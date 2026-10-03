Probé ropa de Walmart para que tú no tengas que hacerlo, y quedé impresionado

Walmart ha estado apareciendo mucho en mi línea de tiempo últimamente por sus ofertas de moda, así que decidí ver si la ropa realmente está a la altura de las expectativas. Para dar un poco de contexto, tengo 24 años y soy recién graduado y pago alquiler en la ciudad de Nueva York. La mayoría de mi ropa, si no toda, es de Depop, Poshmark o eBay. De vez en cuando compro ropa recién confeccionada, pero nunca vi a Walmart como un destino de moda que consideraría para mi guardarropa de otoño.

Para mi sorpresa, el minorista tiene una gran cartera de moda, que incluye marcas exclusivas como Scoop, Free Assembly, Scenario, Joyspun, Avia y Athletic Works, junto con colaboraciones y colecciones de marcas como Madden NYC, Levi’s, Hanes y Reebok. Soy alguien a quien realmente le encanta comprar ropa, pero también siempre estoy buscando piezas que se sientan elegantes y bien hechas, pero que no cuesten una pequeña fortuna. Entonces, cuando fui a un Walmart Supercenter y pasé horas explorando los estantes y probándome cosas, me sorprendí gratamente.

Encontré ropa de trabajo que podía incorporar fácilmente a mi guardarropa de oficina, chaquetas que me recordaban a prendas que había visto en tiendas mucho más caras, zapatos cómodos, bolsos de uso diario y muchos básicos. Lo más importante es que estas no eran piezas que me gustaran. por el precio. Muchos de ellos eran prendas y accesorios que realmente usaría sin importar de dónde vinieran y eran asequibles.

A continuación se muestran mis hallazgos de moda favoritos de Walmart de mi viaje de compras, incluidas las piezas que compré o por las que volvería. Cada pieza cuesta menos de 100 dólares.

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La mejor ropa de Walmart

Desde una chaqueta de gamuza genuina hasta zapatillas de deporte de $27, estos son los hallazgos de moda exclusivos de Walmart que más me impresionaron después de probarlos en persona.

mejores tops

Bandera: Floral ikat grande, mini puntos.| Tamaños: XS – 4X

Este fue uno de mis hallazgos de ropa de trabajo favoritos. La tela liviana se siente relajada en lugar de rígida, y el detalle de lazo te brinda múltiples formas de peinarlo: me gustó especialmente que podía atarlo por delante o por detrás según el estilo que quisiera. Mido 5 pies 5 pulgadas y normalmente uso una talla mediana, pero me quedo cómodamente con una talla pequeña, por lo que es posible que desees considerar una talla más pequeña según tu ajuste preferido. Me recuerda a las blusas que tengo de J.Crew y Banana Republic (donde soy un fiel titular de tarjetas de crédito, respectivamente), pero a un precio mucho más bajo.

Esta blusa era casi idéntica a mis blusas más caras de tiendas minoristas especializadas. Fácilmente usaría esto para la oficina. Cortesía de Jem Alabi

Bandera: Hollín negro, crema, raya azul cielo| Tamaños: XS – 4X

Mi talla no estaba disponible en la tienda, pero esta blusa se destacó de inmediato como un básico informal de negocios. Tiene una silueta extragrande intencionadamente fluida con mangas obispo voluminosas y el tejido de algodón lo convierte en una prenda práctica para combinar cuando cambian las temperaturas. Lo combinaría con pantalones entallados o entallados para equilibrar el volumen en la parte superior, pero funcionaría igual de bien con jeans o una falda midi.

El color de rayas de oso pardo que me probé en la tienda actualmente está agotado en línea. Tamaños: XS-3X

Lo primero que noté de este top fue lo suave que se sentía. Tiene una forma relajada y de gran tamaño, hombros caídos y un escote Henley de tres botones, lo que lo convierte en algo que podría usar fácilmente en casa como ropa de estar por casa y luego seguir haciendo recados. La tela es liviana, transpirable y ligeramente elástica, mientras que las mangas con puños y el dobladillo curvado hacen que parezca más arreglada que la blusa de pijama promedio. Sería la camiseta ideal para viajar, aunque una vez juré que nunca me presentaría en pijama en el aeropuerto.

Aunque técnicamente es una “camiseta para dormir”, puede funcionar como una camiseta informal. Lo usé con jeans y definitivamente no parecía que estuviera listo para ir a la cama. Cortesía de Jem Alabi

Los mejores suéteres y chaquetas.

Bandera: Horneado de manzana, raya azul marino, hoja nueva, delicia rosa| Tamaños: XS – 4X

Este fue probablemente mi hallazgo favorito de todo el viaje. Aunque Walmart lo describe como recortado, no se sentía particularmente corto en mi estructura de 5 pies 5 pulgadas, especialmente cuando lo combiné con jeans de cintura media. La bufanda removible a juego es lo que realmente me convenció: úsala juntas para un estilo preppy inspirado en un club de campo o quítatela cuando quieras un cuello redondo simple. El suéter me recordó algunos de los estilos de cachemira y punto que he visto en Gap, y podría usarlo fácilmente para ir al trabajo, a la escuela o el fin de semana.

Este suéter encaja perfectamente con mi guardarropa cápsula de otoño e invierno. Cortesía de Jem Alabi

Stock limitado al momento de la publicación. Bandera: Azul marino más oscuro| Tamaños: XS – 4X

Sé un malo corporativo, pero gana menos de $60. Ese es el pensamiento que inmediatamente me vino a la mente cuando me vi con este blazer. La versión que probé en la tienda no tenía los adornos, pero me encantó la silueta relajada y cuadrada y me gustó especialmente usarlo abierto. Me dio el aspecto pulido y ligeramente extragrande que asocio con marcas como Aritzia y Reformation.

La versión en línea viene con alfileres con joyas desmontables en la solapa, lo que te brinda aún más formas de darle estilo. Quítelos para ir a trabajar, agréguelos nuevamente para darle un aspecto más divertido o cámbielos por sus propios broches y accesorios.

Soy un gran admirador del look de celebridad fuera de servicio y me encanta combinar conjuntos con blazers de gran tamaño como este. Cortesía de Jem Alabi

Bandera: Algarroba, índigo profundo| Tamaños: XS – 4X

Por menos de $ 15, este chaleco tipo suéter es uno de los mejores valores que encontré. El tejido se sintió suave y no se desprendió mientras me lo probaba, y los colores se veían tan ricos y vibrantes en persona como en línea. Los bordes entallados y el frente con botones facilitan su uso sobre una blusa o camiseta para ir al trabajo, pero también puedes usarlo solo con jeans o una falda. Yo elegiría una talla más si quieres un look más relajado y de gran tamaño. El estilo me recordó a las prendas de punto que normalmente buscaría en Zara o Mango.

No pude elegir entre el marrón o el azul, pero por menos de 15 dólares es fácil comprar ambos. Cortesía de Jem Alabi

Bandera: Aceituna ahumada, sésamo tostado| Tamaños: XS – 4X

Esta chaqueta tenía tantos pequeños detalles que la hacían destacar. Tiene cuello alto, capucha removible, canesú tipo capa, bolsillos y cintura ajustable que te permite cambiar completamente la silueta. Ajusté la mía para darle más forma a la chaqueta y me encantó cómo se veía y se sentía cuando la tenía puesta. Me recordó a la divertida ropa exterior utilitaria que he visto en marcas como Sandy Liang y Damson Madder, pero sin el precio de diseñador que se le atribuye.

Esta chaqueta utilitaria tiene tantos detalles de diseño únicos que la hacen destacar y rivalizar con las marcas de moda de lujo. Cortesía de Jem Alabi

Bandera: Campo marrón, marrón chocolate oscuro| Tamaños: XS – 4X

Esta es la pieza más cara de mi lista, pero también fue una de las mayores sorpresas. La chaqueta está hecha de gamuza 100% genuina y se siente suave, cálida y sustancial. Tiene una silueta corta, cuello alto, bolsillos funcionales y un forro completo, e inmediatamente pensé en chaquetas que había visto en tiendas y minoristas de cuero vintage como Sézane y Revolve por mucho más. Incluso recibí elogios de otros compradores cuando salí del vestidor usándolo. Si fuera a derrochar en un artículo de esta lista, este sería un competidor.

Esta chaqueta Scoop está hecha de gamuza 100% genuina y se siente suave y lujosa en persona. Cortesía de Jem Alabi

mejores bolsos

Bandera: Negro, spaniel marrón, azul marino oscuro, nácar, chocolate caliente

Recogí esta bolsa mientras compraba y básicamente la llevé por Walmart como si ya la tuviera. Me encanta la silueta holgada del vagabundo y la textura de aspecto tejido, que me recordaron los bolsos mucho más caros que he visto de Bottega Veneta y Anthropologie. Es el tipo de bolso que me veo usando todos los días porque su forma llama la atención sin ser difícil de diseñar.

En este bolso cabía mi computadora portátil, paraguas, estuche de maquillaje y estuche para cámara, lo que lo hace ideal como bolso de trabajo diario. Cortesía de Jem Alabi

Bandera: Negro, rosa bufón, leopardo

Este fue fácilmente uno de los accesorios más lindos que encontré. El bolso tiene un cuerpo de gamuza sintética suave, adornos de piel sintética y herrajes en tono dorado, pero mi detalle favorito son los lados magnéticos: puedes usarlo en la silueta triangular o soltarlos para crear una forma más rectangular y tener espacio adicional en el interior. No veo esta silueta a menudo en las tiendas minoristas, lo cual es parte de lo que la hizo destacar para mí. Por menos de $20, es una manera fácil y económica de hacer que un atuendo simple sea más interesante.

Puedes sujetar los lados magnéticos de este bolso para darle una forma triangular única cuando quieras que tu conjunto sea más interesante. Cortesía de Jem Alabi

Bandera: Negro, chocolate 1, esmeralda, leopardo, azul marino, oliva 1, cuadros, lunares, rojo intenso

Este bolso me recordó inmediatamente a mi bolso Longchamp de más de $ 100, tanto por su apariencia como por lo práctico que se siente. Tiene un compartimento principal espacioso, un bolsillo exterior con cremallera y dos bolsillos interiores, por lo que hay espacio para organizar lo esencial que necesitas para el trabajo o la escuela. Las correas para los hombros también facilitan su transporte durante períodos más prolongados. Lo usaría para la escuela, los recados o incluso como una bolsa de trabajo liviana para todos los días.

mejores zapatos

Bandera: Negro, burdeos| Tamaños: 6 – 11

Estas botas combinan dos cosas que priorizo ​​cuando compro zapatos de otoño: comodidad y versatilidad. Los encontré cómodos mientras caminaba por la tienda y la punta curvada le da a tus pies más espacio que muchos estilos puntiagudos. También tuve buenas experiencias con los zapatos Steve Madden (se mantienen bien), por lo que estaba especialmente interesado en probar la línea Madden NYC. Esta es una manera fácil de conseguir el aspecto de una bota alta clásica de otoño sin gastar cientos.

Estas botas fueron los primeros zapatos que me llamaron la atención en la tienda y tienen varias calificaciones de 5 estrellas de clientes satisfechos en línea. Cortesía de Jem Alabi

Bandera: Borgoña, verde, arena, topo| Tamaños: 6 – 11

Me resultaron cómodos tan pronto como me los puse gracias a la plantilla de espuma viscoelástica y al cuello y la lengüeta acolchados, y me encantó la textura de gamuza sintética. Los cordones dobles son un detalle inesperado que las hace lucir mucho más interesantes que una zapatilla estándar, especialmente en el color verde que probé. Me recordaron a las zapatillas de deporte de moda que he visto de Miista y Adidas sin que parezca que simplemente estuvieran tratando de copiar un zapato más caro.

El doble cordón es un detalle inesperado que hace que estas zapatillas de estilo de vida parezcan vanguardistas. Cortesía de Jem Alabi

Bandera: multicolor (más de 20 diseños)| Tamaños: 6 – 11

Elegante, cómoda y por 27 dólares: no hay mucho más que pueda pedir en una zapatilla de uso diario. La parte superior de malla transpirable y la suela liviana los hacen adecuados para caminar, hacer recados o hacer ejercicio informal, y también tienen tecnología para reducir los olores, según la marca. La silueta deportiva me recordó a algunas de mis zapatillas New Balance y Asics, lo que las convierte en uno de mis zapatos económicos favoritos del viaje.

Estos zapatos lucen el popular estilo de malla y gamuza que se ve en marcas de zapatillas como New Balance y Asics. Cortesía de Jem Alabi

Bandera: marrón, oliva| Tamaños: 6 – 11

Estas botas me recordaron inmediatamente los estilos que tengo o que he visto en Frye y Vagabond. La silueta estilizada y la punta ovalada puntiaguda los hacen lucir elegantes, mientras que el tacón en bloque los mantiene prácticos para el uso diario. También me encantó el color en persona porque se sentía un poco más rico que una bota negra estándar. Los usaría con jeans rectos para el trabajo o los vestiría con una falda o un vestido para salir.

Estas son las botas de otoño de ensueño para cualquiera que busque vestir un conjunto. Son resistentes, elegantes, altamente valorados y asequibles. Cortesía de Jem Alabi

Cómo elegí la mejor moda de Walmart

Para encontrar la mejor ropa, zapatos y accesorios de Walmart, visité un Walmart Supercenter y pasé varias horas explorando el departamento de moda y probándome las piezas que llamaron mi atención. Busqué varias marcas de Walmart, incluidas Scoop, Free Assembly, Scenario, No Boundaries y Avia, así como marcas vendidas en Walmart como Madden NYC.

Debido a que compro ropa con frecuencia, tengo una buena idea de lo que normalmente obtengo por mi dinero en diferentes tiendas. Mientras me probaba las cosas, consideraba cómo se comparaba cada prenda con piezas similares que ya tenía en mi guardarropa, incluida ropa y accesorios de marcas más caras.

Finalmente prioricé lo siguiente:

Adaptar: Presté atención a cómo se ajustaba cada pieza a mi estructura de 5 pies 5 pulgadas, si el tamaño parecía exacto y si recomendaría un tamaño mayor o menor.

Presté atención a cómo se ajustaba cada pieza a mi estructura de 5 pies 5 pulgadas, si el tamaño parecía exacto y si recomendaría un tamaño mayor o menor. Material y sensación: Busqué telas que me parecieran cómodas y sustanciales por el precio, y evité piezas que parecieran excesivamente delgadas, ásperas o propensas a desprenderse.

Busqué telas que me parecieran cómodas y sustanciales por el precio, y evité piezas que parecieran excesivamente delgadas, ásperas o propensas a desprenderse. Construcción: Consideré detalles como forro, costuras, herrajes, bolsillos, cierres y elementos ajustables que hacían que un artículo pareciera más funcional o bien hecho.

Consideré detalles como forro, costuras, herrajes, bolsillos, cierres y elementos ajustables que hacían que un artículo pareciera más funcional o bien hecho. Comodidad: En particular, en el caso de los zapatos y la ropa de uso diario, me planteé si realmente podría usarlos durante varias horas. Vivo en Nueva York y viajo diariamente, por lo que estas piezas tienen que resistir los viajes en metro, las aceras de concreto irregulares y el clima impredecible.

En particular, en el caso de los zapatos y la ropa de uso diario, me planteé si realmente podría usarlos durante varias horas. Vivo en Nueva York y viajo diariamente, por lo que estas piezas tienen que resistir los viajes en metro, las aceras de concreto irregulares y el clima impredecible. Versatilidad: Prioricé prendas que podía diseñar de varias maneras o usar en diferentes entornos, incluida la oficina, los fines de semana, los recados y las salidas nocturnas.

Prioricé prendas que podía diseñar de varias maneras o usar en diferentes entornos, incluida la oficina, los fines de semana, los recados y las salidas nocturnas. Precio: Todo lo que recomiendo cuesta menos de $100, y consideré si pensaba que la calidad, el diseño y la funcionalidad de cada artículo justificaban el precio.

Todo lo que recomiendo cuesta menos de $100, y consideré si pensaba que la calidad, el diseño y la funcionalidad de cada artículo justificaban el precio. Estilo: Finalmente, elegí piezas que realmente me gustaban. Muchos me recordaron siluetas, materiales o tendencias que he visto en minoristas más caros, pero solo incluí artículos que personalmente compraría o recomendaría a otra persona.

Cómo comprar ropa y complementos en grandes superficies

Comprar ropa en un hipermercado como Walmart puede resultar abrumador. A diferencia de un minorista de ropa tradicional, es posible que esté buscando varias marcas internas y de terceros a la vez, y el tamaño, los materiales y la calidad general pueden variar entre ellas. Aquí hay algunas cosas que recomiendo hacer para facilitar el proceso.

No confíe únicamente en el tamaño de la etiqueta. El tamaño puede variar significativamente entre marcas e incluso entre diferentes estilos de una misma marca. Normalmente uso una talla mediana, por ejemplo, pero en algunas de las piezas que probé me queda cómoda con una talla pequeña. Si vas a comprar en persona, te recomiendo que lleves al probador al menos dos tallas de cualquier cosa que realmente te guste.

Presta atención a la tela y la construcción. Una de las formas más fáciles de reducir un perchero lleno de gente es tocar la ropa. Busqué telas que se sintieran sustanciales, suaves o cómodas y revisé detalles como costuras, forro, botones, cremalleras y herrajes. También froté o toqué suavemente prendas de punto para ver si se caían inmediatamente.

Verifique la composición del material. Mire la etiqueta o la descripción del producto en línea antes de comprar. El material puede ayudarle a comprender lo que realmente obtiene por el precio. Esto fue especialmente importante con la chaqueta de gamuza corta Scoop: inicialmente me gustó por su apariencia y tacto, pero descubrir que estaba hecha de gamuza genuina hizo que el precio de $ 99 me resultara más atractivo. Esto también será importante cuando consideres las cosas que no se pueden lavar a máquina: si nunca vas a lavar tu ropa a mano o en seco, no querrás terminar con piezas que requieran esto.

Piensa en lo que ya tienes. Un precio bajo no necesariamente convierte algo en una buena compra. Antes de comprar, me pregunto con qué me pondría la prenda y si puedo imaginarme al menos algunos conjuntos con ropa que ya tengo. Las prendas versátiles como suéteres, blazers, chaquetas y bolsos de uso diario pueden brindarte más oportunidades para usarlos. Dicho esto, no compres prendas separadas para las que aún no tengas coincidencias o podrías terminar con un armario lleno de lindas blusas y sin pantalones para usarlas.

Prueba marcas y secciones inesperadas. No te limites a una marca de moda de Walmart sólo porque ya has tenido suerte con ella antes. Encontré algunas de mis piezas favoritas en Scoop, Free Assembly, Scenario, No Boundaries y Avia, y cada marca ofrecía algo diferente.

Verifique en línea después de navegar en la tienda. Es posible que la selección en su tienda local no represente todo lo que ofrece Walmart. Si encuentra algo que le gusta pero no encuentra su talla o color preferido, consulte el sitio web o la aplicación de Walmart. También puede encontrar estilos adicionales de la misma marca que no estaban disponibles en su ubicación.

Preguntas frecuentes ¿Walmart tiene sus propias marcas de ropa? Sí. Walmart ofrece varias marcas de moda exclusivas y privadas, incluidas Scoop, Free Assembly, No Boundaries, Joyspun, Avia, Athletic Works y otras. El minorista también vende ropa y accesorios de marcas y colaboraciones externas, por lo que la selección puede variar según la tienda y lo que esté disponible en línea. ¿La ropa de Walmart es de buena calidad? La calidad varía según la marca y el artículo individual, por lo que recomiendo evaluar las piezas individualmente en lugar de asumir que todo lo de un minorista será comparable. Durante mi viaje de compras, varios artículos me impresionaron particularmente por sus materiales, construcción, comodidad y ajuste. Algunas piezas, incluida una chaqueta Scoop de gamuza genuina y una chaqueta Free Assembly de mezcla de lana, incorporaron materiales y detalles de diseño que no esperaba a sus respectivos precios. ¿Qué marca de ropa de Walmart es mejor? No hay una marca de ropa de Walmart que yo consideraría mejor para todos. En mi experiencia, Scoop y Free Assembly tenían algunas de las opciones más sólidas para ropa de trabajo y ropa de uso diario, mientras que Scenario se destacó por sus piezas y accesorios asequibles centrados en las tendencias. No Boundaries tenía varios zapatos y bolsos económicos que me gustaban, mientras que vale la pena buscar en Avia calzado deportivo y casual. ¿Puedes probarte ropa en Walmart? La mayoría de las tiendas Walmart tienen probadores, aunque la disponibilidad puede variar según la ubicación. Si puedes probarte algo antes de comprarlo, te recomiendo que lo hagas, ya que el tamaño puede diferir entre las distintas marcas y estilos de ropa de Walmart. ¿Es mejor comprar ropa de Walmart online o en la tienda? Recomiendo hacer ambas cosas. Comprar en persona te permite sentir la tela, inspeccionar la construcción y probar diferentes tamaños, lo que me ayudó a encontrar varias piezas que quizás había pasado por alto en línea. Sin embargo, el sitio web de Walmart generalmente le brinda acceso a una selección más amplia de tamaños, colores y estilos que los que encontrará en una sola tienda. Me gusta navegar en persona primero y luego comprobar en línea si la tienda no tiene el tamaño o el color que quiero. Las reseñas en línea también ayudan muchísimo.

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Soy el asociado de operaciones editoriales de NBC Selected, donde trabajo en estrecha colaboración con nuestros editores y reporteros en la cobertura de compras y ayudo a coordinar pruebas de productos a gran escala para franquicias como nuestros Wellness Awards y las series 100 Best.

También soy un ávido comprador de moda y compro regularmente ropa y accesorios en una variedad de precios y minoristas. Para esta historia visité un Supercentro Walmart y me probé ropa, zapatos y accesorios de varias de sus marcas. Evalué cada artículo en función de su ajuste, comodidad, materiales, construcción, versatilidad y precio, y solo incluí piezas que compraría yo mismo o recomendaría a otros.

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