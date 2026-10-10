Funcionarios de inmigración estadounidenses defienden a los agentes de ICE que dispararon a un hombre mientras su hijo estaba en el auto

Los funcionarios de inmigración estadounidenses han defendido a los agentes que dispararon e hirieron a un hombre en su automóvil en Nueva York el jueves mientras su hijo de cinco años estaba en el asiento trasero.

El jefe del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Markwayne Mullin, dijo que los agentes abrieron fuego mientras intentaban arrestar a un hombre con antecedentes penales.

“No sabíamos que el niño estaba en el coche”, dijo Mullin, argumentando que era el hombre, Oscar Belgal, quien había puesto a su hijo en peligro. Belgal se encuentra recluido en un centro de detención. Sus abogados comparecieron en una audiencia en su nombre el viernes.

“Lo primero que me preguntó es si su hijo se encuentra bien”, dijo su abogado Harold Solís fuera del tribunal.

Un puñado de amigos y familiares, entre ellos un primo y una tía, asistieron a la audiencia pero no hablaron con la prensa.

Otra de sus abogadas, Paige Austin, dijo al juez en la audiencia que Belgal “todavía tiene una bala en el cuerpo” y había sido trasladado al Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn tras ser dado de alta del hospital.

Austin dijo que solo había podido hacer una breve llamada telefónica una hora antes de la audiencia.

La BBC no ha podido confirmar su condición médica, pero se comunicó con el DHS y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

El tiroteo ocurrió en el barrio residencial de Marble Hill.

Marcos Charles, un alto funcionario de ICE, dijo que los agentes de la agencia usaron sus vehículos para tratar de detener a Belgal en su automóvil, pero que él se resistió a las órdenes de salir y en lugar de eso aceleró, chocando contra dos vehículos de ICE.

Charles dijo que Belgal luego “convirtió su vehículo en un arma y procedió a acelerar hacia otros oficiales”, y agregó: “Nuestros oficiales, aprovechando su entrenamiento y creyendo que su vida y la de sus compañeros en el público en general estaban en peligro, utilizaron su entrenamiento y dispararon armas”.

Se investiga el número de agentes que dispararon sus armas.

Charles dijo que Belgal “fue alcanzado por una de las balas o fragmentos superficialmente en el cuello”.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, quien calificó lo sucedido como “desmedido e increíblemente grave”, dijo que los agentes de ICE rodearon el auto de Belgal antes de abrir fuego.

“Llevaban chalecos de construcción y máscaras que ocultaban sus rostros. No hay forma razonable de identificarlos como agentes de ICE”, dijo Mamdani. Confirmó que el niño estaba ileso.

Mullin dijo que los agentes se identificaron y llevaban cámaras corporales que se encendieron durante el incidente.

El vídeo del tiroteo, incluidas las imágenes de la cámara corporal, no se ha hecho público, pero los vídeos no verificados en las redes sociales parecen coincidir con los comentarios de Mamdani.

Imágenes de cámaras corporales publicadas por el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) el viernes muestran a sus agentes llegando al lugar e intentando ayudar a Belgal después de que le dispararon. Un oficial de ICE parece llevar un chaleco de construcción de neón y portar un arma grande.

Luego, los agentes de la policía de Nueva York llamaron a una ambulancia y lo subieron a un coche de policía para llevarlo al hospital. Más tarde se los ve sacando a Belgal del vehículo y llevándolo al hospital.