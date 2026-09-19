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La única miembro del jurado que se resiste, Lindsay Clancy, rompe el silencio

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Gabriel Sánchez
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La única miembro del jurado que se resiste, Lindsay Clancy, rompe el silencio

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El único miembro del jurado que se resistió en el juicio por asesinato de Lindsay Clancy está rompiendo su silencio, diciendo que “…no tenía ninguna duda”. Eso contrasta con lo que otros miembros del jurado han sugerido, informa Emilie Ikeda de NBC News.18 de septiembre de 2026

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