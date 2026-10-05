Policía india acusada de acoso sexual contra periodistas en protesta

Tres mujeres periodistas acusaron a agentes de policía de la India de acoso sexual durante las protestas callejeras en la capital, Delhi.

Las afirmaciones se hicieron el sábado después de que la fuerza detuviera a decenas de jóvenes que pedían la dimisión del comisionado electoral en jefe.

En una publicación en las redes sociales, la policía de Delhi dijo que su distrito de Nueva Delhi había recibido la denuncia y había sido transferido a su sección criminal para una investigación “justa e imparcial”.

Miles de manifestantes se reunieron el domingo en las ciudades de Delhi y Mumbai por tercer día consecutivo exigiendo que Gyanesh Kumar dimitiera por cambios a gran escala en las listas de votantes.

La Comisión Electoral dice que el ejercicio tiene como objetivo eliminar entradas duplicadas y no elegibles, y hasta ahora, 130 millones de nombres han sido eliminados de la lista de votantes.

Vídeos en línea muestran a personas siendo arrastradas físicamente fuera del lugar de protesta de Jantar Mantar en el centro de Delhi.

Las acusaciones de las periodistas incluyen tocamientos inapropiados por parte de algunos policías.

El líder de la oposición, Rahul Gandhi, dijo que las mujeres temen por su seguridad y que el Ministerio del Interior debe “responder por ello”.

“La policía me arrastró por el pelo”, dijo a la agencia de noticias Reuters Aahna Singh, activista y estudiante de la Universidad Jawaharlal Nehru, durante las protestas.

Dijo que la policía estaba recurriendo a la “brutalidad”.

El Club de Prensa de la India exigió medidas inmediatas sobre las denuncias contra agentes de policía y dijo que estaba “conmocionado y consternado” por el trato dado a los periodistas.

“Comportamientos de este tipo no pueden normalizarse en una democracia. Se debe permitir a los periodistas trabajar libremente, sin miedo, y documentar a quienes se reúnen para plantear diversas cuestiones”, afirmó en un comunicado.