Trump dice que el hecho de que el comité Nobel no le otorgue el premio de la paz deja una “mancha indeleble” en Noruega

El presidente Donald Trump lamentó que el Comité Noruego del Nobel haya decidido no otorgarle su premio anual de la paz el viernes y dijo a los asistentes a la manifestación que la decisión deja “una mancha indeleble en el país de Noruega”.

Hablando en un mitin para impulsar a los republicanos de Nueva York en Syracuse, Trump enumeró todos los logros en el cargo que cree que le han valido el derecho a ganar el Premio Nobel de la Paz, incluidos los esfuerzos para poner fin o prevenir conflictos en África y Asia y por haber “salvado más vidas que nadie en la historia”.

El viernes temprano, el comité otorgó el premio a Navi Pillay, una pionera legal sudafricana de 85 años que dirigió un panel de la ONU que concluyó que Israel cometió genocidio en Gaza.

“Nunca he oído hablar de esa persona”, dijo Trump. â€”Conozco a mucha gente. Nunca había oído hablar de esta persona en particular, pero felicidades de todos modos. … Los Estados Unidos de América, representados por mí como su presidente, deberían haber recibido el Premio Nobel de la Paz, pero no lo recibieron”.

El abogado sudafricano Navanethem “Navi” Pillay en el Foro de Nuremberg tras el anuncio del Premio Nobel de la Paz 2026. Daniel Karmann / Alianza de imágenes vía Getty

“Y esta es una mancha indeleble en el país de Noruega y en aquellas personas que tomaron una decisión tan vergonzosa y vergonzosa”, continuó Trump. “El Premio Nobel de la Paz ha sido desacreditado para siempre por un puñado de ideólogos radicales que son antidemocracia y realmente enemigos de la civilización, y no olvidaremos a Noruega. Que no le diste este premio al mayor récord de la historia”.

El presidente añadió que debería haber recibido ocho premios Nobel de la Paz por sus esfuerzos porque afirmó haber puesto fin a ocho conflictos en curso. El presidente no mencionó la guerra en Ucrania, que se ha prolongado durante su presidencia porque su administración no ha logrado poner fin al conflicto. Y en Medio Oriente, el presidente lanzó a principios de este año una guerra con Irán que aún continúa.

Trump dijo que la elección del comité de otorgar el premio a Pillay “es sólo otra señal de cómo Noruega y todos estos otros están estafando a nuestro país”.

A lo largo de su segundo mandato, el presidente ha dejado clara su ambición de conseguir un Premio Nobel de la Paz, y sus aliados han dicho que se lo merece por sus esfuerzos para poner fin a la guerra en Gaza, además de otros conflictos. A principios de este año, la líder de la oposición venezolana María Corina Machado, ganadora de 2025, se ofreció a compartir su premio con él mientras buscaba su apoyo para sus esfuerzos en Venezuela después de que la administración Trump destituyera del poder al expresidente Nicolás Maduro.

Después de enterarse de su premio en una reunión de abogados en Alemania el viernes, Pillay bromeó con la multitud: “Si aplauden un poco más, tal vez comparta este premio con Trump”.

El presidente estaba en Syracuse para impulsar la candidatura del candidato republicano a gobernador Bruce Blakeman y de los republicanos estatales. También gritó a Saritha Komatireddy, la candidata republicana a fiscal general del estado, antes de atacar a la fiscal general estatal en funciones, Letitia James, una demócrata con la que se ha enfrentado a menudo.

“Y el día de las elecciones, los neoyorquinos deberían informar a ambos [Gov. Kathy] Hochul y esa asquerosa perra Letitia (es un perro), están despedidos. Lárgate de aquí.

Letitia James, fiscal general de Nueva York. John Lamparski/Bloomberg vía Getty

Hasta ahora, la administración Trump ha fracasado varias veces en sus esfuerzos por procesar a James, quien encabezó una investigación sobre sus negocios que llevó a que un juez estatal dictaminara que había conspirado para manipular su patrimonio neto y le ordenara pagar una multa de más de 350 millones de dólares. Posteriormente, un tribunal estatal desestimó la multa en apelación.

“Donald Trump está en Syracuse apoyando al único candidato a fiscal general que trabajó para Brett Kavanaugh, el hombre que puso fin a Roe v. Wade”, dijo un portavoz de la campaña de James en respuesta a los comentarios del presidente. “El contraste es muy claro y lo agradecemos”.