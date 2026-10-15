Bukele de El Salvador anuncia plan para liberar hasta la mitad de los presos encarcelados en represión de pandillas

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El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, ha presentado un plan que podría permitir la liberación anticipada condicional de hasta la mitad de los detenidos bajo el estado de emergencia que las autoridades utilizaron para arrestar a más de 90.000 personas en los últimos cuatro años y medio como parte de un esfuerzo por frenar la actividad violenta de las pandillas criminales.

El plan de Bukele para reducir la población carcelaria fue anunciado el martes por la noche. Se centraría en liberar a los prisioneros que fueron considerados colaboradores de pandillas, un término amplio que puede incluir a varias personas, incluidos los vigías de pandillas y aquellos que realizan pagos de extorsión.

“Hay muchas personas que sí han cometido delitos, pero su delito fue colaborar con pandillas”, dijo Bukele. “Merecen estar en la cárcel, pero venimos de un país donde colaborar con pandillas no era tan inusual, y si arrestáramos a todos los que colaboraron con pandillas, tendríamos que arrestar al 20% de la población”.

Sin ofrecer detalles, el mandatario indicó que las autoridades planean analizar los casos para determinar una potencial liberación anticipada con seguimiento, que podría aplicarse a la mitad de las personas detenidas durante el estado de emergencia.

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El estado de emergencia fue declarado en marzo de 2022 después de que un aumento de la violencia dejara más de 60 personas muertas en un solo día. La medida se impuso inicialmente por 30 días pero se ha prorrogado repetidamente.

La declaración de emergencia coincidió con una dramática disminución en la tasa de homicidios del país y ayudó a hacer de El Salvador un destino turístico más atractivo, al tiempo que suspendió o restringió ciertas protecciones constitucionales, incluido el derecho a ser informado de los motivos de la detención, el derecho a acceder a asistencia letrada y el derecho a visitas.

El presidente de El Salvador ha sostenido que la medida era necesaria para controlar a las pandillas rivales MS-13 y Barrio 18.

Mientras tanto, grupos de derechos humanos han denunciado la emergencia declarada, argumentando que ha provocado detenciones arbitrarias generalizadas. Los grupos han exigido en repetidas ocasiones que Bukele descarte la medida.

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Las organizaciones de derechos humanos han registrado más de 6.000 denuncias durante la declaración de emergencia y documentaron la muerte de al menos 575 personas bajo custodia del gobierno.

Algunos argumentan que la posible liberación de miles de prisioneros no es suficiente para reparar el daño de su prolongado encarcelamiento.

“Las víctimas de detenciones arbitrarias no sólo merecen recuperar su libertad, sino que también merecen ser indemnizadas por los daños causados ​​por el Estado de El Salvador: el daño físico y mental que provoca el encarcelamiento, el sufrimiento familiar, la pérdida de trabajo o estudios, el daño reputacional, entre otros”, escribió en X la abogada salvadoreña exiliada Bertha Deleón.

Bukele desestimó las críticas generalizadas de grupos de derechos humanos nacionales e internacionales, sugiriendo que deberían ponerse del lado de las víctimas de la violencia de las pandillas.

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El presidente también defendió la necesidad de mantener el estado de emergencia y señaló su objetivo de ponerle fin eventualmente.

La tasa de homicidios de El Salvador ha caído drásticamente durante la última década, incluso durante la presidencia de Bukele, según cifras del gobierno. La tasa cayó de un máximo de más de 100 asesinatos por cada 100.000 habitantes en 2015, cuatro años antes de que Bukele asumiera el cargo, a 1,3 por 100.000 en 2025.

Pero el gobierno ha reducido la definición de homicidio para excluir los asesinatos cometidos por la policía, los asesinatos en prisiones y los cadáveres encontrados en tumbas anónimas.

La Prensa Asociada contribuyó a este informe.