Pakistán impone el estado de emergencia en Khyber Pakhtunkhwa. ¿Cómo afectará esto a las relaciones con Afganistán?

Pakistán anunció el domingo que la provincia noroccidental de Khyber Pakhtunkhwa había sido puesta bajo estado de emergencia.

El gobierno federal del primer ministro Shehbaz Sharif defendió la medida, diciendo que la administración provincial, encabezada por el partido Tehreek-e-Insaf (PTI) del ex primer ministro encarcelado Imran Khan, estaba trabajando “mano a mano” con los talibanes paquistaníes, conocidos como Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP).

“El gobierno del PTI en la provincia no ha equipado a la policía y a las fuerzas de seguridad para contrarrestar la militancia. En cambio, tienen vínculos con el TTP y no cooperaron con el gobierno federal para luchar contra el terrorismo”, dijo a DW Talal Chaudhry, ministro de Estado para Asuntos del Interior.

El ministro de Información, Attaullah Tarar, dijo que el gobierno tenía “pruebas sólidas” para respaldar sus acusaciones, informó la agencia de noticias Associated Press.

Dijo que la suspensión e imposición de un estado de emergencia en Khyber Pakhtunkhwa permitiría a las fuerzas de seguridad y a la nueva administración coordinar mejor los esfuerzos para combatir el terrorismo.

La medida se produce mientras miles de partidarios de Khan continúan organizando protestas antigubernamentales y exigen que el exlíder sea liberado de la cárcel.

Pero el gobierno federal ha negado que su acción haya sido impulsada por la política interna.

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Un bastión del PTI de Imran Khan

Khyber Pakhtunkhwa, que ha sufrido un número cada vez mayor de ataques militantes en los últimos meses, es un bastión político del ex primer ministro Khan.

El jugador de críquet convertido en político ha estado en prisión desde 2023 por corrupción y otros cargos que, según él y sus seguidores, tienen motivaciones políticas.

Su partido PTI había gobernado durante mucho tiempo la volátil provincia, pero la decisión de Islamabad de imponer un estado de emergencia ahora lo ha destituido efectivamente del poder.

La constitución de Pakistán permite que el gobierno federal reemplace a las autoridades provinciales durante una emergencia.

Islamabad dijo que Khyber Pakhtunkhwa ahora sería administrado directamente por un nuevo gobernador, asistido por un consejo asesor. Este acuerdo estará vigente inicialmente durante seis meses, pero podría extenderse tanto como sea necesario, dijeron las autoridades.

¿Es el gobierno del gobernador la solución?

El partido de Khan ha criticado la suspensión del gobierno provincial.

“Esto es más bien un golpe disfrazado de emergencia y de un gobierno del gobernador”, afirmó el portavoz del PTI, Sayed Zulfikar Bukhari.

También ha generado dudas sobre la autonomía provincial y el futuro del gobierno civil, y los críticos advierten que la destitución abrupta de una administración electa corre el riesgo de debilitar la rendición de cuentas y profundizar las divisiones políticas.

“El gobierno del gobernador sólo debería imponerse en crisis constitucionales extremas, no en disputas políticas, y su legalidad debería ser revisada por el Tribunal Constitucional”, dijo a DW Osama Malik, un alto experto constitucional.

“Si bien puede reducir temporalmente los ataques militantes, la seguridad duradera requiere un compromiso político y una aplicación de la ley civil más fuerte”.

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Raja Qaiser Ahmed, profesor asistente de seguridad regional y asuntos exteriores en la Universidad Quaid-i-Azam en Islamabad, se hizo eco de esta opinión.

“El gobierno federal nunca puede sustituir a una autoridad política electa. En medio de esta medida inusual también surgiría el argumento de la autonomía provincial”, dijo a DW.

“Sin embargo, podría agilizar la coordinación entre el gobierno federal y la provincia, que fue un eslabón perdido durante bastante tiempo”.

La creciente militancia plantea graves desafíos a la seguridad

Pakistán ha visto un aumento de la violencia militante en los últimos años.

Las autoridades han registrado más de 2.800 ataques militantes desde enero, que han matado o herido a unas 3.000 personas, según la agencia de noticias AP.

Islamabad culpa a elementos afganos por los ataques y ha acusado a los gobernantes talibanes de permitir que el territorio afgano sea utilizado para albergar a militantes.

Pakistán quiere que Kabul tome medidas drásticas contra el TTP, que es un grupo separado pero estrechamente vinculado a los talibanes afganos. El TTP busca imponer una interpretación de línea dura del Islam, particularmente en Khyber Pakhtunkhwa.

“Hemos estado pidiendo a Kabul que reconozca a los terroristas como terroristas y tome medidas contra ellos. Deben hacerlo porque su propia paz, seguridad y futuro están vinculados a Pakistán”, afirmó Chaudhry, viceministro del Interior.

Los talibanes afganos niegan las acusaciones y dicen que no se les puede responsabilizar por los incidentes de seguridad dentro de Pakistán.

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¿Intensificará el conflicto entre Afganistán y Pakistán?

La disputa ha alimentado crecientes tensiones entre los vecinos, que han escalado hasta convertirse en enfrentamientos armados en los últimos meses, aumentando los temores de una confrontación más amplia.

Ahmed cree que la suspensión del gobierno provincial de Khyber Pakhtunkhwa probablemente agravará las tensiones entre Pakistán y Afganistán.

“Las medidas de seguridad adoptadas en Khyber Pakhtunkhwa afectarían aún más la relación entre Pakistán y Afganistán, que aparentemente está atrapada en un ciclo prolongado de ofensa y escalada”, dijo Ahmed.

Después de anunciar el estado de emergencia, Islamabad también autorizó el despliegue de tropas militares y equipo militar adicionales en la región para apoyar a las autoridades.

Ayesha Siddiqa, analista militar y de seguridad independiente, advirtió que la suspensión del gobierno provincial electo podría complicar los esfuerzos antiterroristas al profundizar el resentimiento entre las comunidades locales.

“Después de poner fin al gobierno político, no creo que la situación de seguridad mejore. De hecho, habrá menos voluntad entre las comunidades locales para apoyar las operaciones antiterroristas”, dijo a DW.

Editado por: Srinivas Mazumdaru