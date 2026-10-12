Sospechoso del tiroteo en el baile de bienvenida en Minnesota queda en libertad bajo fianza después de que los disparos hicieran huir a los fanáticos del fútbol

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Una celebración de regreso a casa en Minnesota destrozada por disparos se ha convertido en el último punto de tensión sobre el crimen y la libertad bajo fianza después de que el tirador acusado fuera liberado de la cárcel apenas dos días después de su arresto.

Adam Abdihakeem Adam, de 18 años, pagó una fianza y fue liberado el sábado por la noche, según los registros de la cárcel del condado de Hennepin revisados ​​por Fox News Digital.

La policía dice que disparó a dos adolescentes afuera de la escuela secundaria Eden Prairie durante su partido de fútbol americano de bienvenida el 2 de octubre, lo que provocó la evacuación del estadio.

Su liberación generó críticas de la cuenta Rapid Response 47 del presidente Donald Trump, que destacó declaraciones de la policía que vinculaban el tiroteo con pandillas somalíes rivales.

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“Un juez de izquierda radical le concedió inmediatamente una libertad bajo fianza sin condiciones”, escribió el relato en X.

Los registros de la cárcel enumeran una fianza de $100,000 o opción de fianza sin condiciones y muestran que Adam fue liberado a las 7:04 pm del 10 de octubre. Se enfrenta a dos cargos de delitos graves de agresión en segundo grado con un arma peligrosa y un cargo de disturbio en segundo grado mientras estaba armado con un arma peligrosa. Su próxima comparecencia ante el tribunal está prevista para el lunes por la tarde.

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El tiroteo hirió a un joven de 18 años y a otro de 17 y dio inicio a una búsqueda por parte de varias agencias de los involucrados, según la policía de Eden Prairie.

Los investigadores alegan que la violencia comenzó después de que dos autos entraron a un estacionamiento y estalló una pelea que involucró a unas 10 personas. El conductor de un automóvil salió, abrió fuego contra las víctimas y huyó, según los documentos de la acusación citados por la afiliada FOX 9 Minneapolis.

Las autoridades identificaron al conductor como Adam, quien supuestamente conducía el auto de su hermano. Los investigadores rastrearon su teléfono en el vehículo antes, durante y después del tiroteo, informó el medio. Luego supuestamente abandonó el teléfono y cambió su número.

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Una búsqueda en su casa de St. Louis Park reveló ropa que coincidía con la que vestía el tirador en el video de vigilancia, según los cargos citados por FOX 9.

La policía alcanzó a Adam el 8 de octubre cerca de la autopista 55 y Penn Avenue en Minneapolis y lo detuvo sin incidentes.

La Oficina del Sheriff del Condado de Hennepin le dio crédito a los detectives de su Grupo de Trabajo contra Robo de Autos y su Grupo de Trabajo contra Drogas de West Metro, junto con los oficiales de St. Louis Park y Hopkins, por el boxeo seguro en el vehículo.

“Estoy increíblemente orgulloso de nuestros oficiales e investigadores que han trabajado sin parar junto con nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley para identificar a los responsables y responsabilizarlos”, dijo el jefe de policía de Eden Prairie, Matt Sackett, después del arresto.

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El caso ha intensificado las preocupaciones sobre la violencia relacionada con las pandillas somalíes en el área metropolitana, lo que llevó a las agencias regionales de seguridad pública a reunirse bajo la coordinación de la Oficina de Detención Criminal de Minnesota. Los líderes policiales dijeron que están compartiendo inteligencia y coordinando investigaciones para evitar más tiroteos.

La candidata republicana al Senado de Estados Unidos, Michele Tafoya, mencionó el tiroteo en el regreso a casa y otros actos de violencia recientes, al tiempo que advirtió la semana pasada que los habitantes de Minnesota se sienten cada vez más amenazados.

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“Nuestras fuerzas del orden aquí lo consideran producto de la violencia de las pandillas somalíes, y tenemos que identificarlo y encontrar una manera de abordarlo”, dijo Tafoya a Fox News Digital.

La policía de Eden Prairie también está investigando un incidente de disparos el 5 de octubre en una gasolinera Speedway, donde no se reportaron heridos. Los investigadores dijeron que no han identificado una conexión entre ese incidente y el tiroteo de regreso a casa.

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Sackett dijo que la investigación sobre el regreso a casa sigue activa, con posibles arrestos o cargos adicionales.

Peter D’Abrosca de Fox News Digital contribuyó a este informe.