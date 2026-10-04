El jefe de la prisión de Tennessee dimitirá tras la fallida ejecución de Christa Pike

El director de prisiones del estado estadounidense de Tennessee dimite tras la ejecución fallida de la condenada a muerte Christa Pike el miércoles.

El gobernador Bill Lee anunció el cambio el sábado y compartió la noticia en una declaración conjunta con el comisionado del Departamento Correccional de Tennessee, Frank Strada.

Strada dijo que su dimisión es “en el mejor interés” del Estado y calificó la investigación en curso sobre el incidente como “totalmente apropiada y necesaria”.

Pike, que fue condenada a muerte en 1996 por el asesinato de Colleen Slemmer, sobrevivió a dos inyecciones y ahora se encuentra en estado crítico en un hospital de Tennessee mientras sus abogados buscan conmutar su sentencia.

“El comisionado Strada ha servido con integridad y aprecio su voluntad de anteponer los intereses de los habitantes de Tennessee durante este momento difícil”, dijo Lee.

Lee ordenó una revisión independiente del intento de ejecución de Pike y detuvo todas las ejecuciones en el estado durante el año.

Los abogados de Pike calificaron la renuncia de “justificada”, pero dijeron que “ahora no ayuda en nada a Christa”.

“Lo que le sucedió el miércoles refleja una falla sistémica que va mucho más allá de cualquier persona”, escribió el equipo legal de Pike en un comunicado. “Esperamos que el llamado del Gobernador a una revisión completa e independiente exponga los profundos problemas dentro de todo el sistema de pena de muerte de Tennessee”.

Pike está siendo tratada en un hospital de Nashville, Tennessee, donde los médicos están intentando eliminar de su cuerpo las drogas utilizadas durante la ejecución, según documentos legales.

El miércoles le inyectaron dos dosis letales de pentobarbital, pero siguió con vida. Luego la enviaron al hospital en una ambulancia. Mientras recibía las dos dosis, “se la podía escuchar llorar, gemir y respirar ruidosamente durante todo el procedimiento”, dijeron sus abogados.

El jueves por la noche estaba inconsciente, intubada y conectada a un ventilador.

El Departamento Correccional del estado ha defendido el método que utilizó, diciendo que “el protocolo no permite procedimientos adicionales a los que se llevaron a cabo”.

Las autoridades aún no han dicho si intentarán ejecutar nuevamente a Pike. Tampoco han ofrecido una explicación de lo que salió mal. Sus abogados presentaron una moción de emergencia el viernes para preservar “todas y cada una de las pruebas” relacionadas con su fallida ejecución.

Los abogados de Pike advirtieron previamente que su historial médico y su anatomía, incluida la trombocitosis (una afección de la coagulación de la sangre) y las venas pequeñas, significaban que existía el riesgo de que experimentara dolor y sufrimiento “innecesarios” durante una inyección letal.

El intento de ejecución se llevó a cabo después de múltiples impugnaciones legales fallidas de último minuto por parte de los abogados de Pike.

La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó dos esfuerzos separados para detener la inyección letal.

El gobernador de Tennessee también negó una solicitud de indulto de Pike, la única mujer condenada a muerte en el estado.

Pike tenía 18 años cuando ella y su entonces novio, Tadaryl Shipp, golpearon, torturaron y mataron a Slemmer, de 19 años, en 1995.

Fue condenada a muerte al año siguiente después de un frenesí mediático en torno al asesinato en Knoxville, Tennessee.