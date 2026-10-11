Cómo la lucha por la privacidad de un pescador de langostas llegó a SCOTUS y podría extenderse mucho más allá del agua: “Aún no ha terminado”

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Un pescador de langostas de Maine no está dispuesto a darse por vencido después de que la Corte Suprema se negó a escuchar su impugnación a un requisito de rastreo de embarcaciones por GPS el lunes, por temor a que amenace una forma de vida transmitida durante generaciones y pueda afectar a otras industrias.

Durante décadas, el pescador de langostas de quinta generación, Frank Thompson, ha conducido su barco desde Vinalhaven, una pequeña isla frente a la costa de Maine, hacia aguas más profundas para colocar trampas y transportar langostas. Ahora, dice que un mandato de rastreo por GPS ha convertido su barco en una “pulsera de tobillo” emitida las 24 horas del día, los 7 días de la semana, provocada por una batalla legal de años sobre la vigilancia constante y los derechos de la Cuarta Enmienda.

“Esto va totalmente en contra de la Cuarta Enmienda y alguien tiene que escucharlo de una forma u otra”, dijo Thompson a Fox News Digital. “Esta caja negra que están poniendo a bordo del barco no es legal, en mi opinión, y no soy un criminal”.

Thompson, quien también es dueño de Fox Island Lobster Company con su esposa y sus dos hijos, estaba pescando a principios de este mes cuando uno de sus hijos le envió un mensaje de texto, haciéndole saber que la Corte Suprema había rechazado su petición para escuchar el caso y había dejado vigente un fallo del Primer Circuito que decía que el requisito de rastreo por GPS no violaba la Cuarta Enmienda porque la langosta es una industria estrechamente regulada.

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“Me dije a mí mismo: ‘Bueno, esto aún no ha terminado'”, dijo.

El mandato, que exige la instalación de una pequeña caja electrónica a bordo de los barcos langosteros con licencia federal en Maine, ha puesto patas arriba la vida de Thompson, dijo.

Según el Departamento de Recursos Marinos de Maine (Maine DMR), los dispositivos recopilan la ubicación de un barco una vez por minuto mientras está en movimiento y cada seis horas mientras está atracado. El seguimiento no termina ahí, dijo Thompson, ya que el dispositivo recopila datos incluso durante viajes personales, una preocupación clave en su caso.

Ya sea que Thompson esté viajando de regreso al continente o haciendo un picnic familiar, dijo que el dispositivo le da “una sensación espeluznante” sobre quién tiene su información y quién posiblemente esté mirando.

“La libertad se ha ido. ¿Qué más nos pueden hacer?” dijo.

Thompson dijo que hay aún más en juego. Describió cómo ocurrió su primer paseo en barco dos días después de su nacimiento y cómo sus hijos y nietos siguen sus pasos hoy.

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“La pesca ha estado en mi sangre y siempre quiero estar en el agua y es algo que no podría explicarte, la sensación de salir a pescar y esas cosas”, dijo. “Es sólo una forma de vida”.

Thompson comparó la sensación de tirar del hilo de una trampa y atrapar docenas de langostas con “abrir un regalo en Navidad”.

“Esto es lo que me gusta”, dijo.

Matthew Gilliam, abogado de Thompson en Pacific Legal Foundation, dijo que los pescadores de langosta deben llevar los rastreadores “como condición para ganarse la vida y mantener su licencia de langosta”, argumentando que el mandato infringe los derechos de la Cuarta Enmienda “porque no tenía orden judicial”.

“Esa invasión forzada fue una violación de la Cuarta Enmienda porque es un registro e incautación irrazonables”, dijo.

Maine DMR implementó la regla en 2023 bajo la dirección de la Comisión de Pesca Marina de los Estados del Atlántico. Desde entonces, funcionarios estatales y conservacionistas han respaldado el mandato por considerarlo necesario para proteger a las ballenas francas del Atlántico norte en peligro de extinción, monitorear las poblaciones de langosta y sostener la industria en los años venideros.

“Lo mencionan porque es para las ballenas”, dijo Thompson. “Bueno, el gobierno está mintiendo como siempre lo hace, y yo no soy un criminal”.

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Poco después de que el mandato entrara en vigor, Thompson y cuatro compañeros pescadores de langosta presentaron una demanda federal, alegando que el dispositivo los sometió a un seguimiento que nunca dieron su consentimiento.

Un juez federal desestimó el caso y la Corte de Apelaciones del Primer Circuito de EE. UU. confirmó esa decisión al considerar que el requisito de seguimiento no violaba la Cuarta Enmienda bajo una excepción para industrias estrechamente reguladas.

Thompson dijo que las preocupaciones sobre la privacidad se extienden más allá de la pesca, y la American Farm Bureau Federation (AFBF), que representa a agricultores y ganaderos, respalda su apelación ante la Corte Suprema. El grupo presentó un escrito amicus curiae argumentando que el razonamiento del tribunal inferior podría debilitar las protecciones de la Cuarta Enmienda para agricultores, ganaderos y otros en industrias reguladas.

“Todo el mundo tiene teléfonos móviles y pueden rastrearnos si quieren”, dijo Thompson. “Pero si ponemos una caja negra en un tractor y vemos cuántos días pasa en el campo o lo que sea, es que la independencia se ha ido”.

Aunque la AFBF apoyó la impugnación de Thompson, la Conservation Law Foundation, que presentó un escrito separado a favor del requisito de seguimiento durante la apelación del Primer Circuito, elogió la decisión del lunes.

“Esta decisión es un paso valioso hacia el manejo adecuado de esta especie icónica”, dijo la abogada asociada de CLF, Sarah Shahabi, en un comunicado de prensa. Fox News Digital contactó a CLF para hacer comentarios, pero no recibió respuesta antes de la publicación.

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Maine DMR también respondió a la decisión, manteniendo su apoyo al requisito de seguimiento en un comunicado el lunes.

“El DMR sigue creyendo que este requisito de recopilación de datos es de vital importancia para la sostenibilidad a largo plazo de la pesquería y el recurso de langosta”, escribió el comisionado del DMR de Maine, Carl Wilson.

Gilliam dijo que a pesar de que la Corte Suprema se negó a escuchar el caso, los pescadores de langosta y otros en industrias reguladas no deberían perder sus derechos de privacidad simplemente por hacer su trabajo.

“Los pescadores de langosta y otros tienen protecciones de la Cuarta Enmienda y continuaremos luchando contra la extralimitación del gobierno”, dijo.

Thompson dijo que todavía quiere respuestas sobre por qué el gobierno está tratando a los pescadores de langosta como si hubieran hecho algo mal.

“Simplemente nos ganamos la vida y cuidamos bien el recurso”, dijo Thompson. “No se pueden creer las medidas que hemos tomado para solucionarlo y no recibimos crédito por nada”.

Advirtió que si se siguen adoptando regulaciones gubernamentales en diferentes pesquerías, esto podría “arruinarnos”.

“La gente simplemente no piensa antes de reaccionar”, dijo. “Todas estas reglas y regulaciones están quitando un estilo de vida de generaciones de libertad”.

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En cuanto a lo que viene a continuación, Thompson dijo que seguirá trabajando con sus abogados para intentar eliminar el requisito de seguimiento de una vez por todas.

“Estoy luchando por todos, no sólo por mí”, dijo Thompson. “Sólo estoy luchando por la libertad de todos”.