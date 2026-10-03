Código promocional de Fanatics Sportsbook FOXNEWS350 desbloquea una apuesta de $ 20 y obtiene una promoción de $ 350 para Padres vs Brewers

La Liga Nacional ocupa un lugar central esta noche cuando regresan los Playoffs de la MLB con dos de los mejores equipos en acción mientras los Padres y los Cerveceros juegan el Juego 1. Fanatics te brinda la oportunidad de ser parte del juego con el código de promoción FOXNEWS350 que te brinda $350 en FanCash con una apuesta de $20.

Los Padres de San Diego han sido uno de los mejores equipos del béisbol desde el receso del Juego de Estrellas. Su ofensiva, repleta de grandes nombres y estrellas, por fin ha empezado a golpear la pelota y ha marcado la diferencia. En su primera serie contra los Cachorros dominaron tanto en el lado ofensivo como en el de lanzamiento del juego.

En esta serie verán si pueden hacerlo contra otro oponente de la Liga Nacional Central, los Cerveceros. Esta noche envían a Robbie Ray al montículo. Es un ex ganador del premio Cy Young que los Padres adquirieron en la fecha límite para este tipo de juegos.

Esta página puede contener enlaces de afiliados a socios legales de apuestas deportivas. Si se registra o realiza una apuesta, FOX News puede recibir una compensación. Este contenido fue creado por un equipo que trabaja independientemente de la sala de redacción de FOX.

Los Cerveceros han sido el mejor equipo de béisbol durante toda la temporada. Son el equipo mejor clasificado en cualquiera de las ligas y ganaron 103 partidos. Una combinación de bateo equilibrado en su alineación, mejores lanzadores en su rotación y un bullpen profundo los tiene a 11 victorias de darle a la franquicia su primera victoria en la Serie Mundial.

Esta noche envían a un tipo que probablemente gane su primer premio Cy Young, Jacob Misiorowski. Estuvo fenomenal esta temporada con récord de 16-5, efectividad de 1.80, WHIP de 0.80 y 252 ponches. Los últimos tres números son los tres primeros de todo el béisbol. Este será un desafío para San Diego.

Con esta y mucha más acción deportiva hoy, no puedes perderte la oferta de Fanatics. Simplemente apueste $20 en el juego Padres vs. Brewers de esta noche usando el código FOXNEWS350 para ganar $350 en FanCash.

Cómo registrarse y reclamar el bono de bienvenida de Fanatics Sportsbook

Visite Fanatics Sportsbook haciendo clic en el botón “Reclamar bonificación” correspondiente en esta página. Cree una nueva cuenta y complete el registro de la cuenta, KYC y verificación de la cuenta de intercambio. Una vez que su cuenta esté verificada, deposite al menos $20 en su cuenta. Utilice el código de promoción FOXNEWS350. Haga una apuesta de $20 en el juego de esta noche Reciba $350 en FanCash después de que se califique su apuesta. Para obtener más información, revisa la página de promoción de Fanatics Sportsbook.

Cómo ver Padres vs Cerveceros

Cuando: Sábado 3 de octubre de 2026 a las 8:30 ET

Sábado 3 de octubre de 2026 a las 8:30 ET Dónde: Parque Miller, Milwaukee, Wisconsin

Parque Miller, Milwaukee, Wisconsin Televisión/Transmisión: FS1

Cuotas entre Padres y Cerveceros

Cuotas sujetas a cambios

A línea de dinero Total Línea de ejecución Padres +178 Oh 7 (-107) +1,5 (-126) cerveceros -219 U 7 (-112) -1,5 (+104)

A