La UE busca formas de hacer que la expansión sea más aceptable para sus miembros

La Comisión Europea publicó el martes un documento llamado “Preparación para una Unión más amplia”, que buscaba presentar nuevas propuestas sobre “las orientaciones políticas y acciones necesarias para preparar la [European] Unión para futuras ampliaciones.”

La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, dijo que “el futuro de Europa depende de las decisiones que tomemos hoy”, mientras intenta fomentar el progreso en la cumbre de líderes de la UE de este mes y en otras próximas conversaciones sobre el tema.

El ejecutivo de la UE propuso una serie de cambios, incluido un proceso de integración gradual para los posibles miembros, nuevas salvaguardias “para garantizar que los compromisos asumidos durante las negociaciones de adhesión sigan cumpliéndose de manera constante después de la adhesión” y cambios en las reglas de votación.

Estaban tratando de lograr un equilibrio entre simplificar el proceso de adhesión, incentivar a los países candidatos a continuar con él y disipar las preocupaciones entre los miembros existentes sobre los riesgos o costos potenciales de la expansión.

Ucrania es el nuevo país candidato a la UE y busca acelerar el proceso en medio de la invasión rusa. Imagen: Valentyn Ogirenko/REUTERS

¿Por qué la expansión está volviendo a ser el foco de atención?

En el cuarto de siglo posterior al fin de la Guerra Fría, la UE creció rápidamente de una unión de 12 estados miembros a 28, antes de volver a caer a 27 cuando el Reino Unido abandonó la UE tras el referéndum sobre el Brexit de 2016.

Pero el proceso se ha detenido desde entonces, con una serie de países candidatos estancados en largas negociaciones y poco apetito aparente entre los miembros por continuar expandiéndose.

En los últimos años, en medio de la invasión rusa de Ucrania y las señales de que Estados Unidos compite por una mayor influencia en algunas partes de Europa, el interés teórico en la expansión ha aumentado una vez más. Pero hacer realidad la idea, con reglas estrictas que rigen el proceso de adhesión y la necesidad de apoyo unánime entre los miembros existentes para muchos pasos básicos, sigue siendo un desafío.

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¿Qué dijo la Comisión sobre la ampliación?

Von der Leyen dijo que la Comisión estaba tratando de preparar instituciones, adaptar políticas y ajustar presupuestos para reflejar realidades compartidas para facilitar y acomodar mejor la expansión.

“La ampliación de nuestra Unión es un imperativo geopolítico”, afirmó. “Hoy estamos sentando las bases para garantizar que una Unión más grande sea también más fuerte: más resiliente, más eficaz y firmemente anclada en los valores y normas que nos definen”.

Dijo que a medida que los países avanzan en su camino hacia la reforma, “la UE debe estar preparada para darles la bienvenida”.

La comisaria de Ampliación, Marta Kos, dijo que la evaluación de Bruselas “demuestra que la UE puede acoger a un número mayor de miembros”. Pero “hay áreas donde vemos desafíos que debemos abordar”, reconoció.

“Uno es el Estado de derecho y la cooperación sincera, donde proponemos posibilidades más fuertes para evitar retrocesos, incluida la reducción de la financiación o la restricción de los derechos de voto”, dijo Kos.

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¿Qué cambios propone la Comisión Europea?

La Comisión expone una serie de cambios o políticas propuestas diseñadas para facilitar el proceso de adhesión, que incluyen, entre otros:

Pasar de la unanimidad a la mayoría cualificada entre los miembros en algunas de las votaciones menos significativas sobre el avance o el progreso de las candidaturas de afiliación.

Sin embargo, no menciona cambiar el requisito actual de un voto unánime para finalizar las solicitudes de membresía.

Integración gradual y acelerada de los países candidatos para “aportar beneficios tangibles a los ciudadanos y a las empresas”, pero que seguiría siendo “condicional y reversible”

“Salvaguardias más fuertes contra retrocesos graves en los compromisos asumidos durante las negociaciones de adhesión” en futuros tratados de adhesión, que podrían extenderse “en los casos más graves” hasta la suspensión del derecho de voto.

Introducir “acuerdos específicos” para “limitar significativamente el apoyo financiero y el acceso al mercado” para productos agrícolas sensibles del país candidato Ucrania

El vasto sector agrícola de Ucrania había generado algunas preocupaciones entre los miembros de la UE que analizaban cómo el presupuesto del bloque podría manejar la expansión, dado que la agricultura es un área política poco común donde la mayor parte del gasto y los subsidios son orquestados a nivel de la UE, no por los gobiernos nacionales.

Todas estas propuestas estarán sujetas a un mayor debate entre los líderes y gobiernos europeos, y la próxima reunión importante será la cumbre de líderes de la UE de la próxima semana. Si ganan impulso y progresan, sin duda después de algunas modificaciones y enmiendas en el camino, en última instancia tendrán que enfrentar y aprobar varios procedimientos de votación para implementarlos.

La presidenta de Moldavia, Maia Sandu, también es una firme defensora de la adhesión de su país a la UE. Imagen: Vladislav Culiomza/REUTERS

¿Cuál es la situación actual con los países candidatos a la UE?

Un total de ocho países tienen actualmente estatus formal de candidatos, lo que significa que están buscando unirse a la UE y al menos han comenzado el proceso, a menudo largo, que implica.

Algunos esperan unirse al bloque más temprano que tarde, entre ellos el líder Montenegro, después de años de negociaciones. Kos dijo a DW la semana pasada que Montenegro estaba en camino de convertirse en el próximo miembro de la UE en 2028.

Otros, como Turquía, han sido candidatos nominalmente durante décadas, pero no han logrado avances perceptibles durante años.

Ucrania es la última incorporación a la lista, ya que solo obtuvo el estatus de candidato pleno en 2024, pero también es el que tiene la motivación más apremiante para acelerar el proceso en medio de la invasión de Rusia.

Albania, Bosnia y Herzegovina, Georgia, Moldavia, Macedonia del Norte y Serbia también aspiran a ser miembros.

Un noveno país, Kosovo, es reconocido como candidato potencial, pero no formal, y no todos los miembros de la UE reconocen la declaración unilateral de independencia de Kosovo de Serbia.

Editado por: Sean Sinico

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