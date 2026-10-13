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El primer ministro búlgaro convoca al embajador ruso tras el hundimiento de un barco en un ataque con drones en el Mar Negro

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Gabriel Sánchez
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El primer ministro búlgaro, Rumen Radev, convocó al embajador ruso después de que dos barcos mercantes fueran atacados por drones frente a la costa búlgara del Mar Negro y uno de ellos se hundiera.

Seis miembros de la tripulación del HS Dignity, con bandera de Guinea-Bissau, fueron rescatados y otros 10 están desaparecidos, según el ministro de Defensa, Dimitar Stoyanov, después de que se hundiera a 17 millas náuticas (31 kilómetros) al este de la aldea de Krapets después de haber enviado una señal de socorro.

El otro barco, el Chelsea-3, de propiedad ucraniana, fue alcanzado por drones a 18 millas náuticas de la ciudad de Byala y sus 15 tripulantes fueron rescatados.

Los ataques se producen una semana después de que otros dos barcos comerciales fueran alcanzados por drones marítimos y aéreos en la zona económica exclusiva de Bulgaria.

Uno de los barcos, el Alfa Watan, se hundió y se presume que sus 10 tripulantes, incluidos nueve sirios, están muertos.

Radev convocó una reunión de emergencia el martes y dijo que había convocado a la enviada rusa Eleonora Mitrofanova. Aunque no hubo pruebas concluyentes de que se haya culpado a “ninguna de las partes… la lógica sugiere que el resultado beneficia a la Federación Rusa”, dijo.

Mitrofanova fue citada más tarde por los medios búlgaros diciendo a Radev que no tenía información del Ministerio de Defensa de Rusia sobre los últimos ataques. También dijo que estos ataques podrían haber sido una provocación por parte de un tercero.

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