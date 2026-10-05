Rahm Emanuel dice que los demócratas deberían centrarse en reformas éticas en lugar de acusar a Trump

El ex jefe de gabinete de la Casa Blanca, Rahm Emanuel, pidió el domingo a los legisladores demócratas que dejen de lado los planes para acusar al presidente Donald Trump si obtienen una mayoría en la Cámara, presionándolos en su lugar para que aprueben un paquete de reformas éticas.

Cuando se le preguntó directamente en “Meet the Press” de NBC News si los demócratas deberían emprender el juicio político en enero si toman el mazo de la Cámara, Emanuel dijo: “Respuesta corta: No, porque no irá a ninguna parte, y será una pelea por alimentos, y simplemente regresaremos a la política de la lucha”.

Emanuel, quien fue el primer jefe de gabinete del presidente Barack Obama, propuso que los demócratas podrían, en cambio, “aprobar un paquete de ética” para abordar la corrupción que, según dijo, está ocurriendo en la administración Trump.

El ex jefe de gabinete de la Casa Blanca, Rahm Emanuel, desaconseja el proceso de destitución del presidente Donald Trump “porque no va a ninguna parte”. Andrew Harnik/AP

En una encuesta de NBC News de septiembre, la corrupción gubernamental surgió como el segundo tema más preocupado por los votantes antes de las elecciones de mitad de período de noviembre. En las ondas de radio, abordar la corrupción gubernamental y prohibir el comercio de acciones en el Congreso ha sido un tema principal en los anuncios de campaña de demócratas y republicanos.

Si los demócratas recuperan la Cámara, dijo Emanuel, deberían “mantener [the Trump administration] responsable y luego aprobar un paquete de ética”.

“Nunca conseguirás un juicio político”, añadió. “Entonces, si haces eso, básicamente demostrarás que todo Washington es lo que piensa el pueblo estadounidense. Es Disneylandia en el Potomac. Entrega el cambio. Ofrecer un paquete de ética integral que utilice las investigaciones para luego generar cambios”.

En septiembre, el líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, que podría ser presidente de la Cámara si los demócratas obtienen una mayoría en la cámara baja del Congreso en noviembre, dijo que las principales prioridades de su partido serían abordar los costos y la asequibilidad de la atención médica.

Jeffries se ha abstenido de opinar sobre los llamados de algunos compañeros demócratas de que el partido debería acusar al presidente si toman el control de la Cámara.

En una entrevista de junio con “Meet the Press”, Jeffries le dijo a la moderadora Kristen Welker cuando se le preguntó sobre un posible juicio político: “No hemos descartado ni descartado nada en términos de responsabilidad”. Lo que hemos dicho es que nuestro objetivo será hacer la vida más asequible para el pueblo estadounidense. Tenemos que reducir el alto coste de la vida”.

El mes pasado, el representante Jamie Raskin, demócrata por Maryland, dijo a “Meet the Press” que destituir a Trump no era un tema “tabú”.

“Todos los de nuestro lado entienden que el juicio político es una herramienta crítica en la caja de herramientas para la autodefensa constitucional contra un presidente que actúa como un rey, un rey imperioso, sin ley y arrogante”, dijo el legislador de Maryland, añadiendo más adelante en la entrevista: “El juicio político no es un tabú para nosotros”. Para nosotros no es un fetiche”.

Trump fue acusado dos veces durante su primer mandato pero no condenado.

Se especula ampliamente que Emanuel, quien también fue alcalde de Chicago durante dos mandatos, está considerando postularse para presidente en 2028.

El New York Times informó el mes pasado que ha sido un actor crucial detrás de escena en las elecciones intermedias de 2026, ayudando a su partido a reclutar candidatos y ofreciendo asesoramiento a los líderes y candidatos del partido.

Se espera que la contienda por la nominación presidencial demócrata de 2028 arroje un campo nutrido de candidatos, y casi una docena de gobernadores y miembros del Congreso demócratas también alimentan la especulación de que se presentarán.

Cuando se le preguntó el domingo en “Meet the Press” si se postulará para presidente en 2028, Emanuel objetó y destacó la asequibilidad y la construcción de una visión positiva para el futuro como los dos temas más importantes que enfrentará el próximo presidente.

“Hemos tenido dos presidentes consecutivos que realmente intentaron restaurar un pasado que no volverá. Construyamos un futuro del que todos los estadounidenses y todas las comunidades de Estados Unidos sean parte”, dijo Emanuel.

“Para mí, si tengo lo necesario para responder eso, lo haré. Si no lo hago, no lo haré. Y es una pregunta así de simple”, añadió.