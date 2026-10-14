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Calendario y resultados de los Clasificatorios para la Copa Mundial FIBA ​​2027

By
Gabriel Sánchez
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Calendario y resultados de los Clasificatorios para la Copa Mundial FIBA ​​2027

Victor Wembanyama y Nikola JokiÄ‡ destacan el poder de las estrellas de la NBA en la cuarta ventana de clasificación para la Copa Mundial FIBA ​​2027.

La Copa Mundial FIBA ​​2027 se llevará a cabo del 27 de agosto al 27 de septiembre. 12 en cuatro ciudades de Qatar – Doha, Al Rayyan, Lusail y Al Wakrah – y 32 equipos se clasificarán: siete equipos de FIBA ​​Américas, siete equipos de FIBA ​​Asia/Oceana, cinco equipos de FIBA ​​África y 12 equipos de FIBA ​​Europa. Qatar califica automáticamente como nación anfitriona.

Vuelva a consultar aquí para conocer las clasificaciones y los resultados actualizados de la ventana de clasificación para la Copa Mundial del 27 al 31 de agosto.

Clasificatorios para la Copa Mundial FIBA ​​Américas

Clasificación de las eliminatorias para el Mundial FIBA ​​Américas

Grupo E

  1. Estados Unidos 7-1 (15 puntos)
  2. República Dominicana 6-2 (14 puntos)
  3. Brasil 6-2 (14 puntos)
  4. México 5-3 (13 puntos)
  5. Colombia 3-5 (11 puntos)
  6. Chile 2-6 (10 puntos)

Grupo F

  1. Canadá 8-0 (16 puntos)
  2. Argentina 6-2 (14 puntos)
  3. Uruguay 6-2 (14 puntos)
  4. Bahamas 4-4 (12 puntos)
  5. Puerto Rico 2-6 (10 puntos)
  6. Panamá 2-6 (10 puntos)

Calendario de clasificación de la cuarta ventana de FIBA ​​Américas

  • 27 de agosto: Argentina 89Puerto Rico 75
  • 27 de agosto: EE.UU 89Chile 71
  • 27 de agosto: República Dominicana 94Brasil 90
  • 27 de agosto: Bahamas 103Uruguay 94
  • 27 de agosto: Canadá 86Panamá 66
  • 27 de agosto: México 112colombia 86
  • 31 de agosto: EE.UU 104colombia 80
  • 31 de agosto: Canadá 97Argentina 91
  • 31 de agosto: Uruguay80Puerto Rico75
  • 31 de agosto: República Dominicana101Chile66
  • 31 de agosto: Bahamas 100Panamá 82
  • 31 de agosto: México 79Brasil 74

Clasificatorios para la Copa Mundial de Europa FIBA

Clasificación para la Copa del Mundo FIBA ​​Europa

grupo yo

  1. España 5-2 (12 puntos)
  2. Ucrania 5-2 (12 puntos)A
  3. Montenegro 4-3 (11 puntos)
  4. Portugal 4-3 (11 puntos)
  5. Georgia 4-3 (11 puntos)
  6. Grecia 3-4 (10 puntos)A

Grupo J

  1. Turquía 8-0 (16 puntos)*
  2. Serbia 6-2 (14 puntos)A
  3. Italia 5-3 (13 puntos)
  4. Lituania 4-4 (12 puntos)
  5. Bosnia y Herzegovina 3-5 (11 puntos)
  6. Islandia 3-5 (11 puntos)

*Clasificado para la Copa del Mundo de Baloncesto FIBA ​​2027

Grupo K

  1. Croacia 7-1 (15 puntos)
  2. Alemania 7-1 (15 puntos)
  3. Polonia 7-1 (15 puntos)
  4. Letonia 4-4 (12 puntos)
  5. Holanda 2-6 (10 puntos)
  6. Israel 2-6 (10 puntos)

Grupo L

  1. Francia 7-1 (15 puntos)
  2. Finlandia 5-3 (13 puntos)
  3. Eslovenia 4-4 (12 puntos)
  4. Suecia 4-4 (12 puntos)
  5. Hungría 4-4 (12 puntos)
  6. Estonia 3-5 (11 puntos)

Calendario de clasificación de la cuarta ventana de FIBA ​​Europa

  • 27 de agosto: Suecia 86Finlandia 81
  • 27 de agosto: Hungría 85Estonia 67
  • 27 de agosto: Alemania 99Países Bajos 83
  • 27 de agosto: Croacia 115Letonia 80
  • 27 de agosto: Polonia 106Israel 86
  • 27 de agosto: Francia 92Eslovenia 67
  • 28 de agosto: Georgia 101Montenegro 74
  • 28 de agosto: Ucrania 82Grecia 76
  • 28 de agosto: Pavo 94Lituania 66
  • 28 de agosto: Serbia 102Islandia 73
  • 28 de agosto: Bosnia y Herzegovina 78Italia 75
  • 28 de agosto:Portugal 95España 89
  • 30 de agosto: Croacia 101Países Bajos 99
  • 30 de agosto: Alemania 96Polonia 94
  • 30 de agosto: Francia 84Suecia 69
  • 30 de agosto: Letonia 80Israel 75
  • 30 de agosto: Finlandia 96Estonia 67
  • 30 de agosto: Eslovenia 92Hungría 77
  • 31 de agosto: Lituania 78Bosnia y Herzegovina 73
  • 31 de agosto: Grecia 108España 106
  • 31 de agosto: Serbia 76Italia 64
  • 31 de agosto: Georgia 98portugal 90
  • 31 de agosto: Ucrania 98Montenegro 89
  • 31 de agosto: Pavo 110, Islandia 73

Clasificatorios para la Copa Mundial de África FIBA

Clasificación para la Copa Mundial de África FIBA

Grupo E

  1. Camerún 7-2 (16 puntos)
  2. Sudán del Sur 7-2 (16 puntos)
  3. Guinea 6-3 (15 puntos)
  4. Túnez 5-4 (14 puntos)
  5. Nigeria 5-4 (14 puntos)
  6. Cabo Verde 3-6 (12 puntos)

Grupo F

  1. Costa de Marfil 7-2 (16 puntos)
  2. Senegal 7-2 (16 puntos)
  3. Angola 6-3 (15 puntos)
  4. Malí 6-3 (15 puntos)
  5. Egipto 4-5 (13 puntos)
  6. República Democrática del Congo 3-6 (12 puntos)

Calendario de clasificación de la cuarta ventana de FIBA ​​África

  • 27 de agosto: Sudán del Sur 81Guinea 71
  • 27 de agosto: Angola 100República Democrática del Congo 68
  • 27 de agosto: Camerún 78Nigeria 62
  • 27 de agosto: Costa de Marfil 83Malí 77
  • 27 de agosto: Túnez 60Cabo Verde 56
  • 27 de agosto: Egipto 76Senegal 67
  • 28 de agosto: Sudán del Sur 82Nigeria 79
  • 28 de agosto: Guinea 81Cabo Verde 61
  • 28 de agosto: Camerún 83Túnez 61
  • 29 de agosto: Costa de Marfil 72Egipto 66
  • 29 de agosto: Malí 101República Democrática del Congo 76
  • 29 de agosto: Senegal 84Angola 82
  • 30 de agosto: Nigeria 100Cabo Verde 84
  • 30 de agosto: República Democrática del Congo 77Egipto 75
  • 30 de agosto: Guinea 90Camerún 67
  • 30 de agosto: Angola 91Costa de Marfil 70
  • 30 de agosto: Sudán del Sur 79Túnez 75
  • 30 de agosto: Senegal 97Malí 71

Clasificatorios para la Copa Mundial FIBA ​​Asia/Oceanía

Clasificación para la Copa Mundial FIBA ​​Asia/Oceanía

Grupo E

  1. Australia 8-0 (16 puntos)
  2. Nueva Zelanda 6-2 (14 puntos)
  3. Irán 5-3 (13 puntos)
  4. Jordania 5-3 (13 puntos)
  5. Filipinas 4-4 (12 puntos)
  6. Siria 2-6 (10 puntos)

Grupo F

  1. Japón 6-2 (14 puntos)
  2. Líbano 6-2 (14 puntos)
  3. China 5-3 (13 puntos)
  4. Corea 4-4 (12 puntos)
  5. Catar 4-4 (12 puntos)
  6. Arabia Saudita 3-5 (11 puntos)

Calendario de clasificación de la cuarta ventana FIBA ​​Asia/Oceanía

  • 27 de agosto: Porcelana 83Catar 57
  • 27 de agosto: Japón 106Arabia Saudita 78
  • 27 de agosto: Líbano 93Corea 74
  • 28 de agosto: Nueva Zelanda 93Irán 91
  • 28 de agosto: Australia 123Siria 64
  • 28 de agosto: Filipinas 82Jordania 81
  • 30 de agosto: Nueva Zelanda 126Siria 74
  • 30 de agosto: Australia 126Jordania 93
  • 30 de agosto: Filipinas 68Irán 56
  • 31 de agosto: Corea 85Arabia Saudita 72
  • 31 de agosto: Japón 123Catar 70
  • 31 de agosto: Porcelana 89Líbano 87

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