Trump y Putin llegan a un acuerdo para liberar diésel ruso al mundo

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció el viernes un acuerdo con el presidente ruso, Vladimir Putin, para la liberación de diésel ruso a los mercados globales, lo que marca un giro dramático en la política estadounidense hacia Moscú con respecto a la guerra en Ucrania.

La medida también es un intento de abordar el aumento de los costos del combustible antes de las elecciones de mitad de período en Estados Unidos.

En una publicación en las redes sociales, Trump anunció que había llegado a un acuerdo con el presidente ruso Vladimir Putin durante una llamada telefónica que se suponía era sobre un presunto brote de peste en Rusia.

¿Qué dijo Trump?

Según Trump, Rusia suministraría inmediatamente más de 300.000 toneladas de diésel, seguidas de 500.000 toneladas adicionales en noviembre y 1 millón de toneladas “inmediatamente después”.

Trump escribió que Rusia entregaría otros 3 millones de toneladas “en un corto período de tiempo” después de eso.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió una licencia temporal que permitirá que el diésel ruso llegue a los mercados globales hasta abril de 2027.

Sanciones contra Rusia

Desde su invasión a gran escala de la vecina Ucrania en 2022, Moscú ha sido golpeada por oleadas de sanciones por parte de Estados Unidos y sus socios.

A principios de este año, las exenciones temporales de sanciones estadounidenses que permitieron la venta de petróleo ruso generaron preocupación porque podrían obstaculizar los esfuerzos por privar a Moscú de fondos para su guerra en Ucrania.

El anuncio de Trump el viernes se produjo justo antes de que funcionarios estadounidenses, ucranianos y europeos se reunieran en Miami para nuevas conversaciones diplomáticas destinadas a poner fin a la guerra de Rusia en Ucrania.

Editado por: Sean Sinico

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