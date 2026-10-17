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El presidente Trump enfrenta una reacción violenta por el alivio de las sanciones a Rusia

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Gabriel Sánchez
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El presidente Trump enfrenta una reacción violenta por el alivio de las sanciones a Rusia

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El presidente Trump estuvo en Kentucky el sábado, manifestándose a favor de los candidatos de mitad de período apenas unas semanas antes del día de las elecciones. El presidente se enfrenta a nuevas críticas, incluso de algunos miembros de su partido, por ordenar un alivio de las sanciones a Rusia, incluso cuando continúa atacando a Ucrania. Informa Yamiche Alcindor de NBC News.17 de octubre de 2026

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