La OMS busca más detalles sobre la muerte de un empleado de un laboratorio de investigación de la peste en Rusia

La Organización Mundial de la Salud dice que quiere más información sobre la causa de la muerte de un empleado de un laboratorio ruso de investigación de la peste. Rusia dice que la mujer murió de neumonía de origen desconocido.

Transcripción



SACHA PFEIFFER, PRESENTADORA:

Las autoridades rusas siguen insistiendo en que no existe ninguna emergencia sanitaria tras la muerte de un técnico de laboratorio de 28 años en un instituto de investigación de pestes en Siberia la semana pasada. El caso ha creado preocupación mundial por un brote de peste o algún otro patógeno mortal. Desde Moscú, informa Charles Maynes de NPR.

CHARLES MAYNES, BYLINE: Durante casi una semana, el organismo de vigilancia de la salud del consumidor de Rusia, Rospotrebnadzor, ha insistido en que la muerte de una técnica de laboratorio en un instituto siberiano centrado en combatir la peste y otras enfermedades infecciosas se debió a una neumonía de, cito, origen “desconocido”. Una investigación estatal posterior no encontró patógenos en el cuerpo de la mujer relacionados con su investigación de laboratorio, al igual que dijo que no había evidencia de un brote de peste en la región rusa de Irkutsk, donde tiene su sede el instituto. Sin embargo, en una conferencia de prensa el miércoles, el director de la Organización Mundial de la Salud, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijo que estas garantías rusas eran, como mínimo, incompletas.

(SONIDO SONIDO DE LA CONFERENCIA DE PRENSA)

TEDROS ADHANOM GHEBREYESUS: Aún no tenemos la imagen completa de este evento. Y no podemos realizar una evaluación de riesgos completa. El intercambio de información oportuno, completo y transparente conforme a las regulaciones internacionales es esencial para aclarar informes contradictorios.

MAYNES: Los medios rusos exiliados con contactos sobre el terreno en Siberia, en particular, han narrado momentos que en ocasiones parecían contradecir la versión oficial de los acontecimientos. Por ejemplo, informar sobre cuarentenas en algunos hospitales locales o resaltar publicaciones de funcionarios del gobierno local que luego desaparecieron en las redes sociales sobre peligros para la salud. NPR no ha confirmado de forma independiente los informes. Estados Unidos, que se retiró de la OMS bajo la administración Trump, también ha estado presionando para obtener más información.

Hoy, el Departamento de Estado emitió una solicitud formal para que Rusia proporcione más detalles sobre el caso. Y la embajada de Estados Unidos en Moscú publicó una alerta de salud para que los estadounidenses que aún se encuentran en Rusia busquen asistencia médica inmediata si experimentan algún problema respiratorio adverso. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades también intervinieron. En un comunicado, los CDC recordaron que la plaga se puede tratar con antibióticos y dijeron que no había indicios de una amenaza más amplia para Estados Unidos. Mientras tanto, el presidente Trump minimizó la posibilidad de que el incidente pudiera haber sido un percance relacionado con un arma biológica.

(SONIDO SONIDO DE LA GRABACIÓN ARCHIVADA)

PRESIDENTE DONALD TRUMP: No lo creemos. Lo sabremos pronto, pero no lo creemos. Y si los escuchas, todo está bajo control.

MAYNES: Trump tendrá su propia oportunidad de intentar aprender cuánto cuando mantenga una llamada telefónica con el presidente ruso Vladimir Putin, prevista para finales de esta semana. Charles Maynes, NPR News, Moscú.

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