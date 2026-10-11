El Papa León XIV será operado de pulmón esta semana

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i Gregorio Borgia/AP

El Papa León XIV anunció el domingo que se sometería a una cirugía esta semana para extirpar un “nódulo localizado” en su pulmón.

Leo dijo que el nódulo se encontró en una “etapa muy temprana” y los médicos recomendaron cirugía.

“Siguiendo sus consejos, he decidido someterme a una operación para extirparlo”, dijo Leo durante su bendición semanal del domingo al mediodía en la Plaza de San Pedro.

La cirugía se realizará en el Hospital Gemelli de Roma, que es el lugar principal donde los papas reciben atención médica.

Leo no ha tenido problemas de salud previos conocidos.

“Os agradezco vuestra cercanía espiritual y me encomiendo a vuestras oraciones”, dijo León a la multitud el domingo.

Según la Sociedad Estadounidense del Cáncer, un nódulo pulmonar es una pequeña área anormal, menor o igual a 3 cm, que se encuentra durante una tomografía computarizada del tórax o el abdomen. Estas pruebas a menudo se realizan como exámenes de rutina para detectar “traumatismos, enfermedades cardíacas, enfermedades pulmonares no relacionadas con el cáncer o infecciones pulmonares”.

La mayoría de los nódulos pulmonares son benignos. La Sociedad Estadounidense del Cáncer dijo que estos nódulos son “más a menudo el resultado de infecciones antiguas, tejido cicatricial u otras causas” y que se necesitan pruebas para confirmar que no son cancerosos. Posteriormente publicó el mensaje sobre su cirugía en las redes sociales.

El Vaticano no reveló si el nódulo era canceroso.

El portavoz del Vaticano, Matteo Bruni, dijo en un comunicado que “la operación está prevista para los primeros días de esta semana y el tiempo estimado de recuperación postoperatoria será de aproximadamente una semana”.

El próximo gran viaje internacional de Leo está previsto para principios de noviembre a Uruguay, Argentina y Perú. No está claro si la cirugía afectaría sus viajes.

Durante su papado, León ha hablado abiertamente sobre la paz en todo el mundo. Dedicó parte de su discurso dominical a renovar los llamados a la paz en Ucrania.

“Hago un llamamiento sincero a las partes en conflicto para que permitan el transporte seguro de cereales a través del Mar Negro”, dijo Leo. “El pan de cada día de millones de personas no puede ser rehén de la guerra.”

El sábado, el Papa también pidió la abolición de la pena de muerte, afirmando en X que es “inadmisible porque atenta contra la inviolabilidad y la dignidad de la persona”.

“Se puede salvaguardar el bien común y cumplir las exigencias de la justicia sin recurrir a la pena capital: se han desarrollado sistemas de detención eficaces que protegen a los ciudadanos sin privar completamente a los culpables de la posibilidad de redención”, afirmó Leo.