A bordo de un rompehielos, un escritor pudo observar más de cerca el ‘cambio marítimo’ del Ártico

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A medida que el hielo polar en el Ártico se derrite, se abren rutas marítimas, lo que convierte a la región en una nueva zona de competencia entre superpotencias. La escritora Rana Foroohar pudo observar de cerca a bordo del USS Healy, un rompehielos de la Guardia Costera. Ella dice que atravesar el Polo Norte en barco, que alguna vez fue una ruta “en gran medida conceptual”, ahora se está convirtiendo en una “posibilidad real” durante dos o tres semanas al año.

“Si tomas una de estas rutas árticas, puedes ahorrar hasta un 40% del tiempo que te llevaría ir del Atlántico al Pacífico y, dependiendo del precio del petróleo, eso es muchísimo dinero”, afirma. “China y Rusia juntas claramente están tratando de hacer de la cima del mundo un área en la que tengan mayor interés”.

En su nuevo libro, Cambio de mar: el nuevo gran juego de Estados Unidos en el Círculo Polar Ártico, Foroohar argumenta que el “Alto Norte” puede llegar a ser tan crítico para el transporte marítimo mundial como los canales de Suez o Panamá. Pero también señala que bajo las aguas árticas se encuentran grandes depósitos de petróleo, gas natural y minerales de tierras raras, así como cables submarinos, que transportan una gran parte del flujo de información intercontinental del mundo.

“Los cables submarinos se han convertido en una auténtica piedra de toque en guerras y conflictos en todo el mundo”, afirma. “Así que estamos viendo una carrera para tender nuevos cables, y quién puede llegar más rápido, y luego quién puede potencialmente comercializar e incluso militarizar las áreas donde se han tendido esos cables”.

Foroohar describe el Círculo Polar Ártico como una de las pocas áreas del mundo donde los países y las empresas todavía pueden “cazar” territorio y “potencialmente enfrentarse a sus rivales”. Y predice más conflictos en las próximas décadas a medida que la región siga calentándose.

“Habrá más comercio a través de esta área. Habrá un mayor interés militar en el área, y todo eso importa porque realmente está en el patio trasero de Estados Unidos”, dice. “Simplemente creo que todo en el Alto Norte será una mayor prioridad para Estados Unidos en el futuro”.

Aspectos destacados de la entrevista

Sobre el creciente interés internacional en el Ártico

China y Rusia juntas claramente están tratando de hacer de la cima del mundo un área en la que tengan mayor interés. Y eso es muy interesante porque comienza a encajar con algo que está sucediendo en la política estadounidense, que es más bien una sensación de que necesitamos proteger lo que está cerca de casa. Y si miras las cosas de esa manera, entonces Estados Unidos y China están entrando en un conflicto geográfico mucho más estrecho. Espero que no llegue a ser un conflicto candente o no, pero ciertamente habrá competencia en esa área.

Sobre el debate sobre los derechos a los recursos en aguas internacionales

Hay cierto debate sobre eso. Existe algo llamado Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, que rige las actividades marítimas, incluidas las del Ártico. Tiene… reglas sobre dónde puedes minar, cómo puedes minar, quién obtiene qué. Pero Estados Unidos nunca firmó esa convención. Varios presidentes desde Clinton hasta Bush [to] Obama sí lo apoyó, pero senadores republicanos clave se opusieron, básicamente por motivos ideológicos, la noción de que ningún organismo internacional debería tener derechos soberanos sobre lo que hace Estados Unidos. … Y por eso se vuelve mucho más una batalla campal en cuanto a quién se queda con qué en el Ártico. Y luego se agrega el hecho de que los rusos y los chinos tampoco siempre siguen las reglas de la ONU.

Sobre cómo las luchas por el poder en el Ártico son parte de una tendencia global más amplia

Es una especie de parte integral de un colapso mayor del dominio internacional y un cambio pendular de la globalización a algo que tiene mucho más que ver con la regionalización y las esferas de poder… e influencia, que es exactamente lo que está sucediendo en el Ártico, lo cual para mí es muy interesante, no sólo por sí mismo, sino porque es un espejo de lo que está sucediendo en otras partes del mundo. Algunos de los mismos conflictos sobre territorio, derechos minerales y puertos que se ven ahora en el Ártico también están ocurriendo en América Latina, África Occidental o partes del Mar de China Meridional. Por lo tanto, es un referente para la geoestrategia en general. …

Y luego está esta ruta transpolar, en gran parte teórica hasta ahora, pero cada vez más realista, en la que ahora mismo podrían pasar un par de semanas en las que se podría considerar cruzar el polo, pero si el calentamiento global continúa como parece estar yendo en la próxima década o dos, eso podría convertirse en un mes, dos meses, tres meses. ¿Y entonces quién va a controlar esa zona? Esto es lo que está en juego ahora.

Cómo es estar a bordo de un rompehielos en el Ártico

Empiezas a sentir y oír el hielo mientras el barco lo rompe. Y recuerdo estar en el comedor, que está a un par de pisos de la línea de flotación, y estaba sentado comiendo mi almuerzo y comienzas a escuchar este tipo de sonido shhhhhh, como algo que viaja a través del sonido, y luego se vuelve chirriante, como dedos en una pizarra, y puedes sentir una especie de vibración y se vuelve más y más fuerte y dices: “Guau, solo hay 12 pulgadas de acero reforzado entre la muerte y yo”. Eso es muy aleccionador.

Sobre el cambio climático de la región

De hecho, me comuniqué con algunos de esos científicos varios meses después de que salimos del Healy, y estaban comenzando a revisar esos datos y analizarlos. Y hay algunos datos científicos reales que muestran que estas áreas están cambiando. Se están calentando. Se están volviendo diferentes de lo que eran en el pasado. Y eso afecta a todo tipo de cosas. Afecta el tipo de peces que podrían vivir allí. Afecta los patrones de viento y olas que puedas tener, lo que a su vez podría afectar cosas como los incendios forestales boreales canadienses que experimento en mi casa en Brooklyn, Nueva York. Se podría pensar que eso no tiene nada que ver con el Ártico, pero en realidad tiene mucho que ver con lo que está sucediendo en el Alto Norte.

Therese Madden y Susan Nyakundi produjeron y editaron esta entrevista para su transmisión. Bridget Bentz, Molly Seavy-Nesper y Beth Novey lo adaptaron para la web.