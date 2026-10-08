Rusia: la OMS no puede evaluar “completamente” la situación de la peste

La Organización Mundial de la Salud (OMS) dijo que no podía evaluar completamente la situación de la presunta muerte por peste de un empleado de laboratorio en Rusia.

“Aún no tenemos el panorama completo de este evento y no podemos realizar una evaluación completa del riesgo”, dijo el jefe de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, restó importancia a los informes calificándolos de “información falsa”, insistiendo en que sólo se debe confiar en las declaraciones oficiales de las autoridades rusas.

¿Qué ha dicho Trump sobre la supuesta situación de peste?

Peskov también dijo que no tenía información sobre una llamada planificada entre el presidente estadounidense Donald Trump y el presidente ruso Vladimir Putin sobre la situación, a pesar de que Trump anunció que dicha llamada estaba programada.

Trump dijo que la muerte del técnico no parecía estar relacionada con un arma biológica.

“Lo sabremos pronto, pero no lo creemos”, dijo Trump a los periodistas, añadiendo que Rusia afirmó que el incidente estaba bajo control.

Estados Unidos sí hizo una solicitud formal de más información sobre el asunto a Rusia, informó la agencia de noticias AFP.

Segundo caso sospechoso reportado

Esto se produce después de que una técnica de 28 años empleada en un instituto de investigación de pestes en la región de Irkutsk en Siberia muriera a causa de la enfermedad, posiblemente contrayéndola a través de un tubo de ensayo roto.

Según el director de la OMS, Rusia debería aclarar los informes sobre un “segundo empleado con neumonía de causa indeterminada” en el instituto.

Si bien Estados Unidos, la Unión Europea y la OMS han pedido a Moscú que sea transparente sobre el caso, las autoridades rusas insisten en que la población de la región está a salvo.

El jefe de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, pidió más transparencia por parte de Rusia Imagen: Organización Mundial de la Salud/AP Photo/Picture Alliance

“No hay riesgos epidémicos para la población”, dijo la agencia de salud del país, añadiendo que sus investigaciones no habían dado como resultado “ninguna emergencia” y enfatizando el cumplimiento del instituto de investigación de la peste.

“Más del 90% de los contactos han completado la observación médica”, añadió la agencia. “Los resultados de casi 5.000 pruebas de laboratorio no revelaron ningún microorganismo patógeno peligroso”.

En respuesta a los informes, Mongolia dijo que implementó “medidas de vigilancia y monitoreo de la salud” en la frontera entre los dos países.

La peste neumónica es una infección bacteriana de los pulmones altamente contagiosa que puede transmitirse de persona a persona a través del aire, por ejemplo, al toser.

Editado por: Sean Sinico

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