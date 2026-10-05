Código promocional de Fanatics Sportsbook FOXNEWS350 desbloquea una apuesta de $20 y obtiene una promoción de $350 para Braves vs.Dodgers

Ya hemos visto un juego de cada uno de los juegos de la serie divisional en los Playoffs de la MLB, y hoy tenemos el Juego 2 en dos de ellos. Fanatics Sportsbook te ofrece la oportunidad de apostar en este enfrentamiento entre los Bravos y los Dodgers, dándote $350 en FanCash cuando apuestas $20 en el juego.

Los Bravos no jugaron un mal partido, pero es difícil luchar contra un equipo que básicamente cuenta con un All-Star en cada posición. Los Bravos necesitaron todo lo que tenían para superar a los Filis, por lo que cabe preguntarse si queda algo en el tanque para esta serie.

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Después de perder la ventaja inicial, intentaron regresar en la parte alta de la sexta entrada cuando recibieron un tiro solitario de Sean Murphy. Nunca pudieron tomar la delantera y lanzaron más carreras en la parte inferior del cuadro. En la novena entrada, anotaron dos, pero eso sólo hizo que el marcador final pareciera más reñido de lo que realmente estuvo el juego.

Los Dodgers salieron en la fecha límite de cambios y consiguieron al mejor lanzador disponible, y quizás en el béisbol, en Tarik Skubal. Tenía sentido que hoy estuviera al frente de su rotación. Entregó seis entradas de sólo dos hits y una carrera.

A la ofensiva, los Dodgers decidieron que la pelota pequeña estaba sobrevalorada y anotaron cada una de sus cinco carreras mediante jonrones. Teoscar Hernández conectó un jonrón de dos carreras, Kyle Tucker conectó un jonrón de dos carreras y Max Muncy conectó un tiro solitario para dar cuenta de todas sus anotaciones.

Esta noche, los Bravos irán a igualar la serie, mientras que los Dodgers lucharán por ponerse arriba de un quizás insuperable 2-0. Fanatics te ofrece la oportunidad de obtener $350 en apuestas de bonificación cuando usas el código de promoción FOXNEWS350 y apuestas $20 en el Juego 2 de Braves vs. Dodgers.

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Cómo ver Bravos contra Dodgers

Cuando: Domingo 4 de octubre de 2026 a las 8:00 ET

Domingo 4 de octubre de 2026 a las 8:00 ET Dónde: Estadio de los Dodgers, Los Ángeles, California

Estadio de los Dodgers, Los Ángeles, California Televisión/Transmisión: FS1

Cuotas entre Bravos y Dodgers

Cuotas sujetas a cambios

A línea de dinero Total Línea de ejecución Bravos A A A Dodgers A A A

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