subjekty tehdy mÄ›ly vÂ programu iÂ jejÃ Å¡estiletÃ© trvÃ¡nÃ, pÅ™iÄemÅ¾ tento nÃ¡stroj sociÃ¡lnÃ politiky stÃ¡le chÃ¡paly jako urÄenÃ½ pouze Å¾enÃ¡m.) PÅ™edrevoluÄnÃ stÃ¡tnÃ politika zamÄ›Å™enÃ¡ na postavenÃ Å¾en aÂ jejich zapojenÃ do pracovnÃho procesu se zdÃ¡la zdiskreditovanÃ¡.
Jakkoli vÅ¡ak mÅ¯Å¾eme diskutovat oÂ podobÃ¡ch normalizaÄnÃ spoleÄenskÃ© praxe, je nepochybnÃ©, Å¾e oficiÃ¡lnÃ socialistickÃ½ ideovÃ½ rÃ¡mec podstatnÄ› ovlivÅˆoval uvaÅ¾ovÃ¡nÃ mÃstnÃho obyvatelstva. SocioloÅ¾ka aÂ chartistka JiÅ™ina Å iklovÃ¡, kterÃ¡ vÂ roce 1991 stÃ¡la uÂ zrodu Gender Studies, se tak vÂ devadesÃ¡tÃ½ch letech zÂ pozice nÄ›kdejÅ¡Ãho disentu sice vymezovala vÅ¯Äi pÅ™edstavitelkÃ¡m ÄŒeskÃ©ho svazu Å¾en, nÃ¡zorovÄ› ale vychÃ¡zela zÂ podobnÃ½ch vzorcÅ¯ â€“ pouÅ¾Ãvala pÅ™edlistopadovÃ½ â€žoficiÃ¡lnÃâ€œ slovnÃk, kdyÅ¾ psala oÂ â€žnaÅ¡ich Å¾enÃ¡châ€œ, aÂ jejÃ rÃ©torika iÂ smÄ›Å™ovÃ¡nÃ (propagovala pÅ™edevÅ¡Ãm prakticky zamÄ›Å™enÃ½ obor sociÃ¡lnÃ prÃ¡ce) vychÃ¡zely zÂ pÅ™edstavy, Å¾e je tÅ™eba se starat oÂ nejÅ¡irÅ¡Ã vrstvy spoleÄnosti. TeoretickÃ© zÃ¡jmy feministek zÂ elitnÃho akademickÃ©ho prostÅ™edÃ zÃ¡padnÃch univerzit, kterÃ© kÂ nÃ¡m po roce 1989 pÅ™ijÃÅ¾dÄ›ly, na ni proto vÄ›tÅ¡inou pÅ¯sobily provokativnÄ› aÂ odtrÅ¾enÄ› od â€žreÃ¡lnÃ½ch problÃ©mÅ¯â€œ.
NÃ¡vaznost na socialistickÃ½ rÃ¡mec lze najÃt iÂ vÂ debatÃ¡ch oÂ lidskÃ½ch prÃ¡vech, kterÃ© vÂ devadesÃ¡tÃ½ch letech probÃhaly aÂ vÂ nichÅ¾ zaznÃvaly hlasy, Å¾e nejdÅ™Ãve je tÅ™eba vybudovat obÄanskou spoleÄnost aÂ teprve potÃ© se mÅ¯Å¾eme zaÄÃt vÄ›novat feminismu. PÅ™itom stÃ¡tnÄ›sociaÂlistickÃ¡ zkuÅ¡enost, vÂ nÃÅ¾ osvobozenÃ Å¾en bylo souÄÃ¡stÃ emancipace celÃ© spoleÄnosti, byla prÃ¡vÄ› pro svÅ¯j univerzalizujÃcÃ Ã©tos zavrÅ¾ena jako nekritickÃ¡ kÂ patriarchÃ¡lnÃmu systÃ©mu, aÂ tedy nepouÅ¾itelnÃ¡.
ZÂ dneÅ¡nÃho, zpÄ›tnÃ©ho pohledu mohlo bÃ½t namÃsto pÅ™evaÅ¾ujÃcÃ polistopadovÃ© recepce liberÃ¡lnÃho, na individualismu zaloÅ¾enÃ©ho feminismu cestou novÃ© promÃ½Å¡lenÃ socialistickÃ© zkuÅ¡enosti sÂ ohledem na myÅ¡lenky levicovÃ©ho feminismu, kterÃ½ se paralelnÄ› vyvÃjel na ZÃ¡padÄ›. Hodnoty stojÃcÃ vÂ opozici kÂ individualismu aÂ komerci aÂ spojenÃ© napÅ™Ãklad se starostÃ oÂ mÃstnÃ komunitu nebo sÂ pÃ©ÄÃ oÂ Å¾ivotnÃ prostÅ™edÃ se tak mohly stÃ¡t souÄÃ¡stÃ novÄ› formulovanÃ© feministicky orientovanÃ© levicovÃ© politiky. Debata oÂ socialistickÃ© emancipaci Å¾en, kterÃ¡ se po roce 1989 vedla, vÅ¡ak zÅ¯stala na rovinÄ› popisu vlastnÃ situovanosti ve vztahu kÂ ZÃ¡padu aÂ vÂ Å¾Ã¡dnou â€žtÅ™etÃ cestuâ€œ bohuÅ¾el nevyÃºstila.