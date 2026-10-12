Cientos de supermercados franceses afectados por un ciberataque que aumentó la temperatura de los sistemas de refrigeración

Cientos de supermercados franceses se vieron obligados a tirar productos perecederos el lunes después de que piratas informáticos se apoderaran de los sistemas de refrigeración en todo el país, arruinando las existencias de las principales cadenas en un sofisticado ciberataque nocturno.

Los piratas informáticos destruyeron los alimentos tomando el control de los sistemas de refrigeración de las tiendas Cooperative U, Leclerc, Les Mousquetaires e Intermarche en todo el país y luego descongelaron miles de congeladores y unidades de refrigeración.

Durante el ataque nocturno, en algunos casos, los refrigeradores llenos se calentaron hasta 50 grados Celsius (122 grados Fahrenheit) durante más de seis horas.

Según los minoristas, más de 400 tiendas se vieron afectadas.

Los fiscales de París confirmaron los ataques y dijeron que se habían reportado incendios en algunos lugares.

Intermarche dijo que las tiendas afectadas no tuvieron más remedio que “desechar todos los productos frescos y congelados”.

Leclerc dijo a la agencia de noticias francesa AFP que “un ciberataque afectó a uno de sus proveedores de equipos de refrigeración”, provocando “repercusiones en el funcionamiento de los sistemas de refrigeración de varias tiendas”.

Los supermercados dicen que no tuvieron más remedio que tirar a la basura los alimentos frescos y congelados que se calentaron a más de 50 grados centígrados durante varias horas durante la noche. Imagen: AFP

¿Cómo se accedió a los sistemas de refrigeración?

Los sistemas de refrigeración atacados eran supuestamente del proveedor danés Danfoss, algo sugerido por la oficina del primer ministro Sebastien Lecornu, que supuestamente identificó “una vulnerabilidad en el software suministrado por una empresa danesa y se puso en contacto con el proveedor”.

Danfoss dijo que estaba “al tanto de incidentes en Francia que afectaron a un número limitado de sistemas de gestión de refrigeración”, y añadió que las unidades en cuestión “estaban ejecutando firmware obsoleto”.

Danfoss dijo que había “aconsejado durante mucho tiempo a los clientes que mantuvieran los sistemas compatibles actualizados con el firmware más reciente y que migraran los sistemas heredados a soluciones de generación actual”.

La oficina del primer ministro Lecornu ha encargado a la agencia francesa de ciberseguridad ANSSI que investigue el ataque y está “en contacto con sus homólogos europeos, ya que otros países pueden verse afectados”.

También se informaron “problemas de seguridad” en Bélgica, Luxemburgo y los Países Bajos, y la cadena de supermercados holandesa Ahold Delhaize dijo que había desconectado los sistemas de refrigeración para protegerlos, aunque la compañía agregó que no veía ninguna conexión con los ataques franceses.

Los ataques al suministro de alimentos son ahora “una realidad”

Actualmente no está claro quién podría haber sido responsable del ciberataque y ningún grupo o individuo ha reivindicado aún la responsabilidad.

El incidente se produce en medio de una creciente preocupación por las vulnerabilidades relacionadas con el ransomware industrial y los ataques cibernéticos por parte de actores malignos en general, así como una mayor sensibilidad hacia los ataques híbridos rusos en medio de las crecientes tensiones por la guerra en Ucrania.

El mes pasado, el presidente francés, Emmanuel Macron, un firme partidario de la autodefensa de Kiev contra Rusia, ordenó la implementación de medidas para proteger la infraestructura crítica de Francia de los “ataques híbridos” del Kremlin.

El director general de la Cooperativa U, Dominique Schelcher, escribió en X: “Atacar equipos esenciales para la conservación de productos frescos y para el suministro de alimentos al pueblo francés es extremadamente grave y no tiene precedentes. Es inaceptable”.

“La seguridad alimentaria requiere más atención a todos los niveles”, escribió en X el Comisario de Alimentación y Agricultura de la UE, Christophe Hansen, quien condenó el ataque y añadió que la “explotación de los alimentos” es ahora una “realidad”.

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Editado por: Wesley Rahn