La policía turca allana una televisión de oposición y detiene las transmisiones en vivo

La policía turca allanó la sede de uno de los canales de noticias más vistos del país y detuvo sus transmisiones en vivo.

Informes en los medios turcos dijeron que la policía contra delitos financieros estaba registrando el edificio de Halk TV, un canal pro-oposición, y que 11 personas habían sido detenidas en una redada vinculada al propietario del canal. El gobierno también nombró un nuevo administrador para administrar el canal.

Es la última de una serie de medidas represivas contra fuentes de noticias consideradas críticas con el presidente turco Tayyip ErdoÄŸan y su gobierno.

Los periodistas de Halk inicialmente no pudieron entrar al edificio, aunque luego se les permitió entrar, dijeron varios periodistas en X.

Dijeron que había una fuerte presencia policial en el edificio.

El canal de noticias de Halk y las transmisiones en vivo en su página de YouTube estuvieron fuera de línea el miércoles temprano.

Muchos en el país han considerado que el canal es cercano al opositor Partido Republicano del Pueblo (CHP). A menudo expresa críticas al partido gobernante AK de ErdoÄŸan.

Los fiscales dijeron que se habían emitido órdenes de arresto para 17 personas como parte de la investigación sobre el presidente de Halk, Cafer MahiroÄŸlu, por acusaciones de soborno, manipulación de licitaciones y lavado de dinero, informaron los medios turcos.

MahiroÄŸlu, que al parecer no se encontraba en el país durante la redada, escribió en las redes sociales que entre los detenidos se encontraban siete miembros de su familia.

“Hoy es un día oscuro para Turquía”, dijo en un mensaje de vídeo. “El derecho del público a la información está siendo confiscado por razones políticas.”

El Colegio de Abogados de Estambul denunció la medida, que según señaló se produjo horas antes de que Ekrem ImamoÄŸlu, ampliamente considerado como el mayor rival político de ErdoÄŸan, comenzara su defensa contra los cargos de corrupción en los tribunales, por los que ha estado en prisión durante más de un año.