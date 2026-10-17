Hombre sospechoso de robar un velero de lujo en Jersey City asesinado a tiros en Rhode Island

CIUDAD DE JERSEY, Nueva Jersey (WABC) — Un hombre acusado de robar un velero de lujo en Jersey City fue asesinado a tiros por la policía en Rhode Island el miércoles.

El tiroteo ocurrió en Newport, cerca de Storer Park y Elm Street Pier, alrededor de las 9 am.

El barco fue denunciado como robado el 22 de agosto alrededor de las 11 p. m. en Liberty Harbor Marina en Jersey City.

Las autoridades dicen que era uno de los barcos más admirados del puerto deportivo.

El sospechoso fue capturado en un video de vigilancia, lo que provocó una búsqueda del presunto ladrón y se enviaron alertas a lo largo de la costa este a la Guardia Costera.

La policía dice que el sospechoso desactivó el transpondedor del barco cuando llegó al puente Verrazzano-Narrows y las autoridades perdieron la pista del barco.

Lo encontraron el miércoles por la mañana en Newport y ahí fue donde tuvo lugar el violento encuentro con la policía.

Las autoridades dicen que cuando se acercaron al barco, el sospechoso huyó bajo cubierta e ignoró las órdenes de los oficiales. La policía dice que se armó con un arma de fuego y le dispararon.

El sospechoso murió y un oficial también recibió un disparo durante el intercambio de disparos. El oficial fue trasladado al hospital y se dice que se encuentra estable.

Posteriormente, el sospechoso fue identificado como Brendan Norris, de 27 años.

Más tarde el miércoles, el propietario del barco contuvo las lágrimas y agradeció a todos los que le ayudaron a recuperar su barco.

“Quiero decir, ustedes dicen ‘oh, es sólo un barco’, pero es mi pasión y se necesitaron 10 años para llevarla a donde está hoy”, dijo el propietario del barco, Jim Bonomo. “Así que cuando vimos que alguien lo robó, fue bastante perturbador”.

Toda la comunidad náutica se unió a los esfuerzos para recuperar el barco calificado como el Rolls Royce de los veleros.

“Así que todo el mundo estaba buscando y creo que tendremos un gran resultado, siempre y cuando ese oficial de policía esté bien”, dijo Bonomo.

Las personas que trabajan en el puerto deportivo dijeron que vieron al sospechoso antes de que robara el barco. Entró en Jersey Jet Ski el sábado y el propietario dijo que el sospechoso mostraba signos de comportamiento inusual.

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