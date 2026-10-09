Mamdani exige a Trump que libere a un inmigrante ilegal baleado por un agente de ICE mientras estallan protestas en el Bronx

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El alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, exigió que el presidente Donald Trump pusiera fin a todas las medidas de control de ICE en el estado después de que un agente federal disparara a un inmigrante ilegal en el Bronx el jueves, lo que desató protestas y enfrentamientos con las autoridades.

En una conferencia de prensa el jueves por la noche, Mamdani condenó el tiroteo y dijo que habló con Trump durante aproximadamente dos horas después del incidente.

Mamdani dijo que instó a Trump a que liberara al hombre, un esfuerzo que no tuvo éxito, y dijo que la ciudad de Nueva York quiere que los agentes de ICE salgan.

“Lo único que hacen es aterrorizar a esta ciudad”, dijo el alcalde sobre el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos.

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Mamdani también acusó a ICE de actuar “con impunidad” y de sembrar “el caos y el terror” por todo el país, alegando que ICE ha matado a más personas de las que ha salvado.

“El tiroteo de hoy es sólo una confirmación más devastadora de lo que sabemos desde hace mucho tiempo”, afirmó el alcalde.

“El ICE está podrido hasta la médula”, añadió.

Mamdani también confirmó que el hombre que recibió el disparo fue transportado fuera del hospital por agentes de ICE.

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, también dijo que habló con Trump y con el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin.

“Esta noche, hablé con el presidente Trump y el secretario del DHS, Mullin, sobre el tiroteo en Marble Hill”, dijo en X. “Expresé mi indignación en nombre de los neoyorquinos y los insté a detener las operaciones de control de ICE en Nueva York. También pedí que cualquier grabación de la cámara corporal del tiroteo se hiciera pública para que podamos establecer los hechos y llegar a la verdad”.

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ICE intentaba arrestar a un hombre buscado de República Dominicana alrededor de las 4 de la tarde del jueves cuando un agente abrió fuego y lo hirió, según el DHS, que no proporcionó detalles sobre lo que provocó el tiroteo.

“Los agentes de ICE prestaron ayuda de inmediato. El individuo está vivo y en un hospital local. El FBI y HSI están en el lugar. El incidente sigue bajo investigación. Se compartirá más información a medida que esté disponible”, dijo el DHS en un comunicado.

El DHS dijo que el hombre, que fue descrito como un inmigrante ilegal, tenía una condena previa por hurto mayor y arrestos previos por agresión, robo, posesión de drogas y posesión de armas. La agencia también alegó que tenía vínculos con la pandilla Trinitarios.

Más tarde el jueves por la noche, la comisionada de policía de la ciudad de Nueva York, Jessica Tisch, identificó al hombre como un hombre de 28 años y dijo que un niño de 5 años que se cree era su hijo estaba dentro del vehículo con él durante el tiroteo.

“Basándonos en la evidencia recopilada en el lugar, sabemos que al menos un agente de ICE disparó siete balas, alcanzando al conductor en el cuello debajo de la oreja izquierda”, dijo Tisch, y agregó que el niño no resultó herido y está bajo el cuidado de un miembro de la familia.

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La agencia dijo que el hombre fue arrestado por la policía de la ciudad de Nueva York el 7 de diciembre de 2023, pero fue liberado varios días después. El DHS culpó a las políticas santuario de la ciudad de Nueva York por su liberación.

Cientos de manifestantes se reunieron frente al NewYork-Presbyterian Allen Hospital, donde el herido estaba siendo atendido, y corearon “ICE fuera de nuestras calles” y “Sin justicia, no hay paz”. Se vio a manifestantes y policías empujándose unos a otros durante la manifestación mientras los agentes comenzaban a levantar barricadas y algunos manifestantes arrojaban botellas de agua a los agentes.

“Desde Palestina hasta México, todos estos muros tienen que desaparecer”, coreaba el grupo.

La policía realizó algunas detenciones durante la manifestación.

La Prensa Asociada contribuyó a este informe.