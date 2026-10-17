Los líderes de la UE prometen apoyo a Zelenskyy de Ucrania en la cumbre de Bruselas mientras Estados Unidos da marcha atrás

El presidente Volodymyr Zelenskyy asistió el viernes al último día de una cumbre de la UE en Bruselas, donde líderes de todo el bloque prometieron apoyo continuo al líder ucraniano y a su país en una semana turbulenta.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, tomaron la delantera al pedir a los aliados que sigan apoyando a Kiev mientras enfrenta crecientes ataques rusos y decisiones perjudiciales de política exterior de Estados Unidos.

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¿Qué dijeron los líderes de la UE sobre el apoyo del bloque a Ucrania?

“No es momento de retirar el apoyo a Ucrania”, dijo Costa, junto al presidente ucraniano. “Este no es el momento de aliviar las sanciones de Rusia. Ahora es el momento de aumentar nuestro apoyo, de aumentar nuestra presión”.

“Una cosa está absolutamente clara”, prometió von der Leyen: “no levantaremos ninguna sanción a menos que Rusia detenga esta guerra”.

Los comentarios de los líderes de la UE se producen apenas una semana después de que Ucrania y sus aliados europeos fueran sorprendidos por la decisión unilateral del presidente estadounidense Donald Trump de levantar las sanciones a las exportaciones de petróleo ruso y comprar diésel del Kremlin después de una llamada telefónica con el presidente ruso Vladimir Putin.

El miércoles, un funcionario estadounidense dijo que Washington también estaba considerando aliviar las sanciones a la flota en la sombra de Rusia: petroleros sin bandera que apagan los transpondedores para transportar y transferir petróleo ilícito mientras eluden las sanciones internacionales a las exportaciones.

Después de socavar años de sanciones occidentales contra Rusia por su invasión ilegal de Ucrania, Trump ahora busca aumentar la presión sobre Ucrania, pidiendo que Zelenskyy sea reemplazado como su líder y calificando de “deshonra” el ataque de Kiev a la infraestructura energética rusa.

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Trump busca desviar la culpa de los altos precios de la energía hacia Ucrania

A su llegada a la cumbre de Bruselas del viernes, Zelenskyy dijo: “Queremos poner fin a esta guerra lo más rápido posible. Ahora no vemos señales del lado ruso de que estén listos para esto, para poner fin a esta guerra, por eso tenemos que prepararnos para el invierno”.

“El paquete de invierno no es sólo energía, sino también defensa aérea y financiación”, añadió.

Durante su discurso en la cumbre, Zelenskyy pidió a los líderes de la Unión Europea que proporcionaran 70.000 millones de euros adicionales (79.000 millones de dólares) en financiación a Kiev el próximo año para ayudarle a seguir luchando contra Rusia.

“La guerra costará 155 mil millones de euros el próximo año. Y necesitamos al menos 70 mil millones de euros más de ustedes, para defensa, armas y nuestra resiliencia. Esta es una cantidad realista. Y les pido que encuentren este apoyo”, dijo el presidente ucraniano.

Cuando se le preguntó después de su reunión con los líderes de la UE si Trump lo estaba utilizando como chivo expiatorio de los problemas en Estados Unidos, Zelensky sonrió cómplice y guardó silencio. “Ésta es mi respuesta”, dijo el presidente ucraniano, mientras los periodistas estallaban en carcajadas en una conferencia de prensa en Bruselas.

La semana pasada, Trump justificó sus llamados para que Zelenskyy fuera destituido de su cargo afirmando que el líder ucraniano no quería detener la guerra, que Rusia lanzó el 24 de febrero de 2022, además de intentar desviar la ira por los altos precios mundiales del combustible de su propia guerra en Irán, que desencadenó el cierre del Estrecho de Ormuz y disparó los precios mundiales del petróleo y el gas.

“Lo único que está haciendo es aumentar el precio mundial del petróleo”, dijo Trump el jueves al medio de comunicación estadounidense de extrema derecha Newsmax. Cuando se le preguntó si Ucrania reanudaría los ataques a la infraestructura energética rusa, Trump dijo: “Bueno, creo que eso es una vergüenza”.

Trump niega responsabilidad por las restricciones a Starshield

A principios de esta semana, Kiev informó sobre restricciones en el uso del sistema Starshield de Elon Musk, el servicio satelital de grado militar de Starlink del que Ucrania depende para sus comunicaciones en el campo de batalla, ataques de mediano alcance en territorios ocupados por Rusia y drones interceptores.

Sin embargo, el viernes, Trump negó que él o el fundador de Starlink, Elon Musk, fueran responsables de estas restricciones. “No creo que haya sido yo, y no creo que haya sido Elon”, dijo Trump a los periodistas.

Añadió que Estados Unidos no impuso ningún límite al acceso de Ucrania al sistema Starshield.

Musk había dicho que cualquier interrupción era responsabilidad del gobierno de Estados Unidos, no de su empresa, SpaceX, que opera Starlink.

Mientras tanto, el presidente francés, Emmanuel Macron, dijo que Europa está trabajando para ayudar a Ucrania con sistemas satelitales y de alerta temprana.

“Estamos trabajando duro para ayudar a Ucrania a fortalecer su capacidad de defenderse a través de imágenes satelitales y sistemas de alerta temprana, que son muy necesarios”, dijo Macron a los periodistas.

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Zelenskyy elogia la reunión con el primer ministro húngaro como “muy buena”

El presidente ucraniano también elogió su primera reunión bilateral con el primer ministro húngaro, Peter Magyar, al margen de la cumbre.

“Tuvimos una muy buena reunión”, dijo Zelenskyy a los periodistas en Bruselas. Añadió que él y Magyar habían discutido “muchas cosas, incluidas las relaciones, la economía y la logística, todas las cuales son importantes para nuestros dos países”.

Zelenskyy también dijo que “no le importará” visitar Budapest.

Después de la reunión, Magyar anunció que Budapest y Kiev habían acordado poner sus relaciones sobre una nueva base.

“Aseguré al presidente ucraniano mi total solidaridad por la inhumana agresión rusa contra su país”, escribió Magyar en una publicación de Facebook. También dijo que Hungría estaba dispuesta a ayudar a Ucrania por todos los medios diplomáticos posibles para alcanzar un alto el fuego y una paz duradera.

La reunión se produjo pocos días después de que Kiev aprobara una legislación que abordaba las preocupaciones de larga data de Budapest respecto de los derechos de la minoría étnica húngara en el oeste de Ucrania.

Editado por: Rana Taha y Wesley Dockery

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