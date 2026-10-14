Trump indulta a dos propietarios de talleres de reparación de vehículos durante un mitin en Alaska

Durante su mitin en Alaska, el presidente Trump indultó a Zachary Czuback y Patrick Fleming, copropietarios de un taller de reparación de vehículos en Anchorage. Ambos se declararon culpables en 2022 de violar la Ley de Aire Limpio al alterar dispositivos monitoreados y exigidos por el gobierno federal que rastreaban las emisiones de diésel de los vehículos.14 de octubre de 2026