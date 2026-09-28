El candidato demócrata al Senado guarda silencio después de que la oficina de Susan Collins fuera vandalizada con un mensaje vulgar

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La senadora republicana Susan Collins dijo que no se dejaría “intimidar” después de que una de sus oficinas electorales en Maine fuera objeto de vandalismo el lunes, ya que la campaña del retador demócrata Troy Jackson no respondió a repetidas solicitudes de comentarios sobre el incidente.

La oficina constituyente del senador en Biddeford, Maine, fue objeto de vandalismo el lunes, con las palabras “Trump Whore” pintadas en las puertas de entrada. La oficina del senador confirmó el incidente, mientras que el senador del estado de Maine, Matt Harrington, asistente del líder republicano en la cámara, publicó una foto de las puertas destrozadas en Facebook y X. Mientras tanto, la policía de Biddeford confirmó a Fox News Digital la presencia de una investigación sobre el asunto.

“El vandalismo es inaceptable. La senadora Collins y su personal no se dejarán intimidar. Nuestra oficina de servicio al elector en Biddeford permanece abierta y continuaremos sirviendo a la gente de Maine”, dijo la jefa de gabinete de Collins, Katie Brown, en un comunicado a Fox News Digital.

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Collins se postula para la reelección este año para un sexto mandato de seis años en representación de Maine, de tendencia azul, en el Senado, y está atrapado en una contienda competitiva con su retador demócrata Troy Jackson, ex presidente del Senado de Maine. La carrera es un paso obligado para los demócratas mientras intentan recuperar la mayoría del Senado de manos del Partido Republicano en las elecciones de mitad de período de este otoño.

Jackson no respondió a las repetidas consultas de Fox News Digital en busca de comentarios sobre el vandalismo.

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El ex representante del estado de Maine, Austin Theriault, el candidato republicano al Congreso en 2024 que perdió por poco ante el representante Jared Golden, demócrata por Maine, y ahora busca regresar a la Cámara estatal, dijo a Fox News Digital que “no debería haber ninguna duda en condenar este tipo de acciones, independientemente de dónde se encuentre en el espectro político”.

“Estoy muy seguro de que la propia senadora Collins condenaría esto muy rápidamente si las cosas estuvieran en el otro pie”, dijo Theriault, al tiempo que cuestionó si los demócratas de Maine tienen un “problema de identidad” tras el silencio de Jackson.

La directora de comunicaciones del Partido Republicano de Maine, Kristina Parker, argumentó en una declaración a Fox News Digital que el vandalismo “es sólo otro ejemplo de la agresión de la izquierda radical y su incapacidad para tener un discurso civilizado”.

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“Esperamos que el proceso sea rápido y fluido. Nuestro entorno político no debería tolerar este comportamiento volátil y repugnante”, añadió.

La oficina de Collins en Biddeford está ubicada a solo unas cuadras del lugar de un tiroteo fatal perpetrado por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en julio. Después del tiroteo, los manifestantes marcharon hasta la oficina del senador en Biddeford para manifestarse contra el apoyo de Collins a la financiación de ICE.

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El senador, un republicano moderado que ocasionalmente ha roto con el presidente Donald Trump, ha llamado la atención bipartidista durante toda la campaña.

Recibió elogios este verano después de emitir su voto número 10.000 consecutivo en el Senado, pero también ha enfrentado críticas de ambos partidos. Collins ha criticado las políticas arancelarias de Trump hacia Canadá y votó en contra de la confirmación del fiscal general Todd Blanche, mientras que los demócratas han seguido apuntándola por su defensa de su voto de 2018 para confirmar al juez de la Corte Suprema Brett Kavanaugh, quien luego se unió a la mayoría de la Corte Suprema que anuló Roe v. Wade.