El gobierno gastó millones en anuncios de Trump. Y agentes federales allanan la casa de Ilhan Omar.

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Las principales historias de hoy

El gobierno de EE.UU. sigue pagando por anuncios que promocionan al presidente Trumpincluso después de que anunció que su súper PAC MAGA Inc. se haría cargo de la financiación. Un juez federal ordenó que se retiraran los anuncios, pero siguieron al aire. Un análisis de NPR de datos de AdImpact encuentra que se han gastado casi $22 millones en fondos de los contribuyentes desde que comenzó la campaña a fines de septiembre. Casi 10 millones de dólares de esa cantidad se gastaron después de que Trump se comprometió en una publicación de Truth Social del 5 de octubre a financiar la campaña de forma privada. La Casa Blanca ha calificado los anuncios como anuncios de servicio público, pero una demanda de Common Cause y otros argumentaron que fueron financiados sin la aprobación del Congreso, violando las restricciones a la publicidad y propaganda financiadas por los contribuyentes.

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i Alex Wong/Getty Images

Trump ha intensificado sus viajes de campaña antes de las elecciones de mitad de período. Anoche reunió a sus seguidores en Youngstown, Ohio, y hoy se dirige a Alaska. Se planean más eventos para finales de esta semana. Ha estado tratando de animar a sus seguidores a votar diciéndoles que finjan que él está en la boleta electoral.

ðŸŽ§ Los eventos de Trump se parecen a los mítines de su campaña presidencial: Enfatiza sus logros mientras critica a los superfans e insulta a los demócratas, dice Danielle Kurtzleben de NPR. arriba primero. Kurtzleben agrega que la campaña de Trump enfatiza que el Partido Republicano sigue siendo su partido, a pesar de su disminución de aprobación. Candidatos como el candidato republicano a gobernador de Ohio, Vivek Ramaswamy, y el senador republicano Jon Husted, lo vieron grande y agradecido, pero Kurtzleben dice que los beneficios de aparecer junto a Trump aún no están claros.

Enfatiza sus logros mientras critica a los superfans e insulta a los demócratas, dice Danielle Kurtzleben de NPR. arriba primero. Kurtzleben agrega que la campaña de Trump enfatiza que el Partido Republicano sigue siendo su partido, a pesar de su disminución de aprobación. Candidatos como el candidato republicano a gobernador de Ohio, Vivek Ramaswamy, y el senador republicano Jon Husted, lo vieron grande y agradecido, pero Kurtzleben dice que los beneficios de aparecer junto a Trump aún no están claros. ¾¡ï ̧ A sólo unas semanas del día de las elecciones las encuestas pueden empezar a inundar el panorama. Si bien sirven como una herramienta útil, recuerde que no pueden predecir el futuro. Tenga en cuenta estos consejos a medida que llegan las encuestas.

las encuestas pueden empezar a inundar el panorama. Si bien sirven como una herramienta útil, recuerde que no pueden predecir el futuro. Tenga en cuenta estos consejos a medida que llegan las encuestas. ¾¡ï ̧ La aplicación NPR tiene toda la cobertura electoral de NPR en un solo lugar — desde las historias más importantes de todo el país hasta los temas que importan cerca de casa. Explore titulares, listas de reproducción, episodios de podcasts, videos y más, todo en la pestaña Elecciones de 2026.

Agentes federales registraron la casa de la representante Ilhan Omar en Washington, DCayer por la mañana. Omar, demócrata por Minnesota, dice que la búsqueda fue motivada políticamente por la administración Trump. El Departamento de Justicia dijo a NPR en un comunicado que los agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional “ejecutaron una orden de registro autorizada judicialmente”, aprobada por el Departamento de Justicia, como parte de una investigación federal en curso. Funcionarios federales actuales y anteriores con conocimiento de la búsqueda que no estaban autorizados a hablar públicamente confirmaron los detalles, revelando que esta investigación de varios años incluye denuncias de denunciantes y se centra en acusaciones de fraude migratorio.

ðŸŽ§ Una de las vecinas de Omar, Sharon Jackson, de 79 años, le dice a Luke Garrett de NPR que la despertaron. ayer alrededor de las 4:30 am con fuertes golpes y que camionetas y agentes con guantes caminaban hacia y desde la casa de la congresista. El vicepresidente JD Vance acusó anteriormente a Omar de fraude migratorio, lo cual ella niega. Omar es un ciudadano estadounidense que salió de Somalia como refugiado. Afirmó en las redes sociales que el presidente ha pasado una década apuntándola con campañas de difamación y prometió no ser silenciada. Trump dice que no está involucrado en la investigación sobre Omar.

vivir mejor

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i Malte Mueller/Getty Images

Vivir mejor es una serie especial sobre lo que se necesita para mantenerse saludable en Estados Unidos.

Estados Unidos está experimentando su peor resurgimiento del sarampión en décadas. Hasta finales de septiembre se habían notificado más de 3.600 casos confirmados y dos muertes. Los brotes en varios estados y las exposiciones en lugares públicos como bares, estadios deportivos y transporte público han generado preocupación sobre la seguridad en los viajes. Casi todos los casos de sarampión en Estados Unidos afectan a personas no vacunadas y, a medida que los brotes crecen en algunos estados, el riesgo de exposición aumenta. Esto es lo que debe saber antes de viajar en avión o tren.

“Las personas que han recibido dos dosis de la vacuna triple vírica se consideran protegidas contra el sarampión.

“La enfermedad es muy contagiosa. Se propaga por el aire cuando una persona infectada tose, respira o estornuda. Ese espacio aéreo puede permanecer contaminado hasta por dos horas.

âœˆï¸ Consulte con su proveedor de atención médica sobre su estado de vacunación. Es posible que le recomienden un refuerzo según su historial médico y su salud.

Es posible que las personas inmunocomprometidas no puedan recibir la vacuna y, a menudo, dependen de la inmunidad colectiva para protegerse. Para el sarampión, el umbral de vacunación para lograr inmunidad colectiva es del 95%.

“El sarampión puede ser difícil de rastrear porque los síntomas, como fiebre, tos y sarpullido, generalmente aparecen entre siete y 14 días después de la exposición y, a veces, pueden tardar hasta 21 días en aparecer.

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i Ernst Haas/Getty Images

La nueva exitosa exposición del Museo Metropolitano de Arte muestra las obras de dos artistas del siglo XX. Jackson Pollock es conocido por sus pinturas de goteo. Su esposa, Lee Krasner, a menudo se ha visto eclipsada por su marido. Este programa finalmente le da a Krasner el reconocimiento que se merece. Con más de 120 piezas en exhibición (74 de Krasner y 48 de Pollock), la muestra también destaca a Krasner como un titán del expresionismo abstracto. Mire algunas de las fotografías de la exposición.

3 cosas que debes saber antes de ir

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i Jonathan Nackstrand/AFP vía Getty Images

Los estadounidenses Robert Hall de la Universidad de Stanford y Michael Woodford de la Universidad de Columbia ganaron el Premio Nobel de Ciencias Económicas por su trabajo en la gestión de ciclos de auge y caída para reducir la inflación y el desempleo. La nueva secretaria de prensa de Trump, Katie Zacharia, ofrecerá hoy su primera rueda de prensa. Ha elevado su perfil apareciendo en medios conservadores y promoviendo teorías de conspiración de derecha. El agitado tráfico matutino puede hacer que el desayuno sea un lujo en Lagos, Nigeria. Akara es un elemento básico en la carretera. Para la serie Desayuno alrededor del mundo de NPR, Emmanuel Akinwotu explora las profundas raíces del sabroso refrigerio en Nigeria y África occidental, y su propagación por todo el mundo durante la trata transatlántica de esclavos.

Este boletín fue editado por Susana Nuyen.