Calendario y resultados de los Clasificatorios para la Copa Mundial FIBA ​​2027

La Copa Mundial FIBA 2027 se llevará a cabo del 27 de agosto al 27 de septiembre. 12 en cuatro ciudades de Qatar – Doha, Al Rayyan, Lusail y Al Wakrah – y 32 equipos se clasificarán: siete equipos de FIBA Américas, siete equipos de FIBA Asia/Oceana, cinco equipos de FIBA África y 12 equipos de FIBA Europa. Qatar califica automáticamente como nación anfitriona.
Vuelva a consultar aquí para conocer las clasificaciones y los resultados actualizados de la ventana de clasificación para la Copa Mundial del 27 al 31 de agosto.
Clasificatorios para la Copa Mundial FIBA Américas
Clasificación de las eliminatorias para el Mundial FIBA Américas
Grupo E
- Estados Unidos 7-1 (15 puntos)
- República Dominicana 6-2 (14 puntos)
- Brasil 6-2 (14 puntos)
- México 5-3 (13 puntos)
- Colombia 3-5 (11 puntos)
- Chile 2-6 (10 puntos)
Grupo F
- Canadá 8-0 (16 puntos)
- Argentina 6-2 (14 puntos)
- Uruguay 6-2 (14 puntos)
- Bahamas 4-4 (12 puntos)
- Puerto Rico 2-6 (10 puntos)
- Panamá 2-6 (10 puntos)
Calendario de clasificación de la cuarta ventana de FIBA Américas
- 27 de agosto: Argentina 89Puerto Rico 75
- 27 de agosto: EE.UU 89Chile 71
- 27 de agosto: República Dominicana 94Brasil 90
- 27 de agosto: Bahamas 103Uruguay 94
- 27 de agosto: Canadá 86Panamá 66
- 27 de agosto: México 112colombia 86
- 31 de agosto: EE.UU 104colombia 80
- 31 de agosto: Canadá 97Argentina 91
- 31 de agosto: Uruguay80Puerto Rico75
- 31 de agosto: República Dominicana101Chile66
- 31 de agosto: Bahamas 100Panamá 82
- 31 de agosto: México 79Brasil 74
Clasificatorios para la Copa Mundial de Europa FIBA
Clasificación para la Copa del Mundo FIBA Europa
grupo yo
- España 5-2 (12 puntos)
- Ucrania 5-2 (12 puntos)A
- Montenegro 4-3 (11 puntos)
- Portugal 4-3 (11 puntos)
- Georgia 4-3 (11 puntos)
- Grecia 3-4 (10 puntos)A
Grupo J
- Turquía 8-0 (16 puntos)*
- Serbia 6-2 (14 puntos)A
- Italia 5-3 (13 puntos)
- Lituania 4-4 (12 puntos)
- Bosnia y Herzegovina 3-5 (11 puntos)
- Islandia 3-5 (11 puntos)
*Clasificado para la Copa del Mundo de Baloncesto FIBA 2027
Grupo K
- Croacia 7-1 (15 puntos)
- Alemania 7-1 (15 puntos)
- Polonia 7-1 (15 puntos)
- Letonia 4-4 (12 puntos)
- Holanda 2-6 (10 puntos)
- Israel 2-6 (10 puntos)
Grupo L
- Francia 7-1 (15 puntos)
- Finlandia 5-3 (13 puntos)
- Eslovenia 4-4 (12 puntos)
- Suecia 4-4 (12 puntos)
- Hungría 4-4 (12 puntos)
- Estonia 3-5 (11 puntos)
Calendario de clasificación de la cuarta ventana de FIBA Europa
- 27 de agosto: Suecia 86Finlandia 81
- 27 de agosto: Hungría 85Estonia 67
- 27 de agosto: Alemania 99Países Bajos 83
- 27 de agosto: Croacia 115Letonia 80
- 27 de agosto: Polonia 106Israel 86
- 27 de agosto: Francia 92Eslovenia 67
- 28 de agosto: Georgia 101Montenegro 74
- 28 de agosto: Ucrania 82Grecia 76
- 28 de agosto: Pavo 94Lituania 66
- 28 de agosto: Serbia 102Islandia 73
- 28 de agosto: Bosnia y Herzegovina 78Italia 75
- 28 de agosto:Portugal 95España 89
- 30 de agosto: Croacia 101Países Bajos 99
- 30 de agosto: Alemania 96Polonia 94
- 30 de agosto: Francia 84Suecia 69
- 30 de agosto: Letonia 80Israel 75
- 30 de agosto: Finlandia 96Estonia 67
- 30 de agosto: Eslovenia 92Hungría 77
- 31 de agosto: Lituania 78Bosnia y Herzegovina 73
- 31 de agosto: Grecia 108España 106
- 31 de agosto: Serbia 76Italia 64
- 31 de agosto: Georgia 98portugal 90
- 31 de agosto: Ucrania 98Montenegro 89
- 31 de agosto: Pavo 110, Islandia 73
Clasificatorios para la Copa Mundial de África FIBA
Clasificación para la Copa Mundial de África FIBA
Grupo E
- Camerún 7-2 (16 puntos)
- Sudán del Sur 7-2 (16 puntos)
- Guinea 6-3 (15 puntos)
- Túnez 5-4 (14 puntos)
- Nigeria 5-4 (14 puntos)
- Cabo Verde 3-6 (12 puntos)
Grupo F
- Costa de Marfil 7-2 (16 puntos)
- Senegal 7-2 (16 puntos)
- Angola 6-3 (15 puntos)
- Malí 6-3 (15 puntos)
- Egipto 4-5 (13 puntos)
- República Democrática del Congo 3-6 (12 puntos)
Calendario de clasificación de la cuarta ventana de FIBA África
- 27 de agosto: Sudán del Sur 81Guinea 71
- 27 de agosto: Angola 100República Democrática del Congo 68
- 27 de agosto: Camerún 78Nigeria 62
- 27 de agosto: Costa de Marfil 83Malí 77
- 27 de agosto: Túnez 60Cabo Verde 56
- 27 de agosto: Egipto 76Senegal 67
- 28 de agosto: Sudán del Sur 82Nigeria 79
- 28 de agosto: Guinea 81Cabo Verde 61
- 28 de agosto: Camerún 83Túnez 61
- 29 de agosto: Costa de Marfil 72Egipto 66
- 29 de agosto: Malí 101República Democrática del Congo 76
- 29 de agosto: Senegal 84Angola 82
- 30 de agosto: Nigeria 100Cabo Verde 84
- 30 de agosto: República Democrática del Congo 77Egipto 75
- 30 de agosto: Guinea 90Camerún 67
- 30 de agosto: Angola 91Costa de Marfil 70
- 30 de agosto: Sudán del Sur 79Túnez 75
- 30 de agosto: Senegal 97Malí 71
Clasificatorios para la Copa Mundial FIBA Asia/Oceanía
Clasificación para la Copa Mundial FIBA Asia/Oceanía
Grupo E
- Australia 8-0 (16 puntos)
- Nueva Zelanda 6-2 (14 puntos)
- Irán 5-3 (13 puntos)
- Jordania 5-3 (13 puntos)
- Filipinas 4-4 (12 puntos)
- Siria 2-6 (10 puntos)
Grupo F
- Japón 6-2 (14 puntos)
- Líbano 6-2 (14 puntos)
- China 5-3 (13 puntos)
- Corea 4-4 (12 puntos)
- Catar 4-4 (12 puntos)
- Arabia Saudita 3-5 (11 puntos)
Calendario de clasificación de la cuarta ventana FIBA Asia/Oceanía
- 27 de agosto: Porcelana 83Catar 57
- 27 de agosto: Japón 106Arabia Saudita 78
- 27 de agosto: Líbano 93Corea 74
- 28 de agosto: Nueva Zelanda 93Irán 91
- 28 de agosto: Australia 123Siria 64
- 28 de agosto: Filipinas 82Jordania 81
- 30 de agosto: Nueva Zelanda 126Siria 74
- 30 de agosto: Australia 126Jordania 93
- 30 de agosto: Filipinas 68Irán 56
- 31 de agosto: Corea 85Arabia Saudita 72
- 31 de agosto: Japón 123Catar 70
- 31 de agosto: Porcelana 89Líbano 87