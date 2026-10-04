¿Puede la demanda de Cornell forzar cambios que hagan que los estudiantes estén más seguros?

Las universidades tienen responsabilidades cuando los estudiantes denuncian una agresión sexual, incluso si los fiscales no presentan cargos. La abogada Baine Kerr explica cómo funcionan esas protecciones.

Transcripción



ELISSA NADWORNY, PRESENTADORA:

Para obtener más información sobre esta historia, llamamos a Baine Kerr. Es un abogado retirado del Título IX que ganó atención nacional por litigar demandas que sentaron precedentes sobre derechos civiles y demandas por agresión sexual en campus del Título IX. Le pregunté, ¿qué exige el Título IX de los colegios y universidades?

BAINE KERR: Tan pronto como una universidad lo notifica, se deben tomar medidas, y esa acción requiere una investigación en coordinación con las autoridades. Si las fuerzas del orden (es decir, autoridades policiales o fiscales externos) no toman medidas, las obligaciones de la universidad siguen vigentes. Y luego se deben celebrar audiencias y se deben tomar medidas disciplinarias contra los malhechores que, a través del proceso de audiencia, se determine que han cometido delitos sexuales.

Es un conjunto de requisitos muy completo y las universidades lo saben muy bien. Quiero decir, tiene que haber, por ejemplo, una orientación para los estudiantes entrantes de primer año sobre la agresión sexual en el campus. El Título IX exige eso. Y cada estudiante de primer año entrante debe asistir a esa sesión diseñada para capacitarse en la prevención de agresiones sexuales.

NADWORNY: ¿Por qué eso no ha hecho lo suficiente para cambiar la cultura del campus? ¿Por qué esto sigue siendo tan rampante?

KERR: Creo que es una batalla constante. Hay una rotación constante en los campus, personas que se van después de cuatro años o menos, gente nueva que ingresa y una necesidad constante de educar, capacitar y supervisar. El uso de drogas y alcohol para incapacitar involuntariamente a mujeres jóvenes está muy extendido. Las violaciones en grupo, es decir, de dos o más hombres, son muy a menudo el escenario de estas culturas masculinas de iniciación, como el fútbol, ​​el baloncesto y las fraternidades. La mayoría de mis casos involucraron violaciones en grupo.

NADWORNY: Sí, ¿por qué estos grupos?

KERR: A menudo implican una especie de rito de iniciación o al menos una apariencia de eso. El estatus social, a veces es muy explícito, como en el caso que tuve contra la Universidad de Colorado, que era un programa de reclutamiento del equipo de fútbol. La conquista sexual era parte de demostrar que eres elegible para ir a la universidad.

NADWORNY: Vaya.

KERR: Y creo que las fraternidades comparten eso. Estudios sobre las novatadas: la iniciación en el grupo es una transición crítica y, trágicamente, las mujeres más jóvenes e ingenuas (tienden a ser estudiantes de primer o segundo año) pueden resultar realmente perjudicadas y realmente inseguras.

NADWORNY: Sí, he visto algunas investigaciones que llaman a esto la zona roja: las primeras semanas de campus en el otoño.

KERR: Sí, eso es exactamente correcto.

NADWORNY: ¿Existe algún caso en el que se pueda nombrar a los hombres en el chat grupal?

KERR: El chat grupal será realmente importante. Otra cosa que es muy común en estos contextos, estos contextos de violación en grupo, que es incitar, ya sabes, al otro…

NADWORNY: Alardear del incidente.

KERR: Alardear de ello y realmente animar a los participantes – la gran exposición fue la película de Jodie Foster “The Accused” – y eso fue en la década de 1980 – en la que los violadores en grupo se animan unos a otros. Este grupo de chat, los Snapchats, parecía ocupar posiblemente un papel siniestro similar. Pero creo que eso no será realmente crítico para las pruebas de la investigación.

NADWORNY: Hablemos de la demanda civil de Jane Doe. ¿Cuáles son los rangos de resultados que uno podría esperar de eso, independientemente del caso penal?

KERR: Por lo general, casos como esos se resuelven porque el daño a la reputación de la universidad es potencialmente muy grande. Y, por lo general, el acuerdo (al menos en mi caso) ha implicado una serie de cambios no monetarios que la universidad acepta para hacer que el campus sea más seguro para las mujeres.

NADWORNY: ¿Puede darme un ejemplo de algo que cambió después de un caso civil que usted ganó?

KERR: Los dos mejores ejemplos serían la Universidad de Colorado y también la Universidad Estatal de Florida. Hubo un caso de muy alto perfil que tuvimos contra Jameis Winston, el mariscal de campo ganador del Trofeo Heisman.

NADWORNY: Actualmente juega para los Gigantes.

KERR: Sí, claro. Y en ambos casos, reformas significativas fueron parte del paquete de solución que acordaron las universidades. En el caso de CU, toda la universidad, pero especialmente el departamento de atletismo, hizo un conjunto completo de cambios concretos, entrevistó a cada uno de los 300 atletas becados sobre sus experiencias y tuvo autoridad de supervisión durante tres años sobre el departamento de atletismo. Colorado se convirtió en líder nacional en seguridad universitaria.

NADWORNY: Parece que un caso civil o una demanda civil es una opción cuando el Título IX o cuando falla una investigación criminal.

KERR: Sí, ciertamente. Y aunque no haya investigación penal o incluso si ésta prospera, la demanda civil podrá interponerse, simultánea (ph) o no.

NADWORNY: Baine Kerr, abogada jubilada que se especializa en litigios del Título IX. Muchas gracias por estar con nosotros.

KERR: Gracias, Elissa. Fue un placer.

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