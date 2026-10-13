Los Bills y Rams acaban de jugar el thriller de la temporada de la NFL, y tal vez una vista previa del Super Bowl

Los Buffalo Bills y Los Angeles Rams necesitaron casi 70 minutos para decidir un ganador el lunes.

Si tenemos suerte, jugarán al menos 60 más en febrero.

Los Bills vencieron a los Rams 37-34 en un thriller de tiempo extra en “Monday Night Football”. El juego, un enfrentamiento entre los contendientes al campeonato y los dos últimos MVP de la NFL, estuvo a la altura de lo que se anuncia como un enfrentamiento sísmico, y tal vez proporcionó una vista previa del Super Bowl 61.

Buffalo sobrevivió a Los Ángeles en un asunto de ida y vuelta con numerosos giros, vueltas, touchdowns, pérdidas de balón y jugadas que cambiaron el juego. Después de que los equipos se combinaron para 33 puntos en los primeros tres cuartos, se combinaron para la friolera de 38 en el último cuarto y el tiempo extra.

Josh Allen, MVP de la NFL de 2024, completó 12 de 19 pases para 210 yardas, un touchdown y una intercepción. También fue un auténtico matón en el suelo, corriendo 10 veces para 121 yardas y una anotación.

Matthew Stafford, el actual MVP, también estuvo sensacional. Completó 40 de 54 pases para 383 yardas y tres touchdowns, el tercer juego consecutivo en el que intentó al menos 50 pases.

Ambos mariscales de campo realizaron ofensivas casi perfectas en la segunda mitad.

Después de anotar un touchdown en su última posesión del tercer cuarto, los Bills entraron al cuarto ganando 19-14. Luego, los equipos intercambiaron touchdowns en sus próximas cinco unidades. En la segunda mitad, las ofensivas se combinaron para siete touchdowns y sólo dos despejes.

Después de una excursión de 71 yardas y ocho jugadas por parte de los Rams, empataron el juego a 27 con siete minutos y 14 segundos restantes, los equipos intercambiaron series de anotaciones especialmente de libros de texto.

Primero, Buffalo realizó un viaje de 11 jugadas y 71 yardas que incluyó una carrera de 21 yardas de Josh Allen en segunda y 17.

Dos jugadas después, los Bills llegaron a la zona de anotación con solo 99 segundos restantes en el juego. Fue entonces cuando Stafford se puso a trabajar, avanzando a Los Ángeles 63 yardas en sólo ocho jugadas para empatar el juego con sólo cinco segundos restantes en el reloj.

En tiempo extra, los Rams ganaron el sorteo y eligieron defender primero, una decisión que pronto resultó genial para el entrenador Sean McVay.

En la tercera jugada del tiempo extra, Allen encontró a Khalil Shakir para un pase de 57 yardas que estuvo increíblemente cerca de ser un touchdown. Shakir corría por la banda izquierda cuando Kam Kinchens se lanzó y apenas pudo golpear los pies de Shakir, provocando que el receptor cayera.

La entrada que salvó el touchdown resultó ser enorme, porque en la siguiente jugada, el corredor James Cook perdió el balón.

Los Ángeles tomó el control necesitando solo un gol de campo para ganar, y rápidamente avanzó 50 yardas hasta la yarda 30 de Buffalo, creando un gran momento en el juego. En tercera y cinco, McVay optó por permanecer en el suelo en lugar de un enfoque más agresivo para intentar un gol de campo más cercano.

La decisión fracasó, ya que el intento de gol de campo ganador del juego de 48 yardas del pateador de los Rams, Harrison Mevis, fue bloqueado por el ala defensiva Greg Rousseau, para alivio de Cook.

“Me hubiera gustado haber tenido una mejor decisión de jugada y haberlo intentado y haberlo hecho mucho más ajustado”, dijo McVay después del juego sobre su decisión de tercer intento. “Estoy enfermo ahora mismo… me arrepentiré de haber pateado eso y no tener una mejor decisión… depende de mí”.

Y añadió: “Ha pasado un tiempo desde que me enojé tanto después de un partido”.

Después de cuatro carreras tras la patada fallida, el pateador de los Bills, Tyler Bass, anotó un gol de campo de 45 yardas, asegurando la victoria para Buffalo.

â€œEs fÃºtbol. Puedes estar abajo y fuera en una jugada y en otra jugada en la cima del mundo”, dijo Allen sobre la montaña rusa del tiempo extra. “Así es como nos ha ido hoy”.

Los Bills mejoraron a 4-1 con la victoria, manteniéndose en el primer lugar de la AFC Este.

Los Rams, por otro lado, cayeron a 2-3, incluido 1-2 en casa. Los Ángeles aún no ha ganado dos juegos consecutivos esta temporada, alternando derrotas y victorias en cada una de las primeras cinco semanas, lo que los coloca en el tercer lugar de la NFC Oeste.

El partido del lunes fue un clásico instantáneo, y una revancha similar sería un Super Bowl fantástico. Sin embargo, con la derrota, los Rams enfrentarán un camino particularmente cuesta arriba para que estos dos equipos se enfrenten nuevamente esta temporada.