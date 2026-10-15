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Varios muertos, incluido un pistolero, tras un tiroteo en una escuela primaria de Bend, Oregón

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Gabriel Sánchez
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Varios muertos, incluido un pistolero, tras un tiroteo en una escuela primaria de Bend, Oregón

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Hallie Jackson AHORA

Varias personas han muerto, incluido el pistolero, después de un tiroteo en una escuela primaria de Bend, Oregón, según cuatro altos funcionarios encargados de hacer cumplir la ley informados sobre la investigación preliminar. Informes Tom Winter de NBC News.15 de octubre de 2026

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