Manifestantes pacifistas malhablados descarrilan repetidamente los comentarios de Hegseth en un evento del ejército en DC

NUEVO¡Ahora puedes escuchar los artículos de Fox News!

Los manifestantes interrumpieron repetidamente la aparición del secretario de Guerra, Pete Hegseth, en la conferencia anual más importante del ejército el miércoles, llamándolo “criminal de guerra” y “cobarde” en protesta por la guerra de Irán.

Al menos cinco veces durante la primera media hora de un panel, manifestantes pacifistas malhablados le gritaron a Hegseth, llamándolo “nazi de mierda”, entre otros insultos.

Hegseth respondió con risas y comentarios sarcásticos al principio, pero sus reacciones se volvieron cada vez más cortas e irritadas cuando criticó el ataque “semi-coordinado” mientras los manifestantes emergían uno por uno entre la multitud en Washington, DC.

PETE HEGSETH SE DIRIGE AL CAPITOL HILL PARA DEFENDER LA GUERRA DE IRÁN DE TRUMP MIENTRAS SE ACERCA EL PLAZO DE 60 DÍAS EN EL CONGRESO

“¡No eres un guerrero, eres un cobarde!” un manifestante le gritó a Hegseth.

“Ella tiene una gran opinión de mí”, bromeó el jefe del Pentágono después de un arrebato, que provocó un breve aplauso de la multitud.

Los manifestantes se dispersaron por la sala y esperaron unos minutos entre arrebatos para interrumpir el panel con sus mensajes contra la guerra.

Como dijo Hegseth al ver surgir un patrón entre los brotes, reconoció: “Parece que tenemos una especie de táctica”.

Los manifestantes fueron expulsados ​​por la fuerza por la seguridad del evento, y al menos una mujer tuvo que ser sacada de la sala por varios agentes mientras continuaba gritando su protesta.

El panel con Hegseth incluyó al secretario interino del Ejército, Adam Telle, al secretario interino de la Marina, Hung Cao, al secretario de la Fuerza Aérea, Troy Meink, y al subsecretario de Operaciones Especiales y Conflictos de Baja Intensidad, Derrick Evans.

Mientras continuaban los disturbios, los oradores dejaron de hacer pausas en medio del estruendo de los gritos y trataron de hablar por encima de los manifestantes.

No está claro cómo los manifestantes recibieron las credenciales para asistir al evento conocido como AUSA, que reúne a los altos mandos del ejército y los contratistas de defensa que les prestan servicios.

LA TECNOLOGÍA EMERGENTE TIENE NUEVOS LÍDERES DEL EJÉRCITO ADVERTENCIA QUE LAS TROPAS NO PUEDEN ‘AI’ HACIA LA VICTORIA EN EL CAMPO DE BATALLA

El panel se centró en el Proyecto Agincourt, la iniciativa del Pentágono para acelerar el desarrollo y despliegue de armas y sistemas militares autónomos.

HAGA CLIC AQUÍ PARA DESCARGAR LA APLICACIÓN FOX NEWS

Hegseth se unió a los altos directivos de las ramas de servicio para discutir cómo el ejército planea integrar drones, robótica y otras tecnologías autónomas.