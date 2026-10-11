El senador Thom Tillis dice que cree que el acuerdo de combustible de Trump con Rusia podría estar violando la ley

El senador Thom Tillis, RN.C., dijo el domingo en el programa “Meet the Press” de NBC News que la decisión del presidente Donald Trump de aliviar las sanciones a Rusia para permitirle liberar combustible diesel al mercado global puede estar violando la ley.

“Creo que hay motivos legítimos para decir que el presidente no está respetando la ley”, dijo Tillis.

Trump anunció el viernes en una publicación en Truth Social que Rusia “suministraría inmediatamente” cientos de miles de toneladas de combustible diesel al mercado global, y pronto habrá más de 1 millón de toneladas adicionales en camino. La medida provocó una fuerte condena de Ucrania y críticos de la administración Trump.

Tras la invasión rusa de Ucrania, los legisladores tomaron una serie de medidas para intentar castigar financieramente al Kremlin. En 2022, el Senado aprobó por unanimidad un proyecto de ley para prohibir las importaciones de petróleo ruso y el Congreso no ha realizado cambios en la ley para reflejar el anuncio del presidente.

Cuando la moderadora Kristen Welker le preguntó si cree que el presidente está infringiendo la ley con su acuerdo con Rusia, Tillis dijo: “Creo que es posible que así sea”.

“Teníamos muy claro que Rusia es el agresor”, añadió. “Rusia es quien puede poner fin a esta guerra retirándose del territorio que ocupaba”.

La Casa Blanca no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre los comentarios del senador.

Tillis hizo referencia a las negociaciones de financiación del Congreso de fin de año cuando se le preguntó qué podría hacer el Senado si Tillis cree que Trump está infringiendo la ley.

“Si el presidente quiere mi apoyo, que creo que debería obtener para financiar operaciones militares y financiación de fin de año más allá de la financiación básica, creo que el presidente necesita entender que esto es un problema, y ​​no soy el único republicano preocupado por esto”, dijo.

Cuando se le preguntó si el acuerdo de Trump con el presidente ruso Vladimir Putin ponía en riesgo vidas estadounidenses, Tillis dijo: “Absolutamente lo hará”, señalando la financiación rusa de mercenarios y la relación del Kremlin con Irán.

A Tillis le quedan solo unos meses antes de que expire su mandato. Su retiro del Senado creó una apertura de campo de batalla de alto perfil. Los demócratas consideran que su escaño es un objetivo principal que cambiar mientras buscan el control de la cámara.

Tillis ha sido muy crítico con aspectos de la administración Trump, incluido el desempeño del secretario de Defensa, Pete Hegseth. Tillis, que votó a favor de la confirmación de Hegseth, ahora dice que se arrepiente de su voto.

Tillis condenó el domingo el plan del Pentágono de transmitir en vivo la ejecución por fusilamiento de Nidal Hasan, quien fue condenado por el tiroteo masivo de 2009 en Fort Hood, Texas.

Tillis dijo que los planes de transmisión en vivo radicalizarían a la gente y serían utilizados por grupos terroristas como herramienta de reclutamiento.

“El tirador de Fort Hood debería ser ejecutado, pero hay una manera de lidiar con esto que es apropiada, y hay una manera de lidiar con esto que es más inapropiada de lo que jamás haya observado en mi vida”, dijo.

“Esto no es lo que somos, y es otro ejemplo de por qué Pete Hegseth, con toda su bravuconería, necesita largarse del Departamento de Defensa, porque es un líder fallido, y necesitamos un liderazgo fuerte que apoye al presidente Trump ahora mismo”, añadió.