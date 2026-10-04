El puente de Kyiv es alcanzado en otro ataque con aviones no tripulados rusos mientras la canciller alemana realiza una visita sorpresa

Los principales puentes de Kiev han sido afectados por ataques con drones rusos durante cuatro días consecutivos, mientras Moscú intensifica los ataques a infraestructuras críticas en la capital de Ucrania.

Dos personas resultaron heridas cuando el puente Pivnichnyi (norte) fue impactado el domingo por la mañana por segundo día consecutivo, mientras que el puente Pivdennyi (sur) fue impactado varias veces a principios de semana.

El último ataque se produjo cuando el canciller alemán Friedrich Merz realizó una visita sorpresa a Kiev en una muestra de apoyo contra la continua invasión a gran escala de Rusia.

El ejército ruso dijo que intensificaría los ataques contra Kyiv y otras regiones ucranianas. Anteriormente había dicho que había atacado los dos puentes utilizados para transferir tropas ucranianas.

Imágenes de vídeo del ataque del domingo, verificadas por la BBC, muestran coches moviéndose por el puente Pivnichnyi mientras un dron choca contra él antes de explotar, creando una bola de fuego. Se puede ver una nube de humo negro elevándose sobre el puente.

Otros videos e imágenes han aparecido en las redes sociales que muestran un enorme agujero en medio de un carril de tránsito en el puente.

El alcalde de Kyiv, Vitali Klitschko, dijo que dos personas resultaron heridas en el último ataque ruso. Previamente dijo que la calzada del puente Pivnichnyi fue alcanzada.

Los ocho de Kyiv Los puentes que cruzan el ancho río Dnipro unen el oeste (derecha) y el este. (izquierda), y muchos de los tres millones de residentes estimados en la capital dependen en gran medida de las líneas de metro y trenes para viajar por la ciudad.

Unos 500.000 vehículos utilizan los puentes cada día.

Los dos puentes destruidos siguen en pie, pero los daños y las restricciones al tráfico y al transporte público han provocado en ocasiones paralizaciones en algunas partes de la capital.

“Ir de la orilla izquierda a la derecha y viceversa es un infierno”, dijo el domingo a la BBC Roman, residente en Kiev.

Un gran número de viajeros cruzan el río, especialmente entre semana. Los equipos de reparación están trabajando para reparar los daños y los funcionarios dicen que están planeando puentes de pontones temporales, servicios de ferry e incluso un túnel bajo el río para mantener conectada a Kiev.

Klitschko también dijo que otro ataque con aviones no tripulados rusos había dañado una tubería de calefacción, y añadió que, como resultado, habría una falta temporal de agua caliente en el distrito nororiental de Desnyanskyi.

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelenksy, dijo el domingo por la mañana que drones rusos también habían atacado un almacén en la región nororiental de Sumy, matando a una persona.

Mientras tanto, en la ciudad central de Dnipro, seis personas resultaron heridas después de que una instalación de comunicaciones fuera atacada, dijo.

La Fuerza Aérea de Ucrania dijo que durante la noche Rusia había lanzado 135 drones, incluidos 52 propulsados ​​por aviones. Dijo que habían sido derribados 125 proyectiles.

Mientras los servicios de emergencia respondían a los incidentes, Merz de Alemania se reunió con Zelenksy en Kiev. Colocaron ofrendas florales a los soldados ucranianos que murieron en la guerra.

Merz reafirmó el apoyo de su país a Ucrania escribiendo en X: “Ucrania se enfrenta a semanas decisivas. Por eso viajé hoy a Kiev con el mensaje: Pueden confiar en nosotros.

“La seguridad de Alemania también depende del resultado de esta guerra. Por eso ayudamos también por nuestro propio interés”.