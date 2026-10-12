Arabia Saudita: Segundo ataque mata al menos a una persona en el aeropuerto de Riad

Al menos una persona murió y otras 11 resultaron heridas en un ataque en el aeropuerto de Riad en Arabia Saudita el domingo, un día después de que un ataque similar matara a 12 personas e hiriera a cientos.

“El aeropuerto internacional Rey Khalid de Riad fue objeto de un nuevo ataque el domingo por la tarde”, informó la Autoridad General de Aviación Civil en un comunicado.

Posteriormente confirmó que la persona muerta en el ataque del domingo era un ciudadano paquistaní.

Un portavoz de la coalición liderada por Arabia Saudita que lucha contra los rebeldes hutíes respaldados por Irán en Yemen dijo que un misil de crucero había sido interceptado por sistemas de defensa aérea en las cercanías del aeropuerto, pero no había más detalles disponibles de inmediato.

Más tarde, los hutíes se atribuyeron la responsabilidad de los ataques y dijeron que habían “llevado a cabo cuatro operaciones cualitativas en las últimas 24 horas utilizando misiles balísticos y de crucero y drones”.

Un portavoz dijo que el grupo atacó varias veces el aeropuerto de Riad, así como el aeropuerto de Dammam en el este del país y dos instalaciones pertenecientes a la petrolera estatal saudita Aramco.

Más tarde el domingo por la noche, las autoridades saudíes también confirmaron un ataque en el aeropuerto de Dammam.

Los hutíes advierten a las aerolíneas tras el mortal ataque al aeropuerto de Riad Para ver este video, habilite JavaScript y considere actualizar a un navegador web que admita videos HTML5.

Los hutíes advierten a las aerolíneas que eviten Arabia Saudita

Los últimos ataques hutíes también se produjeron pocas horas después de que el grupo rebelde advirtiera a las aerolíneas y a los viajeros que evitaran los aeropuertos sauditas.

“Renovamos nuestra advertencia a todas las aerolíneas, expertos, empleados, trabajadores y viajeros contra el uso de los aeropuertos y el espacio aéreo sauditas, ya que son vulnerables a los ataques y se han convertido en un teatro de operaciones para nuestras fuerzas”, se lee en un comunicado difundido por el grupo en las redes sociales. Añadió que los aeropuertos de las ciudades santas de La Meca y Medina no serían atacados.

“Instamos a todos a que tomen en serio nuestras advertencias”, continúa el comunicado, afirmando: “Arabia Saudita es responsable de cualquier interceptación fallida”.

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¿Por qué se ataca a los aeropuertos sauditas?

Arabia Saudita ha intensificado su participación militar en Yemen en las últimas semanas, lanzando ataques contra los hutíes y respaldando una contraofensiva del gobierno yemení después de que los rebeldes se apoderaran de territorio estratégico a lo largo de la costa del Mar Rojo el mes pasado, incluso alrededor del vital estrecho de Bab el-Mandeb.

La autoridad sanitaria dirigida por los hutíes afirmó este fin de semana que 91 yemeníes han sido asesinados por la coalición liderada por Arabia Saudita en las últimas cinco semanas, el 60% de ellos mujeres y niños. Más temprano el domingo, dijo que un niño murió y seis personas resultaron heridas en un presunto ataque aéreo saudí contra una casa en Sanaa.

La gestión hutí Al-Masirah TV También informó que Arabia Saudita había atacado el aeropuerto internacional de Saná el domingo por la tarde.

No hubo comentarios inmediatos de las autoridades saudíes sobre las afirmaciones.

“A menos que el enemigo saudí detenga su agresión e interferencia en Yemen, lo peor está por venir, si Dios quiere”, dijo el Ministerio de Asuntos Exteriores dirigido por los hutíes en declaraciones difundidas por Al-Masirah TV el domingo, añadiendo que sus acciones se guiarían por el principio de reciprocidad.

¿Qué ha dicho Arabia Saudita sobre los ataques al aeropuerto de Riad?

La coalición liderada por Arabia Saudita, que apoya al gobierno yemení reconocido internacionalmente en su conflicto contra los rebeldes hutíes respaldados por Irán, prometió una respuesta dura al ataque, que calificó de “crimen de guerra en toda regla”.

Los ataques hutíes contra Riad se producen en medio de un aumento de los ataques hutíes contra Arabia Saudita esta semana, que han tenido como objetivo otros aeropuertos, sitios militares e infraestructura petrolera.

El aumento de los ataques se produjo tras una importante ofensiva militar de la coalición liderada por Arabia Saudita contra los hutíes.

Los rebeldes, uno de los representantes regionales de Teherán, han estado luchando contra el gobierno de Yemen, reconocido por la comunidad internacional, desde el estallido de una guerra civil hace más de una década.

Si bien una tregua en 2022 congeló el conflicto, no logró asegurar un acuerdo de paz duradero. La guerra entre Estados Unidos e Israel con Irán ha provocado un estallido de combates nuevamente en Yemen, empeorando una crisis humanitaria que ya era grave.

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¿Cómo ha reaccionado la comunidad internacional ante los ataques de Riad?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el sábado que hablaría con el líder de facto de Arabia Saudita, el príncipe heredero Mohammed bin Salman, tras el ataque, que calificó de “inaceptable”.

Trump también dijo que Estados Unidos “iba a considerar” la posibilidad de unirse a los ataques sauditas contra los rebeldes.

El domingo, los líderes europeos expresaron su “conmoción” por el ataque al aeropuerto de Riad.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo que la UE está en “solidaridad con Arabia Saudita” y condenó la “peligrosa escalada”.

“Estos ataques de los representantes de Irán están empujando a la región a una espiral de violencia. Están desestabilizando nodos cruciales de transporte y energía globales con ondas de choque enviadas por todo el mundo”, dijo von der Leyen.

El Ministro de Asuntos Exteriores alemán, Johann Wadephul, condenó “firmemente” lo que calificó de “un acto terrorista contra Arabia Saudita y la aviación civil”.

“Nuestros pensamientos están con las víctimas y envío mi más sentido pésame a sus seres queridos”, dijo en X.

El secretario de Defensa del Reino Unido, Wes Streeting, calificó los ataques de “despreciables” y una “escalada peligrosa”, mientras que el Ministerio de Asuntos Exteriores francés condenó el “ataque atroz” y destacó su “total solidaridad” con Arabia Saudita.

Rusia, socio estratégico de Irán, también condenó el ataque de los hutíes y pidió el fin de las hostilidades “por medios políticos y diplomáticos”.

Mientras tanto, Australia ha instado a sus ciudadanos en la capital saudita a “refugiarse en el lugar” en medio de la escalada de ataques.

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Editado por: Srinivas Mazumdaru, Wesley Rahn

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