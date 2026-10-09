La leyenda de Texas tiene grandes esperanzas para los Longhorns antes del juego Red River Rivalry contra Oklahoma

Red River Rivalry regresa el sábado, y alguien muy familiarizado con el gran juego regresó a Dallas el viernes preparándose para que sus ex Texas Longhorns continúen con sus esperanzas de título nacional.

Colt McCoy nunca llegó a la tierra prometida en Austin, pero tuvo la ventaja en el enfrentamiento, con marca de 3-1 en sus cuatro años, incluida la victoria por 45-35 cuando su equipo de Texas era quinto en el país y los Sooners de Oklahoma ocupaban el puesto número 1.

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Texas ha ganado tres de los últimos cuatro enfrentamientos después de perder 10 de los 13 anteriores, incluido el Juego de Campeonato Big 12 de 2018.

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“Solo la historia de este juego, justo en el medio entre ambas escuelas, jugado en Dallas, jugado en el Cotton Bowl, ese lugar, quiero decir, sientes la santidad de ese lugar cuando caminas por el túnel, el túnel compartido. Los fanáticos están divididos por la mitad, siempre se juega en octubre, es una especie de inicio de tu conferencia”, dijo McCoy a Fox News Digital en una entrevista el viernes. “Es un juego realmente especial, al menos en aquellos en los que yo formé parte.

“Y la belleza de las rivalidades es que puedes ser el mejor equipo del país, pero si no te abrochas y juegas ese día o si estás libre ese día, tienes problemas. Así que me encanta. Simplemente estar de regreso aquí es bastante surrealista. Es un fin de semana muy, muy divertido”.

McCoy estuvo con algunos fanáticos en nombre de Fanatics, que ofrece productos oficiales de Red River Rivalry.

“Me lo pasé muy bien, hombre. Los fanáticos de Texas son los mejores, amigo. Aparecen en todas partes. Es muy divertido interactuar con ellos. Y especialmente este fin de semana, este fue el único juego en tu calendario cada año en el que rodeaste, pensaste y te pusiste nervioso por todas las cosas. Es divertido”, dijo McCoy.

“Fanatics es genial. Escuche, es una marca maravillosa. El equipo es increíble. Los fanáticos se mostraron. Había como un millón de fanáticos en la fila de Texas y nadie en el lado de Oklahoma. Entonces, esto es exactamente lo que quería”.

McCoy admitió que fue difícil mantenerse concentrado en el juego ante Red River Rivalry sabiendo lo que pronto estaría sobre la mesa.

“En general, si no recuerdo mal, no jugamos muy bien”, dijo McCoy (tuvo marca de 3-1 en los juegos anteriores a la rivalidad, la derrota fue una sorpresa de 41-21 ante Kansas State, que no estaba clasificado, cuando eran el número 7). “Pero luego, en el momento en que regresas al vestuario después de ese juego, tienen a Boomer Sooner jugando y lo juegan toda la semana, y cuando llegas al juego, estás listo para golpear a alguien en la boca”.

Pero cuando McCoy fue seleccionado en la tercera ronda del Draft de la NFL, no tuvo más remedio que dejar la rivalidad a un lado.

“Tengo que admitir que he tenido algunos compañeros de equipo increíbles que surgieron de Oklahoma a lo largo de los años. Trent Williams durante mucho tiempo, es un compañero de equipo fenomenal. Puede que sea el mejor tackle izquierdo de todos los tiempos. Sigo jugando 17 años en un nivel All-Pro. Es realmente increíble. Un gran tipo, un gran amigo. Jugué con Adrian Peterson durante un par de años, Tress Way, un pateador de despeje increíble. Kyler Murray es mi muchacho. Entonces, desafortunadamente, han surgido algunos tipos realmente buenos. de Oklahoma.”

Pero ahora que está fuera del juego, todo es Texas y no Oklahoma una vez más, y siente que el equipo de este año tiene lo necesario para llevarse a casa su primer título nacional en más de dos décadas.

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“Escuche, tenemos marca de 4-0 y somos el número uno en el país, y realmente no habían hecho clic todavía, ¿verdad? El cielo es el límite para este equipo. Son súper talentosos. Están bien entrenados. Tienen todas las características de ambos lados del balón para ser realmente especiales. Y ciertamente creo que tienen mucha confianza internamente, y simplemente tienen que hacerlo. Y realmente creo que lo harán”, dijo McCoy.

“Tuvimos una racha seca de 10 años que fue difícil. Creo que ahora lo que les daré es que creo que este es posiblemente el plantel más talentoso que ha tenido Texas. Cuando miras en general, miras al cuerpo técnico, miras a los jugadores, miras solo al talento heterosexual, como hombre a hombre, nunca van a entrar en un juego y ser superados. Y eso realmente tiene que darles a todos en ese equipo mucha confianza”.

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