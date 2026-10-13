El primer ministro búlgaro convoca al embajador ruso tras el hundimiento de un barco en un ataque con drones en el Mar Negro

El primer ministro búlgaro, Rumen Radev, convocó al embajador ruso después de que dos barcos mercantes fueran atacados por drones frente a la costa búlgara del Mar Negro y uno de ellos se hundiera.

Seis miembros de la tripulación del HS Dignity, con bandera de Guinea-Bissau, fueron rescatados y otros 10 están desaparecidos, según el ministro de Defensa, Dimitar Stoyanov, después de que se hundiera a 17 millas náuticas (31 kilómetros) al este de la aldea de Krapets después de haber enviado una señal de socorro.

El otro barco, el Chelsea-3, de propiedad ucraniana, fue alcanzado por drones a 18 millas náuticas de la ciudad de Byala y sus 15 tripulantes fueron rescatados.

Los ataques se producen una semana después de que otros dos barcos comerciales fueran alcanzados por drones marítimos y aéreos en la zona económica exclusiva de Bulgaria.

Uno de los barcos, el Alfa Watan, se hundió y se presume que sus 10 tripulantes, incluidos nueve sirios, están muertos.

Radev convocó una reunión de emergencia el martes y dijo que había convocado a la enviada rusa Eleonora Mitrofanova. Aunque no hubo pruebas concluyentes de que se haya culpado a “ninguna de las partes… la lógica sugiere que el resultado beneficia a la Federación Rusa”, dijo.

Mitrofanova fue citada más tarde por los medios búlgaros diciendo a Radev que no tenía información del Ministerio de Defensa de Rusia sobre los últimos ataques. También dijo que estos ataques podrían haber sido una provocación por parte de un tercero.